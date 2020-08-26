 Новий голова ″Укрзалізниці″ - чи виведе Володимир Жмак компанію із кризи? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Новий голова "Укрзалізниці" - чи виведе Володимир Жмак компанію із кризи?

Кабінет Міністрів України призначив нового голову правління "Укрзалізниці". Ним став 56-річний управлінець Володимир Жмак. Чи буде він кращим за своїх попередників і чи виведе нарешті компанію із кризи?

На залізничному вокзалі в Києві (фото з архіву)

Призначення Володимира Жмака на посаду голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" завершило багатомісячну епопею з пошуку її нового керівника. Адже після звільнення Євгенія Кравцова в лютому пошук, відбір і співбесіди розтягнулися майже на сім місяців. Для допомоги у проведенні конкурсного відбору навіть залучили міжнародну компанію з підбору управлінського персоналу Boyden. Тим часом на чолі залізниці встигли побути Желько Марчек та Іван Юрик - обоє у статусі виконуючих обов'язки. Тепер у компанії з'явився повноцінний керівник. Що мав би зробити Жмак на новій посаді та як оцінюють його кандидатуру експерти, з'ясовувала DW.

Хто Ви, пане Жмак?

Юрист за освітою Володимир Жмак має багаторічний управлінський досвід та досить строкату кар'єру. Майже півтора десятиліття він пропрацював у юридичній компанії LKI в ролі керуючого партнера. Після цього з 2005-го по 2010 рік був радником президента компанії "Київстар" Ігоря Литовченка - відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Також упродовж семи років Жмак входив до наглядової ради цієї компанії та два роки був членом ради "Європейської бізнес асоціації".

Читайте також: Чого "Укрзалізниця" може повчитися в Deutsche Bahn?

Зрештою, у 2011 році він перейшов у нафтогазовий бізнес, обійнявши посаду виконавчого директора російсько-британської компанії "ТНК-ВР Комерс". Після її реструктуризації став президентом "ТНК-Україна", а після поглинання компанії "Роснафтою" в 2013 році - президентом "РН-Україна". Перебуваючи на цій посаді, Жмак взяв участь у виборах до Київради від партії "УДАР". Однак до міського парламенту так і не потрапив.

У липні 2015 року Жмак кардинально змінив вектор своєї діяльності: його призначили першим заступником голови Одеської облдержадміністрації, коли цю посаду обіймав Міхеіл Саакашвілі. Через рік він, однак, змінив крісло держслужбовця на посаду старшого керівника проєктів в українській консалтинговій компанії "Європейська консалтингова група". Крім того, 2019 року Жмак очолив наглядову раду державного підприємства "Міжнародний аеропорт"Бориспіль".

Великий досвід, але не на залізниці

Опитані DW експерти звертають увагу на високий професіоналізм Жмака як менеджера, але водночас вказують на відсутність у нього досвіду роботи саме на залізниці. Експерт та координатор проєкту "Поїздка" Олександр Бондаренко сумнівається в тому, що Жмак впорається з тими викликами, які стоять перед компанією.

Читайте також: Коментар: Хто має увійти до вагона першим

"Потрібна людина, яка знає процеси перевезень у всіх тонкощах. А для цього потрібно років 20 роботи в "Укрзалізниці" на всіх щаблях, - вважає він. - Щоб вивести "Укрзалізницю" з кризи, потрібне втручання голови правління в усі процеси операційної діяльності, але Жмак гарантовано на цьому не розуміється". А проблем, із якими доведеться зіткнутися, як зауважив Бондаренко, хоч греблю гати.

Голова ради громадської організації "Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури" Володимир Наумов налаштований дещо оптимістичніше щодо нового голови правління "Укрзалізниці". На його думку, відсутність досвіду роботи на залізниці Жмак може компенсувати, якщо збере навколо себе професійне правління, яке буде в курсі стану справ у компанії. Щоправда, визнає Наумов, це йому буде важко зробити без підтримки влади. "Жмак не зможе призначити членів правління без погодження наглядової ради, міністерства інфраструктури та Кабміну", - зазначив Наумов.Сумніви в існуванні такої підтримки висловив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян. За його інформацією, окремим сильним кандидатам, які розглядалися на керівника "Укрзалізниці", одразу повідомили, що в них не буде карт-бланшу на кадрові призначення. "Тому ці люди відмовилися подаватися на конкурс", - зазначив він.

Проблеми "Укрзалізниці"

Серед першочергових завдань на посаді керівника "Укрзалізниці", яка нині переживає одну з найбільших криз у своїй історії, експерти називають перекриття каналів, через які вимиваються гроші, а також наведення ладу в закупівлях, де відбуваються найбільші розкрадання. Раніше в інтерв'ю DW член наглядової ради "Укрзалізниці" Крістіан Кун звертав увагу на те, що сума збитків цього підприємства лише від корупції у минулі роки сягнула декількох десятків мільйонів євро.

Читайте також: Зґвалтування і грабіж у потягах: як із цим борються в Німеччині

Експерт з залізничного транспорту Олександр Красноштан вважає, що для того, аби побороти корупцію на залізниці, потрібно передусім організовувати контроль всіх процесів, налагодити системну співпрацю з правоохоронними органами та мінімізувати людський фактор, наприклад, шляхом впровадження IT-систем.

Володимир Омелян звернув увагу також на те, що "Укрзалізниця" щорічно зменшує кількість перевезених вантажів та нагально потребує модернізації. "Фактично 40 відсотків інфраструктури компанії потребує невідкладного ремонту", - підкреслив він у розмові з DW. А це, як зазначають експерти, потребує величезних коштів.

