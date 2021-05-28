У Києві, Львові та Одесі запрацювали центри масової вакцинації

У Києві, Львові та Одесі в суботу, 29 травня, почали працювати великі центри вакцинації проти коронавірусу. У столиці України центр створений на базі Міжнародного виставкового центру і вакцинують там киян, що зареєструвалися у додатку "Дія", повідомила у своєму Телеграм-каналі Київська міська державна адміністрація.

Щеплення роблять препаратом CoronaVac. Повідомляється, що для вакцинації необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку "Дія" та бажано - копію декларації з лікарем, якщо її підписано.

У Центрі вакцинації працюють 16 бригад, до яких входять реєстратори, лікарі та медсестри, що пройшли спеціальне навчання.

Вакцинація у Львові та Одесі

Також пілотні центри масової вакцинації відкрилися у Львові - на базі стадіону "Арена Львів" - та в Одесі - на базі стадіону Одеської юридичної академії, повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України. Там також вакцинують громадян, що записалися через "Дію" або контакт-центр МОЗ.

Щеплення в центрах відбуватиметься тільки для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефоном. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку. Обирати вакцину в центрах вакцинації не можна. З 29 травня там будуть використовувати вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

Другу дозу отримали понад 120 тисяч українців

Тим часом другу дозу вакцини від коронавірусу в Україні отримали майже 124 тисячі осіб, повідомили в МОЗ. Першою дозою вакциновано 1,008 мільйона людей. Вакцинація другою дозою відбувається згідно із записами, створеними в електронній системі охорони здоров'я під час отримання першої дози. Ті, хто не був записаний на другу дозу вакцинації під час першого уколу, можуть зробити це в реєстратурі будь-якого пункту щеплень або у сімейного лікаря.