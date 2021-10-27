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Масова вакцинація

Масова вакцинація - вакцинація в короткий період часу великої частини населення. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "масова вакцинація".

У разі спалаху інфекційної хвороби масова вакцинація допомагає швидше досягти колективного імунітету й зупинити або суттєво загальмувати подальше поширення інфекції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Страшніше ніж "ковід": чому українці не вакцинуються від коронавірусу (27.10.2021) 27.10.2021

В Україні тримаються рекордні показники інфікування й смертності від коронавірусу за всю пандемію. Попри це українці, схоже, досі більше бояться вакцини від "ковіда", ніж самої хвороби. Рівень вакцинації серед українців - найнижчий у Європі. DW з’ясовувала чому.

У центрах вакцинації в Києві, Львові та Одесі вакцинували майже 5 тисяч людей

У центрах вакцинації в Києві, Львові та Одесі вакцинували майже 5 тисяч людей 31.05.2021

У центрах масової вакцинації у Києві, Львові та Одесі за вихідні вакцинували від коронавірусу 4849 людей. Щеплення робили препаратом CoronaVac.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети 14.05.2021

Мобільні бригади відправляються й у довгі складні подорожі до найвіддаленіших куточків планети, аби зробити людям щеплення від коронавірусної хвороби. Часто до пацієнтів можна дістатись лише літаком, човном або пішки.

Сербія запрошує іноземців на безкоштовне щеплення (31.03.2021) 31.03.2021

Сербія, яка швидкими темпами проводить вакцинацію, запрошує навіть іноземців на безкоштовне щеплення до Белграда. Біля центрів вакцинації справжній ажіотаж! Дивіться самі.

Вакцинація від коронавірусу: хто і чому в Україні відмовляється від щеплення

Вакцинація від коронавірусу: хто і чому в Україні відмовляється від щеплення 30.03.2021

На заваді вакцинації проти коронавірусу в Україні став не лише брак препаратів, але й недовіра українців до вакцин. За даними опитувань, вакцинуватися не готова половина громадян. Серед "відмовників" є і багато медиків.
Сербія почала вакцинацію іноземців: тисячі охочих з'їхалися до Белграда

Сербія почала вакцинацію іноземців: тисячі охочих з'їхалися до Белграда 27.03.2021

У Сербії, на відміну від її балканських сусідів, кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу проходить досить успішно. Країна має один з найвищих показників щеплень в Європі.
200 мільйонів вакцинованих за 100 днів: Байден назвав свою нову мету

200 мільйонів вакцинованих за 100 днів: Байден назвав свою нову мету 25.03.2021

Президент США Джо Байден хоче, щоб в Сполучених Штатах зробили 200 мільйонів щеплень від коронавірусу за перші 100 днів його перебування при владі.
Сьогодні в Україні стартує другий етап вакцинації - Степанов

Сьогодні в Україні стартує другий етап вакцинації - Степанов 22.03.2021

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні розпочинається другий етап вакцинації проти коронавірусу.
В Україні збільшили інтервал між дозами вакцини CoviShield до 90 днів

В Україні збільшили інтервал між дозами вакцини CoviShield до 90 днів 17.03.2021

Інтервал між щепленням двома дозами вакцини від коронавірусу CoviShield в Україні змінили за рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.
В Україні перша людина отримала другу дозу вакцини від коронавірусу

В Україні перша людина отримала другу дозу вакцини від коронавірусу 17.03.2021

Загальна кількість українців, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, перевищила 71 тисячу. За останню добу вакцинували майже 10 тисяч осіб.
Кабмін просить Раду звільнити виробників вакцин від відповідальності

Кабмін просить Раду звільнити виробників вакцин від відповідальності 16.03.2021

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту уряду, необхідність звільнення виробників вакцин від відповідальності за ризики обумовлена участю України в програмі COVAX.
В Україні за минулу добу вакцинували майже дев'ять тисяч осіб

В Україні за минулу добу вакцинували майже дев'ять тисяч осіб 16.03.2021

Загальна кількість щеплених українців перевищила 62 тисячі. Із 22 березня в Україні запрацюють кабінети щеплень, тож вакцинацію можна буде проходити у сімейних лікарів.
Ляшко назвав запланованими повільні темпи вакцинації від коронавірусу в Україні

Ляшко назвав запланованими повільні темпи вакцинації від коронавірусу в Україні 15.03.2021

За словами Віктора Ляшка, повільні темпи вакцинації на початку кампанії необхідні для уникнення зривів і програмних помилок, які б мали негативний інформаційний вплив на кампанію.
ЄС компенсує нестачу вакцини AstraZeneca збільшенням постачань від BioNTech/Pfizer

ЄС компенсує нестачу вакцини AstraZeneca збільшенням постачань від BioNTech/Pfizer 15.03.2021

За словами єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, BioNTech/Pfizer виробить для ЄС "набагато більше вакцини, ніж планувалося".
Нідерланди також призупинили щеплення вакциною AstraZeneca

Нідерланди також призупинили щеплення вакциною AstraZeneca 15.03.2021

Як повідомили в уряді Нідерландів, застосування вакцини AstraZeneca призупиняється до 29 березня у якості запобіжного заходу. Тим часом виробник вакцини запевняє, що препарат безпечний.

Коронавірус: у США зробили вже понад 100 мільйонів щеплень

Коронавірус: у США зробили вже понад 100 мільйонів щеплень 13.03.2021

США подолали позначку у 100 мільйонів щеплень лише за три місяці від початку масової вакцинації. Хоча б одну дозу вакцини отримав уже кожен четвертий дорослий американець.

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