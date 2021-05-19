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Максим Степанов

Максим Степанов - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Максим Степанов".

Максим Степанов обіймав посаду міністра охорони здоров'я України з березня 2020 року до травня 2021 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Провали та успіхи Максима Степанова (19.05.2021) 19.05.2021

Максим Степанов пропрацював міністром рік і 3 місяці, саме з ним Україна проходила майже через всю пандемію коронавірусу. Які його головні провали та успіхи?

Третій пішов: за що звільнили міністра охорони здоров'я Степанова

Третій пішов: за що звільнили міністра охорони здоров'я Степанова 19.05.2021

Максим Степанов був третім міністром охорони здоров'я України, якого звільнили лише за час пандемії COVID-19. Йому закидають провал вакцинації від коронавірусу та буксування медичної реформи.
Рада звільнила міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Рада звільнила міністра охорони здоров'я Максима Степанова 18.05.2021

Верховна Рада України звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закидав Степанову зрив кампанії з вакцинації від COVID-19.
Фракція Слуга народу визначилася з наступниками трьох міністрів

Фракція "Слуга народу" визначилася з наступниками трьох міністрів 17.05.2021

Фракція "Слуга народу" узгодила Любченка на пост першого віцепрем'єра і глави мінекономіки, Кубракова і Ляшка - главами мінінфраструктури і МОЗ.
Комітет Верховної Ради не підтримав подання про відставку Степанова

Комітет Верховної Ради не підтримав подання про відставку Степанова 17.05.2021

За словами Дениса Шмигаля, головною причиною внесення ним подання про звільнення Максима Степанова є незадовільні темпи вакцинації населення від коронавірусу.
Відставку глави МОЗ України Максима Степанова Рада розгляне цього тижня

Відставку глави МОЗ України Максима Степанова Рада розгляне цього тижня 17.05.2021

Про проведення позачергового засідання Верховної Ради щодо кадрових змін в уряді повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков.
До Ради надійшло подання Шмигаля про відставку Степанова

До Ради надійшло подання Шмигаля про відставку Степанова 14.05.2021

Сам Максим Степанов стверджує, що заяву про власну відставку він не писав.
Коронавірус: Миколаївська область повернулася до помаранчевої зони

Коронавірус: Миколаївська область повернулася до "помаранчевої" зони 14.05.2021

Миколаївська область знову потрапила до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки. Решта регіонів України - у "жовтій" зоні.
Безвіз на пляжі: де чекають туристів з України (відео)

Безвіз на пляжі: де чекають туристів з України (відео) 12.05.2021

Туристичні країни Європи готуються до відкриття літнього сезону відпусток попри коронавірус. Адже для економік, ослаблених пандемією, це життєво важливо. Куди і за яких умов можуть поїхати українці?

Безвіз на пляжі: куди українцям можна їхати влітку (11.05.2021) 11.05.2021

Туристичні країни Європи готуються до відкриття літнього сезону відпусток попри коронавірус. Адже для економік цих країн, ослаблених пандемією, життєво важливі доходи від туризму. Куди і за яких умов можуть поїхати українці? І коли знову запрацює безвіз?

Степанов запевняє, що ситуація з поставками вакцин вирівнюється

Степанов запевняє, що ситуація з поставками вакцин "вирівнюється" 11.05.2021

За словами Максима Стапанова, компанії-виробники почали "віддавати борги", постачаючи вакцину в Україну. У списках очікування вакцинації від COVID-19 перебувають понад 530 тисяч людей.
В Україну прибули ще 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac - Степанов

В Україну прибули ще 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac - Степанов 09.05.2021

Міністр охорони здоров'я України повідомив про прибуття в країну ще однієї партії вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
До кінця року в Україну доставлять 42 мільйони доз вакцини - Степанов

До кінця року в Україну доставлять 42 мільйони доз вакцини - Степанов 07.05.2021

Крім законтрактованих, до кінця року Україні потрібно ще близько п'яти мільйонів доз вакцини, повідомив очільник МОЗ України Максим Степанов.
На послуги з вакцинації виділено 1,5 мільярда гривень - керівник НСЗУ

На послуги з вакцинації виділено 1,5 мільярда гривень - керівник НСЗУ 07.05.2021

Загальна сума укладених контрактів НСЗУ з медзакладами на проведення вакцинації становить понад 964 мільйони гривень, а загалом передбачено 1,5 мільярда, розповів керівник НСЗУ Андрій Віленський.
Коронавірус: в Україні не залишилося червоних областей

Коронавірус: в Україні не залишилося "червоних" областей 07.05.2021

Державна комісія вирішила скасувати з 8 травня “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області.
Максим Степанов запевнив, що Україна подолала третю хвилю пандемії

Максим Степанов запевнив, що Україна подолала третю хвилю пандемії 07.05.2021

За словами глави МОЗ Максима Степанова, з 8 травня в Україні не залишиться жодного регіону з "червоним" рівнем епідеміологічної небезпеки.
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