Через війну український експорт знизився вдвічі

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

На цій сторінці DW стежила за подіями першої половини неділі, 3 квітня (час київський).

Хроніка війни за 2 квітня збережена за посиланням. Читайте також інші новини та статті про війну Росії проти України.

Через війну експорт скоротився вдвічі

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В березні експорт українських товарів скоротився вдвічі, а імпорт - більше ніж втричі, повідомляє міністерство економіки. Особливо постраждав вивіз металів і сільськогосподарської продукції, тим часом експорту низки товарів з глибокою переробкою практично не змінився у порівнянні з довоєнним часом.

Експорт у березні склав 2,7 мільярда доларів, тоді як - 5,3. Головними статтями експорту є руди, кукурудза, феросплави та олія. В лютому держава імпортувала товари на 5,9 мільярда доларів, а в березні - на 1,8. Найбільшими статтями імпорту є газ, нафта, нафтопродукти та вугілля.

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Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав Європейський Союз запровадити нові санкції проти Росії за "жахливий воєнний злочин" у Бучі Київської області. "Цей жахливий військовий злочин не може залишитись без відповіді. Я гадаю, що необхідно посилити санкції. Це те, про що ми говоримо з нашими партнерами з ЄС", - сказав він німецькій газеті Bild.

У свою чергу голова Європейської ради Шарль Мішель запевнив, що "подальші санкції та підтримка ЄС - на підході". Він написав у Twitter, що шокований фотографіями зі звільненої від військ РФ Бучі. "Європейський Союз допомагає Україні та неурядовим організаціям зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах", - додав він.

Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба направив до місії Міжнародного кримінального суду лист з проханням приїхати до Бучі для збору доказів. "Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. Росія гірша за ІДІЛ. Якщо раніше я казав, що докладу максимум зусиль для притягнення винних до відповідальності, то тепер я переконаний, що це справа мого життя, якою я буду займатися до останнього подиху, допоки вони всі не понесуть відповідальність", - сказав він в ефірі британського радіо Times UK.

У Миколаєві кілька ракетних ударів

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Війська РФ завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у соціальних мережах. Деталей він поки не розповів і закликав містян не публікувати ніяких фото чи відео до оприлюднення офіційної інформації.

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Міністерство оборони РФ підтвердило атаку на Одесу. Там заявляють, що вдарили по нафтопереробному заводу біля Одеси та по трьох сховищах паливно-мастильних матеріалів, "з яких поставлялось паливо для української армії". Мер Одеси Геннадій Труханов не став називати об'єкт, по якому здійснили ракетний удар, але заспокоїв "одеситів, які переживають щодо можливої нестачі пального на АЗС". "Ми контролюємо ситуацію, немає причин для паніки", - сказав він в ефірі об'єднаного телебачення. За попередньою інформацією, жертв у місті немає, але внаслідок удару є пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури - квартири в багатоповерхівках, дахи приватних будинків.

ЗСУ взяли контроль над Прип’яттю і ділянкою кордону з Білоруссю

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Підрозділи десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку державного кордону з Білоруссю, повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

У традиційному зведенні в Facebook генштаб зауважує, що зараз основні зусилля Росії зосереджені на підготовці до відновлення наступальних дій та встановленні контролю на територіях Донецької і Луганської областей.

Від початку війни особові втрати РФ в Україні, за даними генштабу, склали близько 18 тисяч військових. Про втрати російської техніки детально інформує українське міністерство закордонних справ.

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Голова правління латвійського газового оператора Conexus Baltic Grid Улдіс Барісс повідомив повідомив місцевому виданню LSM, що з 1 квітня в країни Балтії (Латвію, Литву та Естонію) припинилось постачання російського газу. Він пов'язав це з переведенням газових контрактів із Росією в рублі.

