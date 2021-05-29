У центрах вакцинації в Києві, Львові та Одесі вакцинували майже 5 тисяч людей
У центрах масової вакцинації у Києві, Львові та Одесі за вихідні вакцинували від коронавірусу 4849 людей. Щеплення робили препаратом CoronaVac.
Щеплення в центрах масової вакцинації отримали в Україні за вихідні майже п'ять тисяч людей
На минулих вихідних у центрах масової вакцинації, що відкрилися в Києві, Львов та Одесі, щеплення від коронавірусу загалом отримали 4849 людей. Про це в понеділок, 31 травня, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України.
У Києві центр вакцинації створений на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові - на стадіоні "Арена Львів", а в Одесі - на стадіоні Одеської юридичної академії. Там вакцинують людей, що зареєструвалися в додатку "Дія" або через контакт-центр міністерства охорони здоров'я, та які отримали запрошення на щеплення телефоном.
Однак, за даними видання Hromadske, вакцинація в київському центрі відбувалася не лише за попереднім узгодженням, а й у форматі живої черги. Обирати вакцину в центрах вакцинації не можна. На минулих вихідних там використовували вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.
У МОЗ зазначили, що на пілотних центрах відпрацьовують алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях та рекомендують іншим областям наслідувати цей приклад. "Відкриття центрів масової вакцинації за алгоритмом, розробленим міністерством, - це, перш за все, відповідальність міських голів та органів місцевого самоврядування. Кожна область має такі об'єкти, це не обов'язково мають бути великі стадіони", - сказав очільник МОЗ Віктор Ляшко.
Своєю чергою голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що за наявності додаткової вакцини буде можливо відкрити такі центри в інших районах Львова. В Одесі на наступні вихідні планують організувати три центри вакцинації на території торгових центрів у Приморському, Суворовському і Київському районах.
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