Координатор проєкту "Поїздка" Олександр Бондаренко сподівається, що боротьба з корупцією дозволить знайти ресурс для стабілізації компанії. Він вказав на те, що в першу чергу необхідно оновити локомотивний парк, який є основним генератором прибутків. "Зараз майже половина локомотивів стоять під парканом", - каже експерт.

Олександр Красноштан, у свою чергу, вважає, що Жмаку, крім того, потрібно налагодити діалог з урядом і чесно сказати: без підтримки держави вивести компанію з кризи не вдасться. "Потрібно розуміти, що якщо держава не буде підтримувати систему пасажирських перевезень, то за три-чотири роки ми втратимо дві третини обсягів перевезень", - застерігає експерт. Красноштан пропонує спочатку вивести компанію з кризового стану, а потім залучати кошти від інвесторів, наприклад, шляхом  проведення IPO, тобто публічного продажу акцій.

Сам Жмак на момент публікації статті поки що не висловився щодо своїх планів стосовно "Укрзалізниці".

Дивитись відео 01:28

Як німецька залізниця працює в умовах коронавірусу

  • default

    Найшвидші потяги світу

    Повітряний король

    Цей потяг називається маглев, завдяки скороченню від "магнітної левітації". Він зовсім не торкається рейок, "зависає" над дорожнім полотном завдяки магнітній силі (рухається також завдяки їй), а гальмує лише за допомогою сили аеродинамічного опору. У майбутньому маглев претендує замінити звичайні рейкові транспортні засоби - у нього зовсім відсутнє тертя, а тому він має значно менше зношування.

  • default

    Найшвидші потяги світу

    Наче політ

    За словами перших пасажирів, на максимальній швидкості відчуваєш себе наче муха. Керівник дослідницького центру Ясуказу Ендо розповідає, що чимшвидше рухається потяг, тим стабільнішим він стає. Але найближчої подорожі, на жаль, доведеться трохи почекати: перше публічне сполучення між містами Токіо та Наґоя, під час якого буде розвинена швидкість у 500 км/год, заплановане аж на 2027 рік.

  • default

    Найшвидші потяги світу

    В аеропорт! Якнайшвидше!

    Шанхайський маглев - найшвидша діюча нині залізнична лінія. Тут використовується така ж технологія магнітної левітації, що й в японців, а також розвивається швидкість у 430 км/год. Потяг перевозить пасажирів з околиці Шанхая в аеропорт, долаючи відстань у 30,5 кілометрів всього за вісім хвилин.

  • default

    Найшвидші потяги світу

    Гордість Франції

    Найшвидший з усіх традиційних рейкових потягів - варіант французького TGV (Train à Grande Vitesse), який досягнув максимальної швидкості у 574 кілометра на годину у 2007 році. Для цього у потязі були поєднані різноманітні двигуни. Але через великі витрати на обслуговування, спричинені сильним тертям, французькі потяги, як правило, розвивають швидкість лише у 320 км/год.

  • default

    Найшвидші потяги світу

    З Пекіна до Шанхая: 380 км/год

    Інший потяг, в якому використовуються різні двигуни (але лише електричні), - Harmony CRH 380A. Під час тестового запуску у 2010 році потяг набрав швидкість у 486 кілометрів на годину. Зараз вони з’єднують Пекін та Шанхай з робочою швидкістю у 380 км/год.

  • default

    Найшвидші потяги світу

    Блискавичний ICE

    Незважаючи на японські успіхи минулого тижня, у залізничній галузі нові швидкісні рекорди встановлюють не так вже й часто. Один з них належить Німеччині: у 1988 році відстань між Ганновером та Вюрцбургом німецький потяг ICE подолав на швидкості у 406,9 км/годину. Для того, щоб заощадити на технічному обслуговуванні звичайна швидкість ICE становить всього 250 кілометрів на годину.

  • default

    Найшвидші потяги світу

    В режимі очікування

    Навіть найбільш швидкісні потяги Німеччини,однак, завмирають в очікуванні, коли починається страйк. Від вересня торік машиністи бойкотували робочі графіки вже сім разів.

    Автор: Ґабріель Борруд, Тетяна Вєжис


DW.COM

"Укрзалізниця" планує 10 років співпрацювати з німецькою Deutsche Bahn

Німецька Deutsche Bahn та "Укрзалізниця" підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство. За планами, німці мають консультувати і технічно підтримувати українську компанію 10 років.  

Також за темою

Zug Ukraine Fotolia

Кабмін України призначив нового голову правління "Укрзалізниці" 26.08.2020

Новим головою правління "Укрзалізниці" став голова наглядової ради аеропорту "Бориспіль" Володимир Жмак.

Ukraine Coronavirus Lockerungen der Massnahmen

"Укрзалізниця" хоче запустити в потяги воєнізовану охорону 07.08.2020

Після нападу на журналістку в потягу, "Укрзалізниця" вирішила посилити безпеку пасажирів шляхом координації зусиль з МВС та запуску в поїзди воєнізованої охорони.

Symbolbild Zug Bundespolizei Kontrolle

Зґвалтування і грабіж у потягах: як із цим борються в Німеччині 04.08.2020

Жорстоке побиття і спроба зґвалтування жінки у потягу в Україні спричинило дискусії про те, чи не варто відновити супровід потягів поліцією. Досвід Німеччини демонструє, утім, що самій поліції не впоратись.

Реклама

Докладно

На залізничному вокзалі в Києві (фото з архіву)

Чи виведе Володимир Жмак "Укрзалізницю" із кризи?

Уряд України призначив нового голову правління "Укрзалізниці". Чи буде Володимир Жмак кращим за своїх попередників?  

Роман Безсмертний

Безсмертний: Без Білорусі Україна буде сама проти агресії РФ

Колишній посол України у Білорусі - про перспективи протестів у країні та мирне врегулювання на Донбасі. Інтерв'ю DW.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  