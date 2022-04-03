CNN: Путін змінив тактику в Україні, щоб відсвяткувати якусь перемогу 9 травня

Росія змінює воєнну стратегію на взяття під контроль Сходу України до початку травня, повідомляє в неділю, 3 квітня, видання CNN із посиланням на високопосадовців США, знайомих з останніми оцінками американської розвідки. На їхню думку, це робиться задля того, щоби "відсвяткувати якусь перемогу" 9 травня.

Співрозмовники видання кажуть, що президент РФ Володимир Путін перебуває під тиском, чи зможе продемонструвати перемогу, а, найімовірніше, досягнути її йому вдасться на Сході України.

Американська розвідка вважає, що Путін зосереджений на 9 травні, коли в РФ відзначають День перемоги (над нацистами у Другій світовій війні). Цього дня, за словами чиновників, Путін хоче "відсвяткувати якусь перемогу".

При цьому співрозмовники видання зазначають, що попри це бажання, Путін, схоже, готується до "великої, затяжної війни в дусі чеченської кампанії, адже йому, певною мірою, більше нема куди йти".

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Раніше на зміну стратегії Росії в Україні та бажання зосередитись на Сході звертав увагу радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. "Після відступу з київського та чернігівських напрямків російські війська відійдуть на Схід та Південь України і намагатимуться там закріпитись", - казав він.

За його словами, "афганізації" - тобто партизанського опору по всій країні, який завдасть Росії великих втрат протягом довгого часу - не буде, натомість РФ "спробує наглухо окопатися, поставити протиповітряну оборону й тим самим різко знизити втрати своєї техніки та особового складу". Через це, на думку Подоляка, Україні не обійтися без важкої зброї, якщо "вона хоче деблокувати Схід і Херсон"

Тим часом секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зауважував, що День перемоги може бути символічною датою для РФ. "До 9 травня Путін ставить завдання закінчити парадом перемоги цю війну", - заявляв він.

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