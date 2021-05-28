Коронавірус: більше мільйона людей в Україні отримали першу дозу вакцини

За минулу добу в Україні від COVID-19 щепили 16 815 осіб. З них першою дозою вакциновано 9785 людей, а завершили щеплення (отримали дві дози) 7030 осіб. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я України у суботу, 29 травня.

Найбільшу кількість щеплень за 28 травня зробили у Дніпропетровській області (3148 щеплень), а за весь період вакцинальної кампанії - у Києві (117 899 щеплень).

"Всього з початку кампанії з вакцинації зробили 1 132 821 щеплення. Вакциновано - 1 008 859 осіб, з них отримали першу дозу - 1 008 857 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - 123 964 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном)", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі МОЗ України.

Читайте також: Щеплення від коронавірусу варто робити й тим, хто перехворів на COVID-19Станом на ранок суботи 29 травня, в країні за добу виявили 3096 нових випадків інфікування коронавірусом, госпіталізовано 1309 людей, померли 156 осіб, а одужали 10 199 пацієнтів. 28 травня було зроблено більше 57,3 тисяч тестів на коронавірус.

Найбільшу кількість випадків підтвердили у Києві (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.

За весь час пандемії в Україні зафіксували більше 2,19 мільйона заражень коронавірусом та 50 388 смертей внаслідок ускладнень, які він викликав.