Україна підпише "транспортний безвіз" із ЄС 29 червня - мінінфрастурктури

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"Транспортний безвіз" із ЄС буде підписаний 29 червня, повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм. Це дасть змогу економити час та ресурси, додав він.
Україна 29 червня підпише угоду про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень із Євросоюзом, так званий "транспортний безвіз". Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм в ефірі інформаційного телемарафону у суботу, 25 червня. Єврокомісія запропонувала відкрити переговори з Україною щодо часткової лібералізації автомобільного вантажного транспорту лише у квітні цього року.
"Воно (підписання - Ред.) призначене на 29 червня. Може бути плюс-мінус декілька днів, але, попередньо, це 29 червня. Вона (угода - Ред.) набере чинності одразу після підписання", - цитує Найєма "Уніан". За його словами, після підписання угоди більше не потрібні будуть дозволи на перевезення між Україною та ЄС, а також між країнами ЄС для українських перевізників.
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Необхідність отримання дозволів, за словами замміністра, залишиться лише з країнами, які не входять до ЄС та продовжують дотримуватись режиму дозвільного характеру. Втім, з такими країнами ведуться перемовини щодо скасування дозволів на перевезення, додав Найєм. "В нас є домовленості з Туреччиною, Азербайджаном, Казахстаном. Я сподіваюсь, що буде і з іншими країнами", - сказав він.
"Транспортний безвіз" дасть змогу економити час та ресурси, оскільки не потрібно буде друкувати дозволи, наголосив Найєм.
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Також він прогнозує збільшення в Україні вантажних перевезень автотранспортом у 5-7 разів порівняно з періодом до 24 лютого, так як через блокування українських портів майже 75 відсотків вантажів не можуть виїхати. "Якщо б залишалась дозвільна система, ми вимушені були б брати дозволи. І тоді, я думаю у серпні, зупинилися б повністю вантажні перевезення”, - наголосив Найєм, нагадавши, що через нестачу дозволів з жовтня 2021 року зупинився рух вантажного транспорту у бік Польщі, і як наслідок "втрати України склали до 500 мільйонів євро".
Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала дозволити українцям, які перебувають у ЄС за режимом тимчасового захисту, продовжити користуватися їхніми водійськими посвідченнями, виданими в Україні. Водночас українським водіям вантажівок і автобусів, які користуються тимчасовим захистом, пропонують подовжити дію виданих в Україні сертифікатів професійної компетентності, пройшовши короткі курси та склавши тест.