Володимир Жмак - український юрист, менеджер та громадський діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Жмак".

Володимир Жмак був першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації з 2015 до 2016 року. У вересні 2020 року він обійняв посаду голови правління "Укрзалізниці". Але вже через сім місяців Володимира Жмака звільнили з цієї посади. У другій половині 1980-х років Володимир Жмак навчався в Київському університеті імені Тарас Шевченка на факультеті міжнародних відносин. У цей самий час на цьому самому факультеті навчались Петро Порошенко та Міхеіл Саакашвілі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.