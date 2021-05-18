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Владислав Криклій - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Владислав Криклій".
Владислав Криклій обіймав посаду міністра інфраструктури України в уряді Олексія Гончарука, а також в уряду Дениса Шмигаля, а саме з серпня 2019 до травня 2021 року. До цього він працював начальником Головного сервісного центру МВС України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На яких умовах після карантину працюватиме пасажирський транспорт в Україні? Чи очікувати подорожчання квитків? Що буде з "Укрзалізницею" і морськими портами? І чи зникнуть маршрутки на українських вулицях? Міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю DW.