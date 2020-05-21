Кабмін звільнив керівника "Укрзалізниці" Володимира Жмака

Кабінет Міністрів України на засіданні у середу, 17 березня, звільнив з посади голову правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" (УЗ). Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Уряд ухвалив рішення за поданням наглядової ради "Укрзалізниці".

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Кабмін на засіданні також знову призначив на посаду в.о. голови правління "Укразалізниці" Івана Юрика, який є чинним членом правління УЗ та раніше вже виконував обов'язки керівника компанії.

Раніше українські ЗМІ повідомляли про те, що наглядова рада "Укрзалізниці" розглядала можливість відсторонення голови правління УЗ.

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Кабінет Міністрів України затвердив Володимира Жмака головою правління "Укрзалізниці" 26 серпня 2020 року. Раніше Жмак обіймав посаду голови наглядової ради аеропорту "Бориспіль".

Наглядова рада "Укрзалізниці" 12 серпня 2020 року підтримала кандидатуру Жмака на посаду голови праління компанії.