Канцлер ФРН Олаф Шольц: Путін руйнує майбутнє Росії

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що війною в Україні президент Росії Володимир Путін завдає збитків всьому світу та руйнує майбутнє власної країни. Про це він заявив у суботу, 2 квітня, на передвиборчих зборах в Ессені, пише агенція Reuters.

"Це - руйнування майбутнього далеко за межами Росії та України", - сказав канцлер ФРН. Російська війна в Україні поглиблює економічні та соціальні проблеми, що виникли у всьому світі серез пандемію коронавірусу, додав він.

Канцлер вважає, що Путін має "імперіалістичні погляди з минулих століть". Він не лише несе смерть та руйнування в Україні, але й "також руйнує майбутнє Росії", додав Шольц. "Це - велика, велика помилка президента Путіна", - наголосив він.

Канцлер ФРН також зазначив, що Україну й надалі підтримуватимуть демократичні країни Заходу, надаючи їй, зокрема, й оборонне озброєння.

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Допомога Німеччини Україні

Нагадаємо, напередодні німецькі ЗМІ повідомляли про те, що Берлін планує надати Києву військову допомогу на суму 300 мільйонів євро. Йдеться про близько 200 видів товарів військового призначення, зокрема 2650 протитанкових гранатометів "Матадор" та 18 розвідувальних дронів. До того ж, ФРН передасть Україні міномети, автоматичні гармати, три тисячі приладів нічного бачення, тисячі бронежилетів та військових шоломів.

Плануються поставки радарів наземного спостереження та систем спостереження за повітряним простором, а також броньованих та неброньованих транспортних засобів.

За словами представника міноборони ФРН капітана першого рангу Давіда Гельмбольда (David Helmbold), Німеччина входить до числа трьох найбільших постачальників озброєнь Україні. Міноборони ФРН не афішує конкретних даних про військову допомогу Україні.