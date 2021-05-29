 У центрах вакцинації в Києві, Львові та Одесі вакцинували майже 5 тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2021

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Новини

У центрах вакцинації в Києві, Львові та Одесі вакцинували майже 5 тисяч людей

У центрах масової вакцинації у Києві, Львові та Одесі за вихідні вакцинували від коронавірусу 4849 людей. Щеплення робили препаратом CoronaVac.

Щеплення в центрах масової вакцинації отримали майже п'ять тисяч людей

Щеплення в центрах масової вакцинації отримали в Україні за вихідні майже п'ять тисяч людей

На минулих вихідних у центрах масової вакцинації, що відкрилися в Києві, Львов та Одесі, щеплення від коронавірусу загалом отримали 4849 людей. Про це в понеділок, 31 травня, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України.

У Києві центр вакцинації створений на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові - на стадіоні "Арена Львів", а в Одесі - на стадіоні Одеської юридичної академії. Там вакцинують людей, що зареєструвалися в додатку "Дія" або через контакт-центр міністерства охорони здоров'я, та які отримали запрошення на щеплення телефоном.

Однак, за даними видання Hromadske, вакцинація в київському центрі відбувалася не лише за попереднім узгодженням, а й у форматі живої черги. Обирати вакцину в центрах вакцинації не можна. На минулих вихідних там використовували вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

У МОЗ зазначили, що на пілотних центрах відпрацьовують алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях та рекомендують іншим областям наслідувати цей приклад. "Відкриття центрів масової вакцинації за алгоритмом, розробленим міністерством, - це, перш за все, відповідальність міських голів та органів місцевого самоврядування. Кожна область має такі об'єкти, це не обов'язково мають бути великі стадіони", - сказав очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Своєю чергою голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що за наявності додаткової вакцини буде можливо відкрити такі центри в інших районах Львова. В Одесі на наступні вихідні планують організувати три центри вакцинації на території торгових центрів у Приморському, Суворовському і Київському районах.

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    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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