 Нова партія вакцини Sinovac очікується на початку травня - Степанов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2021

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Новини

Нова партія вакцини Sinovac очікується на початку травня - Степанов

У перших числах травня до України має надійти наступна партія в 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.

Вакцина компанії Sinovac

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов анонсував час прибуття до України наступної партії вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Про це Степанов сказав у п'ятницю, 23 квітня, в ефірі телеканалу "Україна 24". За словами українського урядовця, про приблизний час постачання наступної партії цього препарату повідомила цього ж дня китайська фармкомпанія. За даними Степанова, очікується партія у 500 тисяч доз китайської вакцини.

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Нагадаємо, що 13 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов оголосив про початок щеплення українців вакциною від COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. До того в країні використовувалася лише вакцина від коронавірусу Covishield, що є ліцензійним аналогом препарату AstraZeneca. Тоді ж очільник МОЗ стверджував, що до України на той час поставили 215 тисяч доз цього препарату, а решта законтрактованих 1,7 мільйона доз доставлять упродовж квітня-травня.

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Раніше повідомлялося, що до кінця травня Україна також очікує надходження наступної партії вакцини AstraZeneca в 1,4 мільйона доз, а до кінця червня очікується ще 950 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer.

Перша партія вакцини Pfizer/BioNTech обсягом 117 тисяч доз надійшла в Україну 16 квітня в рамках глобальної ініціативи COVAX. Щеплення нею розпочалися 18 квітня. Насамперед препарат Pfizer/BioNTech застосовують для щеплення персоналу та жителів будинків для людей похилого віку, а також працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та прикордонників.

МОЗ також очікує від британського агентства Crown Agents, яке закуповує для України вакцину BioNTech/Pfizer, інформації щодо графіка постачань 10 мільйонів доз законтрактованої вакцини. Відповідний договір передбачає, що всі 10 мільйонів доз вакцини будуть поставлені до кінця 2021 року.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

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  • Штаб-квартира компанії Moderna

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    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

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    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

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    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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У МОЗ України розповіли про плани вакцинації китайською CoronaVac

Вакциною CoronaVac щеплюватимуть в першу чергу маломобільну групу людей похилого віку та їхніх опікунів. До цієї категорії належать приблизно 40 тисяч людей. Поки Україна отримала 215 тисяч доз цієї вакцини.  

В Україну прибула перша партія китайської вакцини від COVID-19

За даними глави МОЗ Максима Степанова, перша партія налічує 215 тисяч доз вакцини. Всього замовлено 1,9 мільйона доз.  

Щеплення вакциною BioNTech/Pfizer в Україні почнеться 18 квітня - Ляшко

В Україні почнуть робити щеплення від коронавірусу вакциною BioNTech/Pfizer з 18 квітня, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.  

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