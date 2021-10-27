Масова вакцинація

Вакцинація від коронавірусу: хто і чому в Україні відмовляється від щеплення

На заваді вакцинації проти коронавірусу в Україні став не лише брак препаратів, але й недовіра українців до вакцин. За даними опитувань, вакцинуватися не готова половина громадян. Серед "відмовників" є і багато медиків.