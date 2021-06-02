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Мустафа Найєм - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мустафа Найєм".
Мустафа Найєм був депутатом Верховної Ради України з 2014 до 2019 року. До парламенту Мустафа Найєм обрався за списками "Блоку Петра Порошенка". З листопада 2019 до квітня 2021 року Мустафа Найєм обіймав посаду заступника генерального директора державної компанії "Укроборонпром". До обрання до Верховної Ради Мустафа Найєм був журналістом, писав, зокрема, для "Української правди", був також активістом журналістського руху "Стоп, цензурі!". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На тлі збільшення числа хворих на COVID-19 в Україні хочуть запустити нове виробництво апаратів штучної вентиляції легень. Подробиці DW з'ясовувала в заступника гендиректора концерну "Укроборонпром" Мустафи Найєма.
Зарплати міністрів та інших топових чиновників будуть щомісяця оприлюднювати. Так запевняють в уряді після скандалу з нарахуванням великих премій та інших надбавок багатьом можновладцям у грудні 2019 року. Чому прем’єр-міністр Олексій Гончарук захищає високі зарплати міністрів і яка різниця порівняно з доходами пересічних українців?