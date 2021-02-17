Коронавірус: британський варіант спричинив половину нових заражень у Франції

Близько половини нових інфікувань коронавірусом у Франції спричинив його британський варіант. Про це в четвер ввечері, 25 лютого, повідомив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс.

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Цей варіант є заразнішим за початковий варіант коронавірусу, і в будь-який момент Франції загрожує "новий епідеміологічний спалах", сказав прем'єр. Він наголосив, що динаміка інфікувань "наразі не дозволяє нам розслабитися".

Зважаючи на збільшення кількості інфікувань, прем'єр Франції наказав "посилити моніторинг" ланцюжків зараження для 20 регіонів - біля Парижа, а також на півночі та південному сході країни. Якщо ситуація там погрішиться, тоді уряд може знову посилити обмеження, пише агенція AFP.

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У свою чергу, міська влада Парижа розглядає можливість запровадження тритижневого локдауну. Обмеження можуть стосуватися роботи ресторанів, барів та культурних установ. За останніми даними тижнева кількість нових заражень на 100 тисяч жителів Парижа перевищує 300. Відповідний загальнонаціональний рівень захворюваності складає 200.

Нагадаємо, що через поширення коронавірусу у Франції діє комендантська година з 18:00. Школи та заклади роздрібної торгівлі в країні переважно відкриті.

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