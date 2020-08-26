Новий голова "Укрзалізниці" - чи виведе Володимир Жмак компанію із кризи?

Призначення Володимира Жмака на посаду голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" завершило багатомісячну епопею з пошуку її нового керівника. Адже після звільнення Євгенія Кравцова в лютому пошук, відбір і співбесіди розтягнулися майже на сім місяців. Для допомоги у проведенні конкурсного відбору навіть залучили міжнародну компанію з підбору управлінського персоналу Boyden. Тим часом на чолі залізниці встигли побути Желько Марчек та Іван Юрик - обоє у статусі виконуючих обов'язки. Тепер у компанії з'явився повноцінний керівник. Що мав би зробити Жмак на новій посаді та як оцінюють його кандидатуру експерти, з'ясовувала DW.

Хто Ви, пане Жмак?

Юрист за освітою Володимир Жмак має багаторічний управлінський досвід та досить строкату кар'єру. Майже півтора десятиліття він пропрацював у юридичній компанії LKI в ролі керуючого партнера. Після цього з 2005-го по 2010 рік був радником президента компанії "Київстар" Ігоря Литовченка - відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Також упродовж семи років Жмак входив до наглядової ради цієї компанії та два роки був членом ради "Європейської бізнес асоціації".

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Зрештою, у 2011 році він перейшов у нафтогазовий бізнес, обійнявши посаду виконавчого директора російсько-британської компанії "ТНК-ВР Комерс". Після її реструктуризації став президентом "ТНК-Україна", а після поглинання компанії "Роснафтою" в 2013 році - президентом "РН-Україна". Перебуваючи на цій посаді, Жмак взяв участь у виборах до Київради від партії "УДАР". Однак до міського парламенту так і не потрапив.

У липні 2015 року Жмак кардинально змінив вектор своєї діяльності: його призначили першим заступником голови Одеської облдержадміністрації, коли цю посаду обіймав Міхеіл Саакашвілі. Через рік він, однак, змінив крісло держслужбовця на посаду старшого керівника проєктів в українській консалтинговій компанії "Європейська консалтингова група". Крім того, 2019 року Жмак очолив наглядову раду державного підприємства "Міжнародний аеропорт"Бориспіль".

Великий досвід, але не на залізниці

Опитані DW експерти звертають увагу на високий професіоналізм Жмака як менеджера, але водночас вказують на відсутність у нього досвіду роботи саме на залізниці. Експерт та координатор проєкту "Поїздка" Олександр Бондаренко сумнівається в тому, що Жмак впорається з тими викликами, які стоять перед компанією.

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"Потрібна людина, яка знає процеси перевезень у всіх тонкощах. А для цього потрібно років 20 роботи в "Укрзалізниці" на всіх щаблях, - вважає він. - Щоб вивести "Укрзалізницю" з кризи, потрібне втручання голови правління в усі процеси операційної діяльності, але Жмак гарантовано на цьому не розуміється". А проблем, із якими доведеться зіткнутися, як зауважив Бондаренко, хоч греблю гати.

Голова ради громадської організації "Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури" Володимир Наумов налаштований дещо оптимістичніше щодо нового голови правління "Укрзалізниці". На його думку, відсутність досвіду роботи на залізниці Жмак може компенсувати, якщо збере навколо себе професійне правління, яке буде в курсі стану справ у компанії. Щоправда, визнає Наумов, це йому буде важко зробити без підтримки влади. "Жмак не зможе призначити членів правління без погодження наглядової ради, міністерства інфраструктури та Кабміну", - зазначив Наумов.Сумніви в існуванні такої підтримки висловив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян. За його інформацією, окремим сильним кандидатам, які розглядалися на керівника "Укрзалізниці", одразу повідомили, що в них не буде карт-бланшу на кадрові призначення. "Тому ці люди відмовилися подаватися на конкурс", - зазначив він.

Проблеми "Укрзалізниці"

Серед першочергових завдань на посаді керівника "Укрзалізниці", яка нині переживає одну з найбільших криз у своїй історії, експерти називають перекриття каналів, через які вимиваються гроші, а також наведення ладу в закупівлях, де відбуваються найбільші розкрадання. Раніше в інтерв'ю DW член наглядової ради "Укрзалізниці" Крістіан Кун звертав увагу на те, що сума збитків цього підприємства лише від корупції у минулі роки сягнула декількох десятків мільйонів євро.

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Експерт з залізничного транспорту Олександр Красноштан вважає, що для того, аби побороти корупцію на залізниці, потрібно передусім організовувати контроль всіх процесів, налагодити системну співпрацю з правоохоронними органами та мінімізувати людський фактор, наприклад, шляхом впровадження IT-систем.

Володимир Омелян звернув увагу також на те, що "Укрзалізниця" щорічно зменшує кількість перевезених вантажів та нагально потребує модернізації. "Фактично 40 відсотків інфраструктури компанії потребує невідкладного ремонту", - підкреслив він у розмові з DW. А це, як зазначають експерти, потребує величезних коштів.

Координатор проєкту "Поїздка" Олександр Бондаренко сподівається, що боротьба з корупцією дозволить знайти ресурс для стабілізації компанії. Він вказав на те, що в першу чергу необхідно оновити локомотивний парк, який є основним генератором прибутків. "Зараз майже половина локомотивів стоять під парканом", - каже експерт.

Олександр Красноштан, у свою чергу, вважає, що Жмаку, крім того, потрібно налагодити діалог з урядом і чесно сказати: без підтримки держави вивести компанію з кризи не вдасться. "Потрібно розуміти, що якщо держава не буде підтримувати систему пасажирських перевезень, то за три-чотири роки ми втратимо дві третини обсягів перевезень", - застерігає експерт. Красноштан пропонує спочатку вивести компанію з кризового стану, а потім залучати кошти від інвесторів, наприклад, шляхом проведення IPO, тобто публічного продажу акцій.

Сам Жмак на момент публікації статті поки що не висловився щодо своїх планів стосовно "Укрзалізниці".

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