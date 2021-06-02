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Мустафа Найєм

Мустафа Найєм - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мустафа Найєм".

Мустафа Найєм був депутатом Верховної Ради України з 2014 до 2019 року. До парламенту Мустафа Найєм обрався за списками "Блоку Петра Порошенка". З листопада 2019 до квітня 2021 року Мустафа Найєм обіймав посаду заступника генерального директора державної компанії "Укроборонпром". До обрання до Верховної Ради Мустафа Найєм був журналістом, писав, зокрема, для "Української правди", був також активістом журналістського руху "Стоп, цензурі!". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Милованова обрали головою наглядової ради Укроборонпрому

Милованова обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому" 02.06.2021

Наглядова рада "Укроборонпрому" обрала своїм головою ексміністра економіки України Тимофія Милованова.
Укроборонпром скоротив Мустафу Найєма

"Укроборонпром" скоротив Мустафу Найєма 29.04.2021

Заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм потрапив під скорочення під час реорганізації концерну.
Рік Абромавичуса в Укроборонпромі: що вдалося, а що ні

Рік Абромавичуса в "Укроборонпромі": що вдалося, а що ні 11.09.2020

Айварас Абромавичус очолив "Укроборонпром" на тлі обіцянок побороти корупцію та докорінно реформувати державний концерн. Що із цього вдалося?
Український апарат штучного дихання: місія нездійсненна?

Український апарат штучного дихання: місія нездійсненна? 30.03.2020

В Україні намагаються відновити виробництво апаратів штучної вентиляції легень, які потрібні хворим на COVID-19. Чи вдасться зробити це швидко?
Мустафа Найєм: Завдання - швидко зробити апарат, який допоможе людині просто дихати

Мустафа Найєм: Завдання - швидко зробити апарат, який допоможе людині просто дихати 27.03.2020

На тлі збільшення числа хворих на COVID-19 в Україні хочуть запустити нове виробництво апаратів штучної вентиляції легень. Подробиці DW з'ясовувала в заступника гендиректора концерну "Укроборонпром" Мустафи Найєма.

Зарплати чиновників: чому Гончарук захищає високі зарплати міністрів (15.01.2020) 15.01.2020

Зарплати міністрів та інших топових чиновників будуть щомісяця оприлюднювати. Так запевняють в уряді після скандалу з нарахуванням великих премій та інших надбавок багатьом можновладцям у грудні 2019 року. Чому прем’єр-міністр Олексій Гончарук захищає високі зарплати міністрів і яка різниця порівняно з доходами пересічних українців?

Мустафа Найєм став заступником Абромавичуса в Укроборонпромі

Мустафа Найєм став заступником Абромавичуса в "Укроборонпромі" 21.11.2019

У держконцерні "Укроборонпром" Мустафа Найєм відповідатиме за зв'язки з органами державної влади.

Троє українських народних депутатів написали заяви про вихід з фракції БПП

Троє українських народних депутатів написали заяви про вихід з фракції БПП 28.02.2019

Рішення про вихід зі складу фракції партії "Блок Петра Порошенка" оприлюднили Світлана Заліщук, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм.
Херсон після вбивства Гандзюк: Болото, про яке у Києві не хочуть чути

Херсон після вбивства Гандзюк: "Болото, про яке у Києві не хочуть чути" 13.12.2018

Смерть херсонської активістки Гандзюк, шок від ситуації в області у депутатів Тимчасової слідчої комісії та звільнення представника президента України в Криму. Що спільного між цими подіями?

Мустафа Найєм про те, чому немає нових лідерів (відео)

Мустафа Найєм про те, чому немає нових лідерів (відео) 30.11.2018

Чи будуть розслідувані вбивства на Майдані, чому в Україні не з'явилося нових лідерів у політиці і чому влада лише імітує боротьбу з корупцією? Про це Мустафа Найєм розповів в інтерв'ю DW (Російською) "Нємцова.Інтерв'ю".
На кінофестивалі у Німеччині покажуть стрічку про українських депутатів

На кінофестивалі у Німеччині покажуть стрічку про українських депутатів 06.11.2018

У програму фестивалю східноєвропейського кіно у Коттбусі увійшли понад 20 фільмів з України. А німецький документаліст Крістоф Ґереґа представить стрічку про трьох українських народних депутатів.
Суд у Києві заочно заарештував підозрюваного в побитті депутата Найєма

Суд у Києві заочно заарештував підозрюваного в побитті депутата Найєма 07.05.2018

Магомеда-Аміна Саітова, якого підозрюють у побитті депутата Верховної Ради Мустафи Найєма, Шевченківський райсуд Києва заочно заарештував до 1 липня. Сам підозрюваний, імовірно, перебуває в Азербайджані.
У Азербайджані затримали одного з підозрюваних у нападі на Найєма

У Азербайджані затримали одного з підозрюваних у нападі на Найєма 05.05.2018

Четвертого підозрюваного у нападі на народного депутата Мустафу Найєма затримано в Азербайджані. Розпочато процедуру екстрадиції.
Підозрюваних у побитті народного депутата Найєма не взяли під варту

Підозрюваних у побитті народного депутата Найєма не взяли під варту 03.05.2018

Суд призначив запобіжні заходи у справі про побиття Найєма. Підозрюваного-втікача оголосили в розшук. Відомо, що йому вдалося вилетіти до Баку.
Подвійна трагедія. Що відомо про вбивство Ірини Ноздровської

Подвійна трагедія. Що відомо про вбивство Ірини Ноздровської 03.01.2018

Попри впевненість багатьох активістів у одній із версій вбивства, адвокат загиблої застерігає від поспішних висновків.

Справа Ірини Ноздровської: що обурює правозахисників (02.01.2018) 02.01.2018

Розслідування смерті юристки Ірини Ноздровської може стати вироком усій правоохоронній системі України. Багато фактів свідчать про кричуще недбальство або злочинну змову поліції та слідчих.

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