"Укрзалізниці" не потрібні поради Deutsche Bahn? (відео)

Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що залучення консультантів Deutsche Bahn недоцільне. DW зібрала факти про залізницю в Німеччині.
Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що наразі не бачить можливості та сенсу залучати до співпраці іноземних фахівців, у тому числі й німецької залізничної компанії Deutsche Bahn. Цим, по суті, він перекреслив меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство, підписаний німцями та українцями у лютому цього року. Головний аргумент нового керівника "Укрзалізниці" - у Європі вантажні залізничні перевезення не є настільки життєво важливими, як в Україні. DW зібрала факти про вантажоперевезення і залізницю в Німеччині.
"Укрзалізниця" прагне стати успішним підприємством. Чи реально це, знає у минулому активіст, а нині менеджер залізниці Олександр Рудоманов, а також провідники потягів, які щодня "реанімують" застарілі вагони.
"Укрзалізниця" співпрацюватиме з німецькою компанією Deutsche Bahn. Що цей залізничний концерн робить за кордоном? Які має технології? Та як ставиться до корупції?
Розділити "Укрзалізницю" на три підприємства та приватизувати їх планує уряд Олексія Гончарука. Це єдино правильний шлях, вважають експерти. Залізничники натомість не вірять в успіх приватизації "Укрзалізниці".