Чому польські водії вантажівок блокують кордон з Україною

Після нападу Росії на Україну ЄС відкрив свої кордони з Україною для гуманітарних, військових і зернових перевезень. Однак від цього потерпають польські перевізники, тож вони страйкують, блокуючи кордон. Репортаж DW.

Перед польсько-українським прикордонним переходом Дорогуськ-Ягодин утворилася 30-кілометрова черга з вантажівок. Українські водії хочуть повернутися на батьківщину, але не можуть. Причина - блокада працівниками польських транспортних компаній одразу кількох пунктів перетину кордону з Україною. Польські страйкарі-перевізники та водії вантажівок протестують у такий спосіб проти дешевшої конкуренції з сусідньої країни.

Вантажівки стоять у відкритому полі, а продуктових магазинів, до яких можна було б дійти пішки, практично немає. "Я вже два тижні чекаю, скоро буде три, води майже немає, їжі - так само, тільки кілька примітивних туалетів", - нарікає український водій. "Ми тут політичні заручники", - додає він.

Прикордонний перехід Дорогуськ-Ягодин розташований на найкоротшій автодорозі, що з'єднує Варшаву і Київ. Низка інших прикордонних переходів з Україною також заблоковані. На кожному з них простоюють сотні вантажівок.

30-кілометрова черга з вантажівок з польського боку поблизу КПП Дорогуськ-Ягодин Фото: Monika Sieradzka/DW

"Коридори солідарності" для гуманітарної допомоги й не тільки

Практично одразу після початку повномасштабного нападу Росії на Україну у лютому 2022 року Європейський Союз (ЄС) запровадив так звані "коридори солідарності", які мали полегшити вантажні перевезення між країнами ЄС та Україною. Йшлося насамперед про гуманітарну та військову допомогу, а також про експорт зерна, який був практично неможливий через блокаду Росією морських українських портів. Такі заходи суттєво полегшили в'їзд до ЄС українським водіям, зокрема водіям компаній-перевізників. Українські водійські права та сертифікати для професійних водіїв тепер теж визнаються в ЄС.

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Це, своєю чергою, призводить до "експансії" українських транспортних компаній на ринку ЄС, каже Єжи, водій-підприємець з міста Біла Підляська, що неподалік від польсько-українського кордону. "Українці дешевші, їм не потрібно відповідати європейським стандартам, тому вони мають великі переваги", - нарікає він. "Вони можуть перевозити будь-який вантаж в Європі дешевше, в той час, як ми, польські експедитори, повинні відповідати всім стандартам ЄС і сплачувати високі соціальні збори", - пояснює страйкар. Таким чином, українці захопили більшу частину ринку, відібравши його в польських перевізників. Раніше українські підприємці обслуговували 60 відсотків транскордонних перевезень, а польські - 40 відсотків, а тепер співвідношення становить 90 до 10 на користь українців, ремствує Єжи.

Страйк проти зумовлених війною пільг для українців

Єжи є членом новоствореного комітету із захисту перевізників і працедавців у галузі логістики, що оголосив масштабну акцію протесту. Разом зі своїм колегою Мареком Оклінським він зараз відбуває 24-годинну зміну в невеличкому наметі. Поруч з ним - дві вантажівки, до яких прикріплені транспаранти з гаслами польських перевізників. В першу чергу вони вимагають відновити норму обов'язкових транспортних дозволів для водіїв з країн, що не є членами ЄС, яку скасували для українських водіїв. Це дозволило б польським транспортним компаніям повернути втрачену частку ринку, пояснює Оклінський.

Марек Оклінський під час розмови з DW поблизу КПП Дорогуськ-Ягодин Фото: Monika Sieradzka/DW

Водночас він розуміє тяжке становище в Україні. Протест водіїв вантажівок не спрямований проти товарів, яких українці гостро потребують, запевняє страйкар. "Немає жодних проблем з гуманітарними та військовими перевезеннями. Їх пропускають повз черги", - пояснює він. Те саме стосується й свіжих харчових продуктів.

