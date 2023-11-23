Блокування кордону: Україна збирає дані для евакуації водіїв

Через смерть уже другого українського водія на заблокованому кордоні з Польщею посольство України вимагає від Варшави розблокувати рух вантажівок. Водночас Україна почала збирати дані для евакуації водіїв.

Посольство України в Польщі звернулося в четвер, 23 листопада, з нотою до міністерства закордонних справ Польщі з вимогою розблокувати рух вантажних транспортних засобів на заблокованих польськими перевізниками пунктах пропускуна кордоні двох країн. Це стало реакцією на зафіксовану раніше смерть вже другого українського водія вантажівки, який був змушений тривалий час перебувати в черзі, спричиненій страйком польських перевізників перед пунктом пропуску "Корчова-Краківець", повідомив Facebook посол України в Польщі Василь Зварич.

"Відповідні сигнали доведені також до міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі", - додав дипломат.

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Зварич наголосив, що дії польських протестувальників створюють загрозу життю та здоров’ю людей і спричиняють загрозу безпеці та порядку руху на дорогах загального користування. Тож, згідно з нормами Закону Республіки Польща "Про зібрання", польська влада має "прямі підстави до розпуску страйку представником органу місцевого самоврядування, який видав дозвіл на його проведення", стверджує Зварич.

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"Ми закликаємо польську владу до рішучих дій з розблокування руху і не допущення, щоб українські, польські та іноземні водії вантажного автотранспорту простоювали в багатокілометрових чергах без належних для цього умов - ставали заручниками дій організаторів протесту", - додав він.

Україна починає збирати дані для евакуації водіїв

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури починає збирати дані для евакуації водіїв, які застрягли на польському кордоні через блокаду, повідомив заступник очільника відомства Сергій Деркач.

"Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов - цього всього немає. Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади", - написав він у Facebook..

Міністерство також надіслало офіційного листа з пропозицією створити моніторингову групу з боку Європейського Союзу на кордоні. Вона має фіксувати ситуацію перед заблокованими пунктами пропуску, зокрема чи пропускають небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, а також те, в яких умовах перебувають українські водії, повідомив Деркач.

Польські страйкарі блокують уже четвертий КПП

Раніше цього дня повідомлялося, що польські перевізники почали блокувати КПП "Медика" в Польщі, суміжному з пунктом пропуску "Шегині" в Україні.

Нагадаємо, що з 6 листопада польські перевізники блокують українські вантажівки на трьох КПП - "Корчова-Краківець", "Дорогуськ-Ягодин" і "Гребенне-Рава-Руська".

За даними Держприкордонслужби України (ДПСУ), станом на ранок 23 листопада на цих напрямках на в'їзд в Україну очікують 2600 вантажівок.