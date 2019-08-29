 Міністри економіки й інфраструктури України подали у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2021

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Новини

Міністри економіки й інфраструктури України подали у відставку

До ВР надійшли заяви про відставку двох міністрів - Владислава Криклія та Ігоря Петрашка, повідомили в пресслужбі парламенту.

Будівля Кабінету Міністрів України

Будівля Кабінету Міністрів України

Міністр інфраструктури Владислав Криклій і міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Ігор Петрашко подали в п'ятницю, 14 травня, у відставку. Про це повідомила інформагенції "Українські новини" пресслужба голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

"До Верховної Ради надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Ігоря Петрашка і міністра інфраструктури Владислава Криклія", - повідомили у пресслужбі.

Також про відставку цих двох урядовців повідомляла цього ж дня заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. "У нас наступного тижня будуть кадрові зміни в уряді. Вже надійшли заяви від майбутніх колишніх міністрів Петрашка та Криклія за власним бажанням", - сказала вона в ефірі телеканалу "Україна 24", цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". "У понеділок на фракції розглядатимемо можливих кандидатів на заміну", - додала вона, відмовившись назвати їхні прізвища.

"Слуги" вже визначилися з можливими наступниками

Тим часом член фракції "Слуга народу" Олександр Качура повідомив у своєму Telegram-каналі, кого розглядають наступниками Криклія й Петрашка. "З'явилися прізвища кандидатів. На посаду міністра економіки пропонують Олексія Любченка (голову Державної податкової служби України - Ред.). На посаду міністра інфраструктури - Олександра Кубракова (керівника "Укравтодору" - Ред.)", - написав Качура.

Криклій працює міністром інфраструктури з серпня 2019 року, тобто з початку роботи уряду Олексія Гончарука, і зберіг цю посаду в уряді Дениса Шмигаля. Петрашко обіймав міністерський пост з березня 2020 року, тобто в складі уряду Шмигаля.

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