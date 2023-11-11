Блокування кордону у Польщі: Київ іде на поступки?

Українська сторона уже вирішила два порушені польськими колегами питання, повідомили у мінвідновлення. 13 листопада перемовини щодо деблокади трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною продовжаться.

Українська сторона вирішила два питання, порушені польськими перевізниками, які блокують кілька пунктів пропуску на кордоні з Україною. Про це ідеться у повідомленні українського міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури у суботу, 11 листопада, з посиланням на результати перемовин заступника міністра Сергія Деркача та державного секретаря міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера.

"Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" й оновлення функціоналу системи "єЧерга" - запроваджується можливість замінювати водіїв для пустих вантажівок", - зазначено у повідомленні. У мінвідновлення уточнили, що запропонували польським колегам запустити порожній транспорт через ПП "Угринів-Долгобичув", де є відповідна смуга. Такий варіант дав би змогу зменшити час очікування для перетину кордону для порожніх вантажівок, вважають у міністерстві.

13 листопада представники мінвідновлення проведуть зустріч із представниками польської влади та перевізників й обговорять умови скасування блокади трьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, повідомляє пресслужба міністерства. У зустрічі мають взяти участь представники міністерств інфраструктури України та Польщі, а також польських воєводств, директорату Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі та перевізників.

Як повідомлялось, з 6 листопада через блокування пунктів пропуску польськими перевізниками в Україні ускладнений рух вантажного транспорту в напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська - Гребенне". За останніми даними, на українсько-польському кордоні заблоковані 20 тисяч транспортних засобів.

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"Транспортний безвіз" України з ЄС

Польські перевізники страйкують на кордоні з Україною не вперше. Так, у травні вони заблокували роботу пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", вимагаючи повернення дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників на в'їзді до Польщі та застосування до українських перевізників екологічної норми EURO4, яка в Україні застосовується щодо польських перевізників.

Нагадаємо, у червні 2022 року ЄС та Україна підписали угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яка й позбавила необхідності українським перевізникам отримувати дозволи для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС. Крім того, угода спростила процедуру визнання водійських документів.