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У Каховці знову проукраїнський мітинг, війська РФ відкрили вогонь

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Жителі Каховки в Херсонській області провели вже традиційний недільний проукраїнський мітинг проти окупації. Військові РФ відкрили вогонь. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак оприлюднив відео, на якому люди скандують "Додому" та чутно звук пострілів.

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Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про підрив російськими військовими мосту через річку Сейм між Сумами та Путивлем.

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"Різня в Бучі була навмисною. Росіяни намагаються знищити якомога більше українців", - написав у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та додав моторошні фото з вулиць міста після окупації російськими військами.

Раніше мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що після звільнення міста на вулицях знайшли десятки тіл місцевих мешканців, деякі - зі зв'язаними руками. Також, за його словами, в місті виявили братську могилу з 280 тілами.

++12.09++

Благодійники зі США передали Україні 150 тонн медикаментів, повідомляє українське міністерство охорони здоров'я. Гуманітарний вантаж уже приземлився в Польщі, звідки прямує до України. В ньому антибіотики, протизапальні препарати, турнікети для зупинки кровотечі, медичне обладнання та одинавтомобіль швидкої медичної допомоги.

++11.49++

Міністерство закордонних справ Греції анонсувало візит міністра Нікоса Дендіаса до Одеси найближчим часом. Точна дата не називається. Під час візиту міністр доставить містянам гуманітарну допомогу та зустрінеться з грецькою діаспорою.

++11.20++

Військово-морські сили РФ продовжують віддалену блокаду українського узбережжя Чорного та Азовського морів, зауважує міністерство оборони Великобританії з посиланням на британську військову розвідку в Twitter. При цьому наголошується, що попри зусилля Росії щодо послаблення потенціалу української протиповітряної оборони (ППО), Україна продовжує створювати проблеми для російських повітряних і ракетних операцій. Їхнім літакам і досі загрожують ППО малої та середньої дальності. "Нездатність РФ знайти і знешкодити системи ППО сильно підірвала її зусилля щодо встановлення контролю над небом, що в свою чергу значно повпливало на можливості підтримувати наступ сухопутних військ", - йдеться у повідомленні.

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У полоні російських військових перебувають 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей, повідомила на брифінгу віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Старосту села Мотижин Київської області Ольгу Сухенко російські військові вбили. "Це - військовий злочин!", - наголосила Верещук.

++10.29++

Від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україні загинули 158 дітей, понад 258 отримали поранення, повідомляє офіс генерального прокурора. Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їхнього уточнення у Маріуполі Донецької області, в Київській, Чернігівській та Луганській областях.

Путін змінив тактику в Україні, щоби відсвяткувати хоч якусь перемогу 9 травня - CNN

++09.56++

CNN із посиланням на високопосадовців США, знайомих з останніми оцінками американської розвідки, повідомляє, що Росія змінює воєнну стратегію на взяття під контроль Сходу України до початку травня, щоби прив'язати це до Дня перемоги (над нацистами у Другій світовій війні), який в РФ святкують 9 травня. При цьому видання зазначає, що попри бажання "відсвяткувати якусь перемогу" цього дня, Путін, схоже, готується до "великої, затяжної війни в дусі чеченської кампанії, адже йому, певною мірою, більше нема куди йти".

++09.21++

Міністерство оборони Японії запроваджує посаду спеціаліста для боротьби з дезінформацією в інтернеті на тлі війни Росії проти України, повідомляє видання Japan Today. Побоювання міністерства викликала гібридна війна, в рамках якої в соціальних мережах з'являється багато дезінформації та відвертих фейків. "Росія створює підробки, щоби виправдати свої військові дії", - сказав представник міністерства. Японія побоюється, що подібну тактику може застосувати Китай. Тож новий посадовець буде відстежувати та аналізувати інформаційні кампанії, метою яких є вплив на громадську думку. Так міністерство хоче привести себе в режим підвищеної готовності до можливих операцій з РФ і КНР.

