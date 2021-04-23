Нова партія вакцини Sinovac очікується на початку травня - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов анонсував час прибуття до України наступної партії вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Про це Степанов сказав у п'ятницю, 23 квітня, в ефірі телеканалу "Україна 24". За словами українського урядовця, про приблизний час постачання наступної партії цього препарату повідомила цього ж дня китайська фармкомпанія. За даними Степанова, очікується партія у 500 тисяч доз китайської вакцини.

Читайте також: МОЗ України зареєстрував китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac

Нагадаємо, що 13 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов оголосив про початок щеплення українців вакциною від COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. До того в країні використовувалася лише вакцина від коронавірусу Covishield, що є ліцензійним аналогом препарату AstraZeneca. Тоді ж очільник МОЗ стверджував, що до України на той час поставили 215 тисяч доз цього препарату, а решта законтрактованих 1,7 мільйона доз доставлять упродовж квітня-травня.

Читайте також: Китайські вакцини: звідки з'явились сумніви у їхній дієвості

Раніше повідомлялося, що до кінця травня Україна також очікує надходження наступної партії вакцини AstraZeneca в 1,4 мільйона доз, а до кінця червня очікується ще 950 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer.

Перша партія вакцини Pfizer/BioNTech обсягом 117 тисяч доз надійшла в Україну 16 квітня в рамках глобальної ініціативи COVAX. Щеплення нею розпочалися 18 квітня. Насамперед препарат Pfizer/BioNTech застосовують для щеплення персоналу та жителів будинків для людей похилого віку, а також працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та прикордонників.

МОЗ також очікує від британського агентства Crown Agents, яке закуповує для України вакцину BioNTech/Pfizer, інформації щодо графіка постачань 10 мільйонів доз законтрактованої вакцини. Відповідний договір передбачає, що всі 10 мільйонів доз вакцини будуть поставлені до кінця 2021 року.