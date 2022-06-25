Україна підпише "транспортний безвіз" із ЄС 29 червня - мінінфрастурктури

Україна 29 червня підпише угоду про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень із Євросоюзом, так званий "транспортний безвіз". Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм в ефірі інформаційного телемарафону у суботу, 25 червня. Єврокомісія запропонувала відкрити переговори з Україною щодо часткової лібералізації автомобільного вантажного транспорту лише у квітні цього року.

"Воно (підписання - Ред.) призначене на 29 червня. Може бути плюс-мінус декілька днів, але, попередньо, це 29 червня. Вона (угода - Ред.) набере чинності одразу після підписання", - цитує Найєма "Уніан". За його словами, після підписання угоди більше не потрібні будуть дозволи на перевезення між Україною та ЄС, а також між країнами ЄС для українських перевізників.

Читайте також: Європарламент закликав покращити транспортне сполучення між Україною та ЄС

Необхідність отримання дозволів, за словами замміністра, залишиться лише з країнами, які не входять до ЄС та продовжують дотримуватись режиму дозвільного характеру. Втім, з такими країнами ведуться перемовини щодо скасування дозволів на перевезення, додав Найєм. "В нас є домовленості з Туреччиною, Азербайджаном, Казахстаном. Я сподіваюсь, що буде і з іншими країнами", - сказав він.

Збільшення автомобільних вантажних перевезень

"Транспортний безвіз" дасть змогу економити час та ресурси, оскільки не потрібно буде друкувати дозволи, наголосив Найєм.

Читайте також: Експорт зерна з України: чи є альтернатива заблокованим морським портам?

Також він прогнозує збільшення в Україні вантажних перевезень автотранспортом у 5-7 разів порівняно з періодом до 24 лютого, так як через блокування українських портів майже 75 відсотків вантажів не можуть виїхати. "Якщо б залишалась дозвільна система, ми вимушені були б брати дозволи. І тоді, я думаю у серпні, зупинилися б повністю вантажні перевезення”, - наголосив Найєм, нагадавши, що через нестачу дозволів з жовтня 2021 року зупинився рух вантажного транспорту у бік Польщі, і як наслідок "втрати України склали до 500 мільйонів євро".

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала дозволити українцям, які перебувають у ЄС за режимом тимчасового захисту, продовжити користуватися їхніми водійськими посвідченнями, виданими в Україні. Водночас українським водіям вантажівок і автобусів, які користуються тимчасовим захистом, пропонують подовжити дію виданих в Україні сертифікатів професійної компетентності, пройшовши короткі курси та склавши тест.