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Але для всіх інших вантажівок діє правило, згідно з яким під час блокади тільки трьом машинам дозволено проїзд протягом години. Щоб перевірити вантажі українців, польські страйкарі вимагають показати їхні вантажні документи.

Порушення та корупція на українському кордоні

"Я вже бачив причепи з шикарними лімузинами, які були офіційно зареєстровані як військова допомога, тож їх пропустили повз черги", - повідомляє один зі страйкарів, який, однак, хоче залишитися анонімним. Такі повідомлення підтверджують і польські ЗМІ. За їхніми даними, на українському боці кордону процвітає повсюдна корупція.

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Мовляв, за хабар у 600 євро можна безперешкодно перетнути український кордон. Подейкують, деякі митні органи спеціалізуються на реєстрації комерційних вантажів як конвоїв з гумдопомогою або військовою допомогою. Аналогічні закиди в бік українських органів влади висувають і польські підприємці у розмові з DW.

Гнів і розпач українських водіїв

Водночас серед українських теж зростає невдоволення й закипають емоції. Коли почалася блокада кордону з польського боку, вони, своєю чергою, спробували перепинити шлях польським транспортним засобам. Нині пункт перетину кордону охороняється озброєними польськими правоохоронцями. "Поляки мстяться за те, що їм теж доводиться чекати на українському боці, але ми, водії, в цьому не винні. Це неправда, що ми забираємо у них роботу. Зрештою, за ними досі залишається весь європейський ринок", - каже невдоволений водій з українського міста Ковеля.

Одна з багатьох українських вантажівок, що змушена тижнями простоювати на польсько-українському кордоні Фото: Monika Sieradzka/DW

Послаблення, які вони отримали від ЄС, морально виправдані, додає Павло з Харкова. "Ми єдині, хто їздить в зону бойових дій. У кращому випадку польський водій приїжджає до Львова, вивантажує там свій вантаж і вже відчуває себе героєм. Потім він швидко повертається додому, і його ще й злить, що йому доводиться чекати на кордоні", - вважає Павло.

Українські звинувачення в бік Польщі

Масштаб проблеми розуміють і в високих київських кабінетах. Приміром, заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач неодноразово відвідував своїх співвітчизників на прикордонному переході в Дорогуську і роздавав їжу водіям. Він попередив про тяжкі наслідки блокади для України. "Ми отримуємо через територію Республіки Польща близько 30 відсотків всього, що нам необхідно для нашого енергетичного сектора", - наголошував український посадовець. За словами Деркача, якщо автоцистерни будуть стояти в чергах, це спричинить значні проблеми й може призвести до паливної кризи.

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Ситуація стала ще більш напруженою, коли стало відомо про дві смерті серед українських водіїв, які чекали в черзі. Хоча йшлося про природні причини смерті, посол України в Польщі Василь Зварич написав після цього у Facebook, що обмеження вантажних перевезень польськими демонстрантами загрожує життю та здоров'ю людей.

Розчарування і роздратування з обох сторін

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував кризу і закликав до послаблення напруги. "Я думаю, що ми маємо дати нашим сусідам трохи часу", - сказав він у Києві на полях одного з заходів. Водночас Зеленський упевнено додав: "Ми впораємося з цим". Однак для українських водіїв, яким тепер доводиться потерпати через зимову холоднечу, такі заяви - не втіха.

Польські перевізники також розчаровані своїми політиками. Хоча польсько-українські переговори офіційно ведуться на урядовому рівні, уряд, який поки що контролює консервативна партія "Право й справедливість" (ПіС), насамперед переймається тим, щоб запобігти передачі влади опозиції, намагаючись водночас не допустити внутрішніх конфліктів в правому таборі. Новий уряд буде сформований не раніше середини грудня. Після попередніх невдалих переговорів польські страйкарі-водії оголосили, що блокада триватиме принаймні до початку лютого.