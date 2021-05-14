 Фракція ″Слуга народу″ визначилася з наступниками трьох міністрів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2021

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Новини

Фракція "Слуга народу" визначилася з наступниками трьох міністрів

Фракція "Слуга народу" узгодила Любченка на пост першого віцепрем'єра і глави мінекономіки, Кубракова і Ляшка - главами мінінфраструктури і МОЗ.

Лідер фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія (архівне фото)

Лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія (архівне фото)

Фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді на засіданні у понеділок, 17 травня, узгодила кандидатури на три міністерські посади в уряді: Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури України, Олексія Любченка - на посаду міністра економіки - першого віцепрем'єр-міністра та Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я. Про це за підсумками засідання фракції повідомив її голова Давид Арахамія.

"Питання були про зміну трьох міністрів: на посаду міністра інфраструктури замість пана Криклія була підтримана кандидатура пана Кубракова, замість міністра економіки пана Петрашка - кандидатура пана Любченка. Уточнення: пана Любченка пропонують на посаду міністра економіки - першого віцепрем'єра. (...) І замість пана Степанова - пан Ляшко", - сказав Арахамія, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що призначення нових міністрів відбудеться, швидше за все, 20 травня. "Є процедурне питання. Якщо завтра у нас позачергове засідання, де ми звільняємо трьох міністрів. І щодо пана Степанова, оскільки він добровільно не йде з посади, там дещо інша процедура: спочатку звільнення, потім подання від фракції, потім - подання на голову Верховної Ради, а потім голосування. Десь у четвер ми очікуємо, що відбудеться призначення всіх трьох міністрів", - пояснив Арахамія.

За відставку Степанова проголосують понад 250 депутатів - Арахамія

Він також висловив упевненість, що відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова підтримають понад 250 народних депутатів. "Мій прогноз, що завтра в залі буде десь 250-270 голосів", - сказав Арахамія, зауваживши, що фракція "Слуга народу" дасть за відставку Степанова 200 голосів. За його словами, фракція одноголосно підтримає кандидатів на посади міністрів.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про відставку Максима Степанова, а міністри економіки Ігор Петрашко та інфраструктури Владислав Криклій написали заяви про відставку за власним бажанням.

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