Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Вантажні перевезення - одна із складових транспортної галузі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вантажні перевезення".
Вантажні перевезення здійснюються автотранспортом, залізничним транспортом, авіатранспортном, водним транспортом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Ідеальні траси! Жодних обмежень швидкості! Це поширені кліше про автобани в Німеччині. Насправді все дещо інакше: ділянок, де немає обмеження швидкості, дедалі менше. А дорожня інфраструктура застаріла.
Ідеальні траси! Жодних обмежень швидкості! Це поширені кліше про автобани в Німеччині. Насправді все дещо інакше: ділянок, де взагалі немає обмеження швидкості, дедалі менше. Оминути затори неможливо - як не аварія, то ремонт. А дорожня інфраструктура застаріла, й процес її оновлення затягнули.
Кошмарний сон далекобійника - він збиває пішохода або велосипедиста при повороті. Незабаром усі нові фури в ЄС зобов'яжуть встановлювати електронні асистенти повороту. Що це означатиме для українських далекобійників?
Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що залучення консультантів Deutsche Bahn недоцільне, оскільки в Європі вантажні залізничні перевезення "не настільки життєво важливі", як в Україні. DW зібрала факти про вантажоперевезення і залізницю в Німеччині.
Далекобійники, які нехтують ваговими правилами щодо фур, "засранці", сказав Володимир Зеленський, який заповзявся привести в порядок дороги України. Цього літа проведуть масштабні спецоперації проти перевантажених вантажівок. DW перевірила, як саме Укртрансбезпека і Укравтодор хочуть боротися за збереження доріг.
"Укрзалізниця" співпрацюватиме з німецькою компанією Deutsche Bahn, яка є найбільшим оператором і власником залізничної інфраструктури у Німеччині та Європі. Що цей концерн робить за кордоном? Які має технології? Та як ставиться до корупції?