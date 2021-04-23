Україна до літа має отримати через COVAX понад 2,3 мільйона доз вакцин

До кінця травня в Україну за механізмом справедливого розподілу вакцин у світі COVAX очікується надходження загалом понад 2,3 мільйона доз вакцин від коронавірусу. Це випливає з даних, оприлюднених заступником міністра охорони здоров'я, головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком. У дописі в соціальній мережі Facebook ввечері у п'ятницю, 23 квітня, Ляшко повідомив про інформацію від COVAX щодо очікуваних поставок у травні близько 1,9 мільйона доз вакцин.

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Частина вакцин від коронавірусу в рамках COVAX вже надійшла

В Україну вже надійшла частина препаратів, які розподіляються за механізмом COVAX. Минулого тижня завдяки цій глобальній ініціативі доставлено 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer (торговельна назва Comirnaty)

А 23 квітня в Україну прибула партія виробленої у Південній Кореї вакцини від коронавірусу AstraZeneca-SKBio обсягом у 367,2 тисячі доз. Раніше Ляшко зазначав, що щеплення нею розпочнуть вже з 28 квітня.

Ще 1,4 мільйона доз AstraZeneca з Південної Кореї

Головний санітарний лікар повідомив, що Київ очікує постачання до кінця травня нових партій цих вакцин . "21 квітня ми отримали лист від COVAX про те, що поставки інших 1 мільйона 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яка була передбачена країні, очікується до кінця травня", - йдеться у його дописі.

Ляшко додав, що 23 квітня українська влада отримала ще одного листа від COVAX, в якому йшлося про можливість поставки чергової партії препарату BioNTech/Pfizer обсягом у близько 474 тисячі доз вже з 17 травня. Якщо ці постачання відбудуться вчасно, то загальна кількість доз вакцин, яку Україна отримає від COVAX, до літа перевищить 2,3 мільйона доз.

Вісім мільйонів вакцинацій завдяки COVAX до кінця року

Напередодні у ЮНІСЕФ з нагоди постачання в Україну партії препарату AstraZeneca-SKBio повідомили, що до кінця 2021 року в рамках механізму COVAX в Україні буде поставлено достатню для імунізації восьми мільйонів українців кількість доз вакцин від коронавірусу. При цьому в організації наголошують, що в рамках COVAX постачаються лише ті вакцини від COVID-19, які відповідають критеріям безпеки і ефективності ВООЗ.

Тим часом міністр охорони здоров'я України Максим Степанов 23 квітня повідомив, що у перших числах травня до України має надійти наступна партія в 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.