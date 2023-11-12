У Польщі на кордоні з Україною заблоковані 2500 вантажівок

На виїзді з Польщі до України чекають 2500 вантажівок через блокування польськими перевізниками кордону.

Про це у неділю, 12 листопада, повідомляє речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

“Черга, яка створюється на території Польщі з вантажних транспортних засобів, які хочуть перетнути кордон в напрямку України, тільки росте. Станом на ранок сьогодні, це 2500 вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону, але їм рух ускладнюють польські перевізники”, - сказав він.

За даними речника ДПСУ, більшість вантажівок стоять у напрямку пункту пропуску "Ягодин", інші на пунктах "Рава-Руська" і "Краківець". "На трьох напрямках рух ускладнений на більшості шляхах: як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Залишається лише єдиний напрямок, де більш-менш інтенсивно рухаються автівки на виїзд з України в Польщу, - це пункт пропуску “Краківець”, - зазначив він.

Демченко сподівається, що запланована на 13 листопада зустріч представників влади України з представниками польської влади та перевізниками дозволить розблокувати пункти пропуску. На цій зустрічі мають обговорити умови скасування блокади.

Читайте також: "Недобросовісна конкуренція": польські перевізники блокують кордон з Україною

Поступки польським перевізникам

Українське міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури у суботу, 11 листопада, повідомило, що розв'язало два питання, порушені польськими перевізниками.

"Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" й оновлення функціонала системи "єЧерга" - запроваджується можливість замінювати водіїв для пустих вантажівок", - зазначалось у повідомленні. У мінвідновлення уточнили, що запропонували польським колегам запустити порожній транспорт через ПП "Угринів-Долгобичув", де є відповідна смуга. Такий варіант дав би змогу зменшити час очікування для перетину кордону для порожніх вантажівок, заявляли у міністерстві.

Читайте також: Україна підписала угоду про "транспортний безвіз" з ЄС