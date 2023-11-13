Польські перевізники про діалог з Україною: Не дійшли згоди

Після перемовин з українськими урядовцями польські перевізники заявили, що їхні вимоги не беруть до уваги. В мінвідновлення наголошують, що Україна не відступить у питаннях "транспортного безвізу" з ЄС.

Представники польських автоперевізників заявили в понеділок, 13 листопада, що не змогли дійти згоди під час перемовин з представниками української влади щодо розблокування пунктів пропуску на кордоні з Україною.

"Ми не дійшли згоди. Українська сторона не бере до уваги наші вимоги", - заявив у соцмережах лідер протесту в прикордонному Дорогуську Рафал Меклер, цитує AFP.

Минулого тижня польські перевізники заблокували три пункти пропуску: "Корчова-Краківець", "Гребенне-Рава-Руська", "Дорогуськ-Ягодин" на знак протесту проти "недобросовісної конкуренції" з боку українських перевізників.

Організатори акції зазначають, що послаблення правил ЄС для українських перевізників призводить до збитковості діяльності польських фірм. Ключова вимога польських перевізників - повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС українських перевізників, які були скасовані минулого року.

Також поляки критикують електронну систему реєстрації для виїзду з України після завершення поставок, використання якої призводить до тривалого очікування, яке, за словами протестувальників, може досягати 11-12 днів.

Україна не відступить

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, який брав участь у переговорах у понеділок, заявив, що Київ "не відступить", і закликав польських далекобійників негайно припинити блокаду.

"Для нас принципово: "безвізовий транспортний режим" має тривати і продовжуватися, принаймні до нашої перемоги", - наголосив він після переговорів.

"Абсурдність вимоги полягає в тому, що польські протестувальники звертаються не до свого уряду, а хочуть, щоб Україна звернулася до ЄС за дозволами", - додав він.

Минулого тижня Деркач зустрівся з державним секретарем міністерства інфраструктури Польщі Рафалом Вебером і запропонував кілька кроків для врегулювання ситуації.

Зокрема, польській стороні пропонували запустити порожній транспорт через пункт пропуску "Угринів-Долгобичув", де є смуга для такого транспорту. Це мало б зменшити час очікування для перетину кордону для порожніх вантажівок. Також Україна пообіцяла оновити функціонал системи "єЧерга", щоб запровадити можливість замінювати водіїв для порожніх вантажівок.

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