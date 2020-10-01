 ″Укрзалізниці″ не потрібні поради Deutsche Bahn? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 01.10.2020

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Економіка

"Укрзалізниці" не потрібні поради Deutsche Bahn? (відео)

Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що залучення консультантів Deutsche Bahn недоцільне. DW зібрала факти про залізницю в Німеччині.

Укрзалізниця на Deutsche Bahn не рівняється? (Fotolia/Masson)

"Укрзалізниця" на Deutsche Bahn не рівняється?

Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що наразі не бачить можливості та сенсу залучати до співпраці іноземних фахівців, у тому числі й німецької залізничної компанії Deutsche Bahn. Цим, по суті, він перекреслив меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство, підписаний німцями та українцями у лютому цього року. Головний аргумент нового керівника "Укрзалізниці" - у Європі вантажні залізничні перевезення не є настільки життєво важливими, як в Україні. DW зібрала факти про вантажоперевезення і залізницю в Німеччині.

DW.COM

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