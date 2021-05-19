Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Максим Степанов - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Максим Степанов".
Максим Степанов обіймав посаду міністра охорони здоров'я України з березня 2020 року до травня 2021 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Туристичні країни Європи готуються до відкриття літнього сезону відпусток попри коронавірус. Адже для економік цих країн, ослаблених пандемією, життєво важливі доходи від туризму. Куди і за яких умов можуть поїхати українці? І коли знову запрацює безвіз?