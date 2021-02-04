У Франції одужалим від Covid-19 радять давати лише одну дозу вакцини

Верховна комісія з охорони здоров'я Франції (HAS), виступила у п'ятницю, 12 лютого, із рекомендацією, що людей, які вже одужали від коронавірусної хвороби COVID-19, можна вакцинувати лише однієї дозою препарату.

На думку експертів комісії, у людей, які перехворіли на COVID-19, розвивається імунна відповідь, подібна до тієї, що дає одна доза вакцини, а тому для цих людей "швидше за все" вистачить однієї дози, повідомляє агентство AFP.

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У заяві HAS стверджується, що для імунної системи таких людей одна доза "відіграватиме роль нагадування", як боротися з COVID-19. Відповідно до рекомендації HAS, особам, які вже перехворіли на COVID-19, слід робити щеплення у період від трьох до шести місяців після одужання.

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Всі три вакцини від коронавірусу, які схвалені для використання в країнах Європейського Союзу, вводяться у вигляді двох доз з інтервалом в кілька тижнів. Це пов'язано з даними клінічних випробуваннь, які показали значне підвищення імунітету людини після отримання саме другої дози.

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Франція - поки єдина країна, яка озвучила рекомендацію щодо вакцинування одужалих від COVID-19 однією дозою препарату.

За останніми даними, у Франції загалом вакциновано понад 2,1 мільйона людей. З них понад півмільйона отримали вже другу дозу вакцини.

Верховна комісія з охорони здоров'я (Haute Autorite de Sante) є незалежною організацією, яка єдина в країні має повноваження схвалювати або забороняти застосування лікарських препаратів у Франції.