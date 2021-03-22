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Володимир Жмак

Володимир Жмак - український юрист, менеджер та громадський діяч. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Володимир Жмак".

Володимир Жмак був першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації з 2015 до 2016 року. У вересні 2020 року він обійняв посаду голови правління "Укрзалізниці". Але вже через сім місяців Володимира Жмака звільнили з цієї посади. У другій половині 1980-х років Володимир Жмак навчався в Київському університеті імені Тарас Шевченка на факультеті міжнародних відносин. У цей самий час на цьому самому факультеті навчались Петро Порошенко та Міхеіл Саакашвілі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Знову обезголовлена: що чекає на Укрзалізницю?

Знову обезголовлена: що чекає на "Укрзалізницю"? 22.03.2021

Уряд звільнив голову правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака через пів року після його призначення. У чому причина та що чекає на компанію?
Кабмін звільнив керівника Укрзалізниці Володимира Жмака

Кабмін звільнив керівника "Укрзалізниці" Володимира Жмака 17.03.2021

Володимир Жмак пропрацював на посаді голови правління "Укразалізниці" лише трохи більше пів року. Уряд звільнив його за поданням наглядової ради компанії.
Укрзалізниці не потрібні поради Deutsche Bahn? (відео)

"Укрзалізниці" не потрібні поради Deutsche Bahn? (відео) 01.10.2020

Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що залучення консультантів Deutsche Bahn недоцільне. DW зібрала факти про залізницю в Німеччині.

"Укрзалізниці" більше не потрібні поради Deutsche Bahn? (01.10.2020) 01.10.2020

Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що залучення консультантів Deutsche Bahn недоцільне, оскільки в Європі вантажні залізничні перевезення "не настільки життєво важливі", як в Україні. DW зібрала факти про вантажоперевезення і залізницю в Німеччині.

Керівник Укрзалізниці не бачить сенсу у співпраці з Deutsche Bahn

Керівник "Укрзалізниці" не бачить "сенсу" у співпраці з Deutsche Bahn 28.09.2020

За словами Володимира Жмака, "Укрзалізницю" складно порівнювати з Deutsche Bahn у питанні вантажоперевезень.
Новий голова Укрзалізниці - чи виведе Володимир Жмак компанію із кризи?

Новий голова "Укрзалізниці" - чи виведе Володимир Жмак компанію із кризи? 26.08.2020

Кабінет Міністрів України призначив нового голову правління "Укрзалізниці". Ним став 56-річний управлінець Володимир Жмак. Чи буде він кращим за своїх попередників і чи виведе нарешті компанію із кризи?
Кабмін України призначив нового голову правління Укрзалізниці

Кабмін України призначив нового голову правління "Укрзалізниці" 26.08.2020

Новим головою правління "Укрзалізниці" став голова наглядової ради аеропорту "Бориспіль" Володимир Жмак.