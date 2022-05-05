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Вантажні перевезення

Вантажні перевезення - одна із складових транспортної галузі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "вантажні перевезення".

Вантажні перевезення здійснюються автотранспортом, залізничним транспортом, авіатранспортном, водним транспортом. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Європарламент закликав покращити транспортне сполучення між Україною та ЄС

Європарламент закликав покращити транспортне сполучення між Україною та ЄС 05.05.2022

Європарламент засудив атаки Росії на транспортну інфраструктуру України. У резолюції він закликав допомогти з її відновленням, а також розвинути сполучення з ЄС.
У ЄС пропонують лібералізувати автоперевезення з Україною

У ЄС пропонують лібералізувати автоперевезення з Україною 06.04.2022

Через блокування Росією морських портів України, Єврокомісія запропонувала Раді ЄС дати дозвіл на переговори щодо лібералізації автомобільних вантажних перевезень для України та Молдови.
Німецькі автобани: міфи і реальність про необмежену швидкість, ідеальне покриття та затори (відео)

Німецькі автобани: міфи і реальність про необмежену швидкість, ідеальне покриття та затори (відео) 14.06.2021

Ідеальні траси! Жодних обмежень швидкості! Це поширені кліше про автобани в Німеччині. Насправді все дещо інакше: ділянок, де немає обмеження швидкості, дедалі менше. А дорожня інфраструктура застаріла.
Німецькі автобани: необмежена швидкість, ідеальне покриття та суцільні затори (11.06.2021)

Німецькі автобани: необмежена швидкість, ідеальне покриття та суцільні затори (11.06.2021) 11.06.2021

Ідеальні траси! Жодних обмежень швидкості! Це поширені кліше про автобани в Німеччині. Насправді все дещо інакше: ділянок, де взагалі немає обмеження швидкості, дедалі менше. Оминути затори неможливо - як не аварія, то ремонт. А дорожня інфраструктура застаріла, й процес її оновлення затягнули.
Фури і пішоходи: нові правила для далекобійників у ЄС (відео)

Фури і пішоходи: нові правила для далекобійників у ЄС (відео) 18.05.2021

Незабаром усі нові фури в ЄС зобов'яжуть встановлювати електронні асистенти повороту. Що це означатиме для українських далекобійників?

Далекобійники і безпека на дорогах: ЄС підвищує вимоги до фур (14.05.2021) 14.05.2021

Кошмарний сон далекобійника - він збиває пішохода або велосипедиста при повороті. Незабаром усі нові фури в ЄС зобов'яжуть встановлювати електронні асистенти повороту. Що це означатиме для українських далекобійників?

Знову обезголовлена: що чекає на Укрзалізницю?

Знову обезголовлена: що чекає на "Укрзалізницю"? 22.03.2021

Уряд звільнив голову правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака через пів року після його призначення. У чому причина та що чекає на компанію?
Чи зможуть потяги в Україні розганятись до 350 км на годину

Чи зможуть потяги в Україні розганятись до 350 км на годину 01.02.2021

"Укрзалізниця" анонсувала амбітний проєкт - з'єднати великі міста України швидкісним залізничним сполученням, коли потяги розганятимуться до 350 км на годину. Чи реально реалізувати такі плани в осяжному майбутньому?

Укрзалізниці не потрібні поради Deutsche Bahn? (відео)

"Укрзалізниці" не потрібні поради Deutsche Bahn? (відео) 01.10.2020

Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що залучення консультантів Deutsche Bahn недоцільне. DW зібрала факти про залізницю в Німеччині.

"Укрзалізниці" більше не потрібні поради Deutsche Bahn? (01.10.2020) 01.10.2020

Новий керівник "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що залучення консультантів Deutsche Bahn недоцільне, оскільки в Європі вантажні залізничні перевезення "не настільки життєво важливі", як в Україні. DW зібрала факти про вантажоперевезення і залізницю в Німеччині.

Нові правила для далекобійників у ЄС: хто виграє? (відео)

Нові правила для далекобійників у ЄС: хто виграє? (відео) 13.09.2020

У Євросоюзі затвердили нові вимоги до оплати праці далекобійників і умови для відпочинку водіїв вантажівок. DW пояснює, що саме зміниться у вантажних перевезеннях та як це торкнеться українських далекобійників.

Нові правила для далекобійників у ЄС: хто у виграші? (11.09.2020) 11.09.2020

У Євросоюзі затвердили нові вимоги до оплати праці далекобійників і умови для відпочинку водіїв вантажівок. DW пояснює, що саме зміниться у вантажних перевезеннях та як це торкнеться українських далекобійників.
Нові правила для далекобійників у ЄС: що зміниться

Нові правила для далекобійників у ЄС: що зміниться 09.07.2020

У Євросоюзі затвердили нові вимоги до оплати праці далекобійників і умови для відпочинку водіїв вантажівок. DW пояснює, що саме зміниться у вантажних перевезеннях та як це торкнеться українських далекобійників.

Далекобійникам з перевантаженими фурами обіцяють неспокійне літо (26.06.2020) 26.06.2020

Далекобійники, які нехтують ваговими правилами щодо фур, "засранці", сказав Володимир Зеленський, який заповзявся привести в порядок дороги України. Цього літа проведуть масштабні спецоперації проти перевантажених вантажівок. DW перевірила, як саме Укртрансбезпека і Укравтодор хочуть боротися за збереження доріг.
Німеччина з 16 березня частково закриває кордони

Німеччина з 16 березня частково закриває кордони 15.03.2020

Вантажні перевезення між Німеччиною та сусідніми країнами ці обмеження зачепити не повинні.

Deutsche Bahn і "Укрзалізниця": кому і як німці допомагають за кордоном (05.02.2020) 05.02.2020

"Укрзалізниця" співпрацюватиме з німецькою компанією Deutsche Bahn, яка є найбільшим оператором і власником залізничної інфраструктури у Німеччині та Європі. Що цей концерн робить за кордоном? Які має технології? Та як ставиться до корупції?

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