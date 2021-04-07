 Україна має у травні отримати мільйон доз вакцин BioNTech/Pfizer - глава МОЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2021

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Новини

Україна має у травні отримати мільйон доз вакцин BioNTech/Pfizer - глава МОЗ

Частина вакцин має прибути в рамках ініціативи COVAX, а інша частина - за прямим контрактом з компанією Pfizer.

Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer

Вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer

Україна очікує отримати в травні майже один мільйон доз вакцини BioNTech/Pfizer у межах глобальної ініціативи COVAX і за контрактом. Про це у вівторок, 27 квітня повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу "Наш".

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"Ми очікуємо (вакцини) Pfizer з двох джерел. Перше - це COVAX - 473 тисяч доз. Ми маємо офіційне підтвердження від COVAX, що це буде в термінах від 17 до 18 травня. Також у травні ми очікуємо вже за прямим контрактом від компанії Pfizer отримати десь також 500 тисяч доз", - сказав Степанов.

Він уточнив, що ці дози будуть використовуватися згідно з планом вакцинації в категоріях груп ризику для людей, яким понад 60 років, або людей, які мають супутні захворювання.

Також міністр розповів, що отримав підтвердження від посла Китаю в Україні, що 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac повинні прибути в Україну до 30 квітня.

Раніше повідомлялося, що до кінця травня в Україну за механізмом COVAX очікується надходження загалом понад 2,3 мільйона доз вакцин від коронавірусу.

Коронавірус в Україні

За останню добу в Україні офіційно підтердили 9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. При цьому 441 людина померла, 3623 особи було госпіталізовано, а офіційно одужали - 20 062 особи.

Найбільше заражень зафіксували у Києві (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.

З початку пандемії в Україні підтвердили більше двох мільйонів заражень коронавірусом, 43 391 людина померла.

Всього минулої доби було зроблено 99 112 тестів та щеплено 19 590 людей. Таким чином від початку вакцинації проти коронавірусу було щеплено 558 716  людей, з них другу дозу отримали лише дев'ять осіб, при цьому двоє отримали першу дозу за кордоном.

Станом на 27 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалося 498 890 людей.

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