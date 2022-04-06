У ЄС пропонують лібералізувати автоперевезення з Україною

Єврокомісія запропонувала відкрити переговори з Україною та Молдовою щодо часткової лібералізації автомобільного вантажного транспорту. Свою пропозицію вона надіслала до Ради ЄС у середу, 6 квітня, повідомили в пресслужбі Єврокомісії.

"Сьогодні, ми пропонуємо укласти транспортні угоди з Україною та Молдовою, які частково лібералізують дорожній транспорт для їхніх перевізників у ЄС", - заявила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Валеан. "Це дозволить Україні перевести важливий експорт товарів з морських шляхів, які зараз недоступні через російську військову агресію", - додала вона.

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Зараз усі морські порти України - і в Чорному, і в Азовському морях, - цілковито заблоковані Росією, через них не здійснюється торгівля. Транспортна угода дозволить убезпечити ланцюги постачань, зокрема продуктів харчування, додали в Єврокомісії.

Блокада українських портів у Чорному морі також перекрила торгові шляхи для Молдови. "Наша пропозиція надасть негайне полегшення економікам цих двох країн", - зауважила Валеан.

Пропозиція Єврокомісії дозволить транспортним компаніям з України, Молдови та ЄС простіше здійснювати транзит між територіями один одного. Брюссельські чиновники також запропонували спростити визнання українських водійських прав та сертифікатів професійної відповідності, аби підтримати водіїв з України.

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