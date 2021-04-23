 Україна до літа має отримати через COVAX понад 2,3 мільйона доз вакцин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2021

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Новини

Україна до літа має отримати через COVAX понад 2,3 мільйона доз вакцин

За словами Віктора Ляшка, у травні через механізм COVAX очікується постачання в Україну ще близько 1,9 мільйона доз вакцин від коронавірусу.

Вакцини від коронавірусу, що поставлені за механізмом COVAX до Молдови

Вакцини від коронавірусу, що поставлені за механізмом COVAX до Молдови

До кінця травня в Україну за механізмом справедливого розподілу вакцин у світі COVAX очікується надходження загалом понад 2,3 мільйона доз вакцин від коронавірусу. Це випливає з даних, оприлюднених заступником міністра охорони здоров'я, головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком. У дописі в соціальній мережі Facebook ввечері у п'ятницю, 23 квітня, Ляшко повідомив про інформацію від COVAX щодо очікуваних поставок у травні близько 1,9 мільйона доз вакцин.

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Частина вакцин від коронавірусу в рамках COVAX вже надійшла

В Україну вже надійшла частина препаратів, які розподіляються за механізмом COVAX. Минулого тижня завдяки цій глобальній ініціативі доставлено 117 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer (торговельна назва Comirnaty)

А 23 квітня в Україну прибула партія виробленої у Південній Кореї вакцини від коронавірусу AstraZeneca-SKBio обсягом у 367,2 тисячі доз. Раніше Ляшко зазначав, що щеплення нею розпочнуть вже з 28 квітня. 

Ще 1,4 мільйона доз AstraZeneca з Південної Кореї

Головний санітарний лікар повідомив, що Київ очікує постачання до кінця травня нових партій цих вакцин . "21 квітня ми отримали лист від COVAX про те, що поставки інших 1 мільйона 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яка була передбачена країні, очікується до кінця травня", - йдеться у його дописі.

Ляшко додав, що 23 квітня українська влада отримала ще одного листа від COVAX, в якому йшлося про можливість поставки чергової партії препарату BioNTech/Pfizer  обсягом у близько 474 тисячі доз вже з 17 травня. Якщо ці постачання відбудуться вчасно, то загальна кількість доз вакцин, яку Україна отримає від COVAX, до літа перевищить 2,3 мільйона доз.

Вісім мільйонів вакцинацій завдяки COVAX до кінця року

Напередодні у ЮНІСЕФ з нагоди постачання в Україну партії препарату AstraZeneca-SKBio повідомили, що до кінця 2021 року в рамках механізму COVAX в Україні буде поставлено достатню для імунізації восьми мільйонів українців кількість доз вакцин від коронавірусу. При цьому в організації наголошують, що в рамках COVAX постачаються лише ті вакцини від COVID-19, які відповідають критеріям безпеки і ефективності ВООЗ.

Тим часом міністр охорони здоров'я України Максим Степанов 23 квітня повідомив, що у перших числах травня до України має надійти наступна партія в 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

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