Усю Київську область звільнено від російських окупантів - міноборони

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями суботи, 2 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 2 квітня з 00.00 до 15.00, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

++21.00++

З початку квітня до країн Балтії - Латвії, Литви та Естонії - більше не надходить природний газ з Росії, повідомив Латвійському радіо голова правління оператора системи природного газу АТ Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдіс Барісс. Він наголосив, що заява Росії про те, що за природний газ, що поставляється нею, можна буде розраховуватися тільки в російських рублях, стала сигналом про необхідність різко скоротити поставки з Росії, оскільки на них більше не можна покладатися.

++20.54++

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнено від російських окупантів.

++20.40++

У суботу гуманітарними коридорами в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях вдалося евакуювати понад 4,2 тисячі людей, повідомила віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Зокрема, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали майже 1,3 тисячі людей. Окрім того, евакуаційний конвой з 10 автобусів із міста Бердянськ з-понад 300 маріупольцями вже пройшов Василівку, також продовжується рух колон людей на приватному транспорті, повідомила Верещук.

++20.00++

За словами заступника глави Херсонської облради Юрія Соболевського, російські військові провалили "кримський сценарій" з відокремлення області. У дописі на своїй сторінці у Facebook у суботу Соболевський розповідає, що після захоплення області російські війська намагалися створити "атмосферу свята звільненого та щасливого населення". Втім, їм не вдалося заручитися підтримкою місцевої влади, органів самоуправління, представників великого бізнесу та лідерів громадської думки, тому "ця історія з тріском провалилася".

Після того, як місцева влада відмовилася працювати під російським прапором, військові РФ перейшли до іншої тактики: зокрема, заблокували всі можливості для забезпечення області гуманітарною допомогою та перешкоджали централізованій евакуації населення.

Тепер, пише Соболевський, сили РФ хочуть втілити у життя інший план: спробувати сформувати лояльне до них ставлення серед громадськості, проводячи масштабну "обробку" області зсередини. Глава Херсонської облради закликає жителів області залишатися пильними та не йти на поступки окупантам.

++19.46++

У Росії у суботу правоохоронцями було затримано понад 200 осіб, що вийшли на антивоєнні акції протесту в 17 російських містах. Про це повідомляє правозахисний проєкт "ОВД-Инфо". Найбільше затриманих - у Москві (80 осіб) та Санкт-Петербурзі (77 осіб). Затримання учасників акцій відбулися також в Єкатеринбурзі, Новосибірську, Кірові, Нижньому Новгороді, Пермі та низці інших російських міст. Загалом від початку протестів проти війни з Україною російські силовики затримали понад 15350 людей, вказують правозахисники.

++19.35++

Російські окупанти обстріляли районну лікарню в Балаклії Харківської області, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі. "Російські окупанти влучили в районну лікарню Балаклії. Будівлю частково пошкоджено", - написав він. За словами Синєгубова, близько 70 пацієнтів та медичний персонал потребують негайної евакуації. Він зазначив, що Балаклія - тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю з окупантами, тому обстріл мирного населення Росією є спробою окупантів звинуватити ЗСУ в нападі на цивільних осіб.

++19.30++

Кількість загиблих унаслідок обстрілу окупантами будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації зросла до 36 людей, повідомив у суботу голова ОДА Віталій Кім у Telegram-каналі.

++19.25++

Угорська авіакомпанія Wizz Air повідомила у суботу, що має намір скасувати всі рейси до Росії до 30 жовтня.

++19.20++

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні у суботу близько 120 росіян та білорусів вийшли на протест проти розв'язаної Росією війни в Україні. Своєю акцією вони хотіли продемонструвати солідарність з народом України, повідомив агенції epd речник громадського об'єднання Peremen FFM Дімітрі Петерс (Dimitry Peters). Учасники акції, зокрема, закликали також надавати допомогу українським біженцям у ФРН.

++19.10++

Унаслідок обстрілів з боку російських окупантів у суботу на Луганщині пошкоджено 19 об'єктів інфраструктури, один житель Рубіжного постраждав, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай у Facebook. За його словами, окупанти "полюють на об'єкти, що забезпечують життєдіяльність міст" та "умисно влаштовують гуманітарну катастрофу". Внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, смт Тошківка пошкоджено близько 19 об'єктів, із них 9 багатоквартирних та 7 приватних житлових будинків, господарчі споруди, гаражі, об'єкти інфраструктури, автомобілі. Також обстрілами було перебито газопровід, внаслідок чого майже вся область залишилася без газу.

++18.55++

У звільнених Броварському, Вишгородському та Бучанському районах Київської області запроваджується посилена комендантська година - з 21:00 2 квітня по 06:00 5 квітня, повідомила у суботу Київська обласна військова адміністрація. На решті ж території Київської області 2-3 квітня запроваджується комендантська година з 21:00 до 06:00.

++18.46++

Кореспондент агентства AFP, який перебуває в місті Буча на Київщині, повідомив, що бачив у суботу тіла щонайменше 20 вбитих цивільних осіб, які лежали на вулицях міста. У декого з них руки були зв'язаними.

++18.30++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) звинуватив президента РФ Володимира Путіна в тому, що напад Росії на Україну завдав збитків у всьому світі. За його словами, війна посилює економічні та соціальні проблеми, які виникли у всьому світі через пандемію коронавірусу. "Це - руйнування майбутнього далеко за межами Росії та України", - заявив Шольц у суботу в Ессені. Путін, за його словами, не лише несе смерть та руйнування в Україні, але "також і руйнує майбутнє Росії". "Це - велика, велика помилка президента Путіна", - наголосив канцлер ФРН.

++18.20++

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав громадян України повертатися до нормального життя в тих населених пунктах, де це можливо, і приступати до роботи. "Повернення до побутових звичок включно з виходом на роботу дуже сприяє відновленню психіки, здоров'я та настанню миру і злагоди в наших містах", - порадив Арестович. "Той, хто зараз виходить на роботу, найбільш дієвим способом допомагає фронту і допомагає нашій спільній перемозі. Гасло дня: вийди на роботу - допоможи фронту, допоможи Україні", - резюмував радник глави ОПУ.

++18.10++

Німеччина надасть 49 мільйонів євро на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб в Україні, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов за результатами зустрічі з німецькою міністеркою з питань економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенією Шульце (Svenja Schulze). Також, зі слів Чернишова, сторони обговорили питання підтримки відновлення соціальної інфраструктури, шкіл та садів українських міст після закінчення війни та повернення до нормального життя. "Відчув повну підтримку з німецької сторони. Зараз Німеччина займає активну позицію у промоції підтримки ВПО та забезпеченні житлом серед міжнародних донорів та партнерів", - наголосив він.

G7 обіцяє Україні допомогу в економічному відновленні

++17.37++

Посли країн Великої сімки (G7) обіцяють допомогу Україні в отриманні гуманітарної та економічної підтримки. Про це йдеться у заяві групи послів, поширеній у суботу у Twitter. "Група координуватиме свої зусилля з іншими міжнародними партнерами України з метою підтримки економічного відновлення і заохочення повернення України на її амбітний шлях економічних і судових реформ після війни", - зазначається у заяві.

Посли G7 також висловили намір стежити за повідомленнями про потенційні воєнні злочини та інші порушення гуманітарного права в Україні, щоб "захистити наше спільне розуміння свободи, демократії, верховенства права і прав людини". "Група послів G7 залишається твердо прихильною незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосили вони.

++17.32++

Міжнародний комітет Червоного Хреста у суботу знову робить спробу спрямувати своїх представників у Маріуполь. До міста, що понад місяць перебуває в облозі російських військ, із Запоріжжя виїхало 9 представників МКЧХ. Мета місії - організація безпечних гуманітарних коридорів для евакуації цивільних з міста. Аналогічна спроба спрямувати представників МКЧХ до Маріуполя напередодні, 1 квітня, була невдалою.

Польща вимагає "справжніх" санкцій проти РФ

++17.25++

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наполягає на посиленні санкцій ЄС проти Росії. Тих обмежувальних заходів, які було запроваджено до цього моменту, на його думку, не достатньо, натомість має бути запроваджено "справжні санкції". Таку думку він висловив у суботу під час зустрічі з главою Європарламенту Робертою Мецолою, повідомляє dpa.

Зокрема, Моравецький звернув увагу на те, що курс російського рубля повернувся до рівня, який був до моменту нападу на Україну. "Це говорить про те, що всі економічні заходи - мікро- та макроекономічні, фінансові, бюджетні та монетарні - не спрацювали так, як хотілося б деяким політикам", - сказав він. Доки не зникне загроза суверенітету України, повертатися до звичного стану речей у відносинах з Росією не можна, наголосив польський прем'єр та закликав до нових санкцій.

++17.15++

Гендиректорка російської інтернет-компанії "Яндекс" Олена Буніна залишає свою посаду, повідомила пресслужба компанії, не уточнивши, із чим це пов'язано. Водночас, видання The Bell опублікувало повідомлення Буніної з внутрішнього форуму "Яндексу", в якому вона розповіла, що не має наміру повертатися на батьківщину з відпустки через війну в Україні. "Я не повертатимуся: не можу жити в країні, яка воює зі своїми сусідами", - зазначила вона.

++17.12++

За підрахунками міністерства фінансів України, за місяць війни Київ витрачає приблизно 10 мільярдів доларів. Цю цифру було озвучено під час наради, яку президент країни Володимир Зеленський провів з економічними блоками Офісу президента та кабінету міністрів, повідомила пресслужба глави держави у суботу.

++16.58++

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з президентом Латвії Егілсом Левітсом та поінформував його про перебіг протидії російській агресії. Український лідер також подякував за підтримку з боку латвійського народу. "Провів переговори з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Повідомив про перебіг протидії агресії РФ, про її воєнні злочини. Погодилися: всі повинні бути покарані! ", - написав Зеленський у Twitter. Цінуємо кожного надійного друга і союзника в боротьбі з агресією РФ, додав він.

++16.45++

Збройні сили України готуються до великих боїв за Маріуполь, за схід та південь України. Про це на брифінгу у суботу повідомив радник керівника офісу президента Олексій Арестович. Втім, за його прогнозами, після цих боїв Росія втратить резерви для ведення наступальних дій. "Ми маємо позбутися ілