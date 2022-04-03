РФ завдала ракетного удару по Одесі

Російські війська атакували Одесу з повітря у неділю, 3 квітня. У деяких районах зафіксовані пожежі, частину ракет збила протиповітряна оборона, повідомила Одеська міська рада. За попередніми даними, жертв немає.

Речник оперативного штабу Одеської військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що вибух пролунав рано вранці. За його словами, РФ нанесла удар по одному з об'єктів критичної інфраструктури.

Одеса 3 квітня

Міністерство оборони РФ заявляє, що вдарило по нафтопереробному заводу біля Одеси та по трьох сховищах паливно-мастильних матеріалів, "з яких поставлялось паливо для української армії".

Мер Одеси Геннадій Труханов не став називати об'єкт, по якому здійснили ракетний удар, але заспокоїв "одеситів, які переживають щодо можливої нестачі пального на АЗС". "Ми контролюємо ситуацію, немає причин для паніки", - сказав він в ефірі об'єднаного телебачення.

Міський голова також повідомив, що внаслідок удару є пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури - квартири в багатоповерхівках, дахи приватних будинків.

Читайте також:CNN: Путін змінив тактику в Україні, щоб відсвяткувати якусь перемогу 9 травня