++08.52++

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що російські війська втретє за тиждень влучили в один із будинків в центрі Сєвєродонецька. "Тільки росіянам відомо, який саме стратегічний об’єкт вони хотіли знищити в цьому районі - там розташовані лише житлові будинки. Однак ворог за останній тиждень тричі бив по цьому кварталу і усі три рази влучав в дім, де проживали звичайні сєвєродончани", - написав він у Telegram і додав фото.

РФ атакувала Одесу з повітря

++08.31++

Речник оперативного штабу Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що вибух в Одесі пролунав рано вранці неділі. За його словами, РФ нанесла удар по одному з об'єктів критичної інфраструктури. Інформації про постраждалих поки немає. "Сподіваюсь, їх і не буде", - сказав Братчук в ефірі об'єднаного телемарафону.

++08.17++

Одесу атакували з повітря: в деяких районах зафіксовані пожежі, частину ракет збила протиповітряна оборона. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на оперативне командування "Південь". Речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук звернувся у Facebook до містян із закликом зберігати спокій та залишатися в укриттях. Детальнішої офіційної інформації поки немає.

++07.56++

Великобританія хоче надати Україні протикорабельні ракети, щоби захистити Одесу від російських військових кораблів. Як повідомляє британське видання The Sunday Times з посиланням на джерела, про це прем'єр-міністр Борис Джонсон проінформував міністрів уряду. За його словами, протикорабельні ракети допоможуть зупинити наступ російських військ на прибережні міста на Півдні, так само як британські протитанкові ракети NLAW допомогли захистити Київ.

++07.40++

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс обурилась "звірствами" військових РФ у Бучі Київської області та інших містах України. "Повідомлення про те, що російські війська нападають на невинних мирних жителів викликають обурення", - написала вона в Twitter. За її словами, Лондон допомагає у зборі доказів та підтримує розслідування воєнних злочинів РФ у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. "Винні будуть притягнуті до відповідальності", - наголосила Трасс.

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Ранкове зведення генштабу: Росія агітує до ЗС цивільних

++07.25++

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) констатує, що продовжується відведення російських військ на окремих напрямках. Генштаб стверджує, що морально-психологічний стан особового складу військ РФ перебуває "на вкрай низькому рівні": командири різних рівнів начебто відмовляються від участі в бойових діях, а військовослужбовці "масово пишуть рапорти на звільнення". "Для поповнення втрат особового складу російське керівництво здійснює агітацію цивільного населення щодо вступу до лав збройних сил. Такі заходи проводять як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та автономної республіки Крим", - йдеться у ранковому зведенні в Facebook.

Також у ЗСУ наголошують на систематичних випадках порушення Росією вимог міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни, що продовжуються. За їхніми даними, російські війська продовжують розміщувати озброєння та військову техніку біля житлової інфраструктури населених пунктів, проводити фільтраційні заходи на захоплених територіях, здійснюють насильство стосовно місцевих жителів, займаються мародерством та пограбуваннями.

++06.54++

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) прогнозує можливе падіння економічного зростання в Європі на 1-1,5 процентних пункту через агресивну війну Росії проти Україні. Інфляція може зрости "на 2-2,5 процентних пункту" залежно від тривалості війни, припустила головна економістка ОЕСР Лоуренс Бун в інтерв'ю французькому виданню Journal du Dimanche. "Ступінь невизначеності" цих оцінок висока, підкреслила Бун, проте порадила "ретельно продумати" питання продовольчої, енергетичної та цифрової безпеки, а також організації торгівлі. Внаслідок війни очікується зростання цін на зерно та добрива, що експортуються Росією та Україною, зазначила Бун. Це може "вплинути не лише на врожай цього року, але, можливо, і на врожай 2023 року", цитує економістку інформагенція AFP.

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++06.24++

Посол України в Німеччині Андрій Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмайєра (Frank-Walter Steinmeier) у надмірній близькості до Росії на тлі війни в Україні. "Для Штайнмайєра відносини з Росією були і залишаються чимось фундаментальним, навіть священним, хоч би що відбувалося, навіть агресивна війна не відіграє тут великої ролі", - заявив Мельник в інтерв'ю німецькому виданню Der Tagesspiegel. У Німеччині, як і раніше, надто багато власних інтересів щодо Росії, як-от залежність від російського газу, нафти та вугілля, зазначив український посол. За його словами, Штайнмаєр "плів павутиння контактів" з Росією протягом десятиліть, до чого залучено "багато людей", котрі мають значний вплив у нинішній урядовій коаліції.

++05.42++

Віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський відкритий для розміщення американської ядерної зброї у своїй країні. "Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це б значно зміцнило стримування Москви", - заявив політик в інтерв'ю німецькому тижневику Welt am Sonntag. Наразі таке питання не стоїть, "проте це може скоро змінитись", зазначив він, наголосивши, що ініціатива має надходити від американців.

++03.37++

У Москві стверджують, що на прохання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до президента РФ Володимира Путіна, армія РФ оголосила відкриття коридору для евакуації іноземних громадян з портових міст Маріуполя і Бердянська, розташованих на березі Азовського моря. Про це повідомили у міноборони РФ. За словами начальника Національного центру управління обороною РФ, генерал-майора Михайла Мізінцева, іноземці можуть бути евакуйовані з Маріуполя до Бердянська і далі за будь-яким гуманітарним маршрутом: наземним транспортом до анексованого Росією Криму або на підконтрольні Києву території, а також морським транспортом за обраними напрямками. Як повідомляється, іноземці, що перебувають у Маріуполі, - це головним чином члени екіпажів вантажних суден, які заблоковані в портах України з початку війни, розв'язаної проти неї Росією. Українське керівництво просять гарантувати безпеку гуманітарних коридорів.

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++03.22++

Литовський кінорежисер Мантас Кведаравічюс, який зняв такі документальні стрічки, як "Барзах" про тортури в кадировській Чечні та "Маріуполіс" про існування мешканців Маріуполя в умовах воєнних дій, загинув у Маріуполі. Про це у своєму акаунті у Facebook повідомив російський та латвійський режисер-документаліст, продюсер, президент міжнародного фестивалю авторського документального кіно "Артдокфест" та Національної премії в галузі неігрового кіно "Лаврова гілка" Віталій Манський. "Наш друг, учасник "Артдокфест", литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках, на цій лайновій війні зла проти всього світу. Я знайшов кілька фото, де ми разом із Мантасом на Артдокфесті в Ризі, у 2016 обговорюємо місце документаліста на війні. Мантас все більше мовчав, і думав...", - написав кінематографіст.

++02.54++

Екс-прокурорка Міжнародного трибуналу ООН з колишньої Югославії та Міжнародного трибуналу ООН щодо Руанди Карла дель Понте вимагає, щоб Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. "Путін - воєнний злочинець", - заявила дель Понте в інтерв'ю швейцарській газеті Le Temps. Як вона наголосила, її особливо вразило використання масових поховань під час війни Росії проти України. За словами екс-прокурорки, вона сподівалася, що більше ніколи не побачить масових поховань. Дель Понте вважає, що розслідування щодо України буде легшим, ніж щодо колишньої Югославії, оскільки Україна сама попросила Міжнародний трибунал ООН провести слідство.

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++02.20++

На розмінування територій Київської області, за розрахунками фахівців, піде не менше 10 днів. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі керівник гуманітарного штабу Київської області Олексій Кулеба. Він закликав жителів населених пунктів регіону не повертатися негайно до своїх будинків і не наражати своє на життя небезпеки. "Робиться це для того, щоб фахівці змогли оцінити обсяг робіт, навести там лад. Після цього процес розмінування та відновлення інфраструктури зможе набути планового характеру", - йдеться у повідомленні.

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++02.09++

У міноборони України повідомили, що інтенсивність артилерійських обстрілів росіянами Харкова зменшилася. "На Слобожанщині противник продовжує часткове блокування міста Харкова та здійснює обстріли житлових і промислових районів міста з артилерійських систем різних типів. Слід зазначити, що інтенсивність обстрілів зменшилась", - ідеться в актуальному зведенні міноборони.

++01.49++

Британська розвідка оприлюднила у Twitter нове зведення щодо війни в Україні. Аналіз спецслужб свідчить, що попри безперервні зусилля Росії з метою послаблення можливостей протиповітряної оборони України, ППО України, як і раніше, становить серйозну проблему для російських повітряних та ракетних операцій. В результаті російські літаки залишаються вразливими для систем ППО малої та середньої дальності. Неспроможність Росії виявити та знищити українські системи ППО серйозно підірвала її зусилля задля досягнення широкого контролю над українським повітряним простором, що, своєю чергою, суттєво вплинуло на її змогу підтримувати наступ своїх сухопутних військ на низці фронтів, ідеться в повідомленні.

++01.11++

131 український військовослужбовець отримав нагороди, повідомив президент Володимир Зеленський. Бойовий подвиг дев'ятьох воїнів відзначено посмертно.

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Звертаючись до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Володимир Зеленський висловив подив через позицію офіційного Будапешта щодо війни Росії проти України. На думку Зеленського, Орбан "здається, не вповні розуміє, що відбувається" в Україні та "відверто підтримує пана Путіна". Говорячи про дії керівництва сусідньої Угорщини, що на відміну від решти європейських країн, не підтримала Україну, Зеленський зазначив, що Віктору Орбану бракує честності, яку він "можливо, загубив десь у контактах з Москвою".

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Президент Володимир Зеленський засудив у своєму відеозверненні спроби декого з членів фракції "Слуга народу" внести законопроєкт про зміни до тексту національного гімну. На переконання Зеленського, такі політики "абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей". "У мене питання до цих осіб: а що Ви у своєму житті зробили такого, щоб у Вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що - видатні поети? Може, Ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти і це треба, коли тобі захочеться? Заспокойте емоції. Припиніть виставляти себе дурнями", - закликав Зеленський. Глава держави також запевнив, що в жодного разі не підпише такий законопроєкт. "Мого підпису під такими законопроєктами не буде. Не витрачайте час", - застеріг президент.

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Президент України Володимир Зеленський закликав українців не плекати ілюзій щодо можливостей завершення війни Росії проти України. У своєму традиційному відеозверненні Зеленський визнав, що Україні мир "ніхто не подарує". "Глобальна архітектура безпеки виявилася неспроможною. Мир для нас не буде і наслідком якихось рішень ворога десь у Москві. Не треба плекати пустих надій, що вони (російські війська. - Ред.) підуть з нашої землі. Ми можемо тільки вибороти мир - можемо отримати його в тяжких боях і паралельно в перемовинах", - переконаний Зеленський.

Глава держави також подякував тим українським громадянам, котрі, опинившись в окупації, виходить на протести. "Я вдячний усім, хто виходить на вулиці в тимчасово окупованих містах. Усім, хто не боїться і виходить. Усім, хто боїться і виходить. Усім, хто відчуває, що без цього рішення захищати Україну та свою свободу окупанти можуть закріпитися. А коли люди протестують - і що більше люди протестують, то складніше окупантам знищити нас", - наголосив Зеленський.

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Російські війська обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод у Полтавській області, інфраструктура підприємства зруйнована, повідомив голова Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі. "Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити вогонь", - повідомив він.

За його словами, екологічної катастрофи немає, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) контролює ситуацію. На даний момент відомо, що кілька людей отримали опіки, але їхньому життю нічого не загрожує. "Прошу жителів Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучного дефіциту. В Україні йде війна, ситуація дуже складна, але цілком контрольована", - зазначив Лунін.