Україна підписала угоду про "транспортний безвіз" з ЄС

Україна та ЄС у французькому Ліоні підписали угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яка передбачає пом'якшення правил перетину кордону для українських перевізників. Про це у середу, 29 червня, повідомляє міністерство інфраструктури України.

Там зазначають, що відтепер перевізникам не потрібно буде отримувати дозволи для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС, що також дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску. Крім того, спрощується процедура визнання водійських документів. Відтепер Україна та ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

"Сьогодні ми зробили ще один крок до фактичного членства в Євросоюзі. Вдячний європейським партнерам за готовність оперативно приймати настільки важливі рішення. Для нас така співпраця вкрай необхідна в умовах переорієнтації логістики на західні кордони", - заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він розповів, що переговори щодо угоди тривали з осені 2021 року, а війна РФ та її наслідки - блокада морських портів та пошкодження транспортної інфраструктури, лише прискорили процес укладення документу. Кубраков наголосив, що на тлі розгортання продовольчої кризи лібералізація перевезень в інтересах не лише України, але й світу.

Угоду уклали на один рік з можливістю її подовження, вона набирає чинності від 29 червня.

Збільшення автомобільних вантажних перевезень

Напередодні заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм прогнозував, що "транспортний безвіз" сприятиме збільшенню вантажних перевезень автотранспортом у 5-7 разів порівняно з періодом до 24 лютого, адже через блокування українських портів майже 75 відсотків вантажів не можуть виїхати.

"Якщо б залишалась дозвільна система, ми вимушені були б брати дозволи. І тоді, я думаю у серпні, зупинилися б повністю вантажні перевезення”, - наголошував Найєм, нагадувавши, що через нестачу дозволів з жовтня 2021 року зупинився рух вантажного транспорту у бік Польщі, і як наслідок "втрати України склали до 500 мільйонів євро".