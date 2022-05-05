Вантажні перевезення

Німецькі автобани: необмежена швидкість, ідеальне покриття та суцільні затори (11.06.2021)

Ідеальні траси! Жодних обмежень швидкості! Це поширені кліше про автобани в Німеччині. Насправді все дещо інакше: ділянок, де взагалі немає обмеження швидкості, дедалі менше. Оминути затори неможливо - як не аварія, то ремонт. А дорожня інфраструктура застаріла, й процес її оновлення затягнули.