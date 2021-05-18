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Владислав Криклій

Владислав Криклій - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Владислав Криклій".

Владислав Криклій обіймав посаду міністра інфраструктури України в уряді Олексія Гончарука, а також в уряду Дениса Шмигаля, а саме з серпня 2019 до травня 2021 року. До цього він працював начальником Головного сервісного центру МВС України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рада звільнила міністрів економіки та інфраструктури

Рада звільнила міністрів економіки та інфраструктури 18.05.2021

Верховна Рада України звільнила з посад міністра економіки Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.
Фракція Слуга народу визначилася з наступниками трьох міністрів

Фракція "Слуга народу" визначилася з наступниками трьох міністрів 17.05.2021

Фракція "Слуга народу" узгодила Любченка на пост першого віцепрем'єра і глави мінекономіки, Кубракова і Ляшка - главами мінінфраструктури і МОЗ.
Міністри економіки й інфраструктури України подали у відставку

Міністри економіки й інфраструктури України подали у відставку 14.05.2021

До ВР надійшли заяви про відставку двох міністрів - Владислава Криклія та Ігоря Петрашка, повідомили в пресслужбі парламенту.
Аеропорт Дніпропетровськ перейменували на Дніпро

Аеропорт "Дніпропетровськ" перейменували на "Дніпро" 08.04.2021

Тепер жителі Дніпра і області зможуть проголосувати на честь якого знакового історичного діяча буде названий аеропорт.
Кабмін звільнив керівника Укрзалізниці Володимира Жмака

Кабмін звільнив керівника "Укрзалізниці" Володимира Жмака 17.03.2021

Володимир Жмак пропрацював на посаді голови правління "Укразалізниці" лише трохи більше пів року. Уряд звільнив його за поданням наглядової ради компанії.
Як Україна переходить на громадський електротранспорт

Як Україна переходить на громадський електротранспорт 22.12.2020

Українська влада обіцяє до 2030 року збільшити частку електричного громадського транспорту. Як відбувається реалізація цього задуму та що для цього потрібно - у матеріалі DW.
Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великобританією

Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великобританією 21.12.2020

Кількість пасажирів, що прибувають в Україну з Великобританії, вже обмежена візовим режимом. До того ж, більшість з них - студенти, що повертаються додому на свята, зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Верховна Рада ухвалила закон про внутрішній водний транспорт

Верховна Рада ухвалила закон про внутрішній водний транспорт 03.12.2020

Парламент України ухвалив закон "Про внутрішній водний транспорт". Це допоможе відродити річкові перевезення вантажів, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Шерше ля фам: жінки посадовців і приховане майно

Шерше ля фам: жінки посадовців і приховане майно 22.10.2020

Цивільні шлюби і розлучення на папері - шпарини, які нерідко дозволяють українським посадовцям не декларувати майно. Контролери досі марно шукають відповідь на винахідливість можновладців.
Криклій: Потяги мають зупинятися у червоній зоні для висадки пасажирів

Криклій: Потяги мають зупинятися у "червоній" зоні для висадки пасажирів 04.08.2020

Уряд України вирішить, чи дозволяти висадку пасажирів у регіонах, віднесених до "червоної" карантинної зони, де зараз потяги не зупиняються, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Коментар: Хто має увійти до вагона першим

Коментар: Хто має увійти до вагона першим 03.08.2020

Напад чоловіка на жінку в потязі спровокував в Україні дискусію про безпеку на залізниці. Та просто безпекової політики замало - треба навчитися запобігати саме гендерно обумовленому насильству, вважає Лариса Денисенко.
Судновласник не зміг підняти танкер Делфі: ситуація визнана надзвичайною

Судновласник не зміг підняти танкер "Делфі": ситуація визнана надзвичайною 26.07.2020

Танкер "Делфі", який сів на мілину біля Одеси, знову не вдалося підняти. Цю катастрофу визнали надзвичайною ситуацією, тепер утилізацією судна має зайнятися держава.

В аеропортах Києва та Львова тестуватимуть на коронавірус

В аеропортах Києва та Львова тестуватимуть на коронавірус 11.07.2020

В аеропортах Києва та Львова працюють над встановленням лабораторій для тестування на COVID-19. У разі негативного результату прибулі пасажири будуть звільнені від двотижневої обсервації.
Пом'якшення карантину: Укрзалізниця відновила пасажирські перевезення

Пом'якшення карантину: "Укрзалізниця" відновила пасажирські перевезення 01.06.2020

З 1 червня "Укразалізниця" запускає понад 40 потягів далекого сполучення та 214 приміських поїздів. Цей список розширюватиметься, запевнив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Криклій: Ми точно не підвищуватимемо ціни на залізничні квитки

Криклій: Ми точно не підвищуватимемо ціни на залізничні квитки 22.05.2020

Міністр інфраструктури України заявив в інтерв'ю DW, що підвищення цін на пасажирські перевезення залізницею після їхнього відновлення не буде, хоча кількість пасажирів у вагонах можуть зменшити.

Про транспорт після карантину, ціни на квитки й заборону маршруток - міністр інфраструктури в інтерв’ю DW (22.05.20 22.05.2020

На яких умовах після карантину працюватиме пасажирський транспорт в Україні? Чи очікувати подорожчання квитків? Що буде з "Укрзалізницею" і морськими портами? І чи зникнуть маршрутки на українських вулицях? Міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю DW.
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