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Масова вакцинація - вакцинація в короткий період часу великої частини населення. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "масова вакцинація".
У разі спалаху інфекційної хвороби масова вакцинація допомагає швидше досягти колективного імунітету й зупинити або суттєво загальмувати подальше поширення інфекції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В Україні тримаються рекордні показники інфікування й смертності від коронавірусу за всю пандемію. Попри це українці, схоже, досі більше бояться вакцини від "ковіда", ніж самої хвороби. Рівень вакцинації серед українців - найнижчий у Європі. DW з’ясовувала чому.
На заваді вакцинації проти коронавірусу в Україні став не лише брак препаратів, але й недовіра українців до вакцин. За даними опитувань, вакцинуватися не готова половина громадян. Серед "відмовників" є і багато медиків.