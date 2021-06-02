Мустафа Найєм - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мустафа Найєм".

Мустафа Найєм був депутатом Верховної Ради України з 2014 до 2019 року. До парламенту Мустафа Найєм обрався за списками "Блоку Петра Порошенка". З листопада 2019 до квітня 2021 року Мустафа Найєм обіймав посаду заступника генерального директора державної компанії "Укроборонпром". До обрання до Верховної Ради Мустафа Найєм був журналістом, писав, зокрема, для "Української правди", був також активістом журналістського руху "Стоп, цензурі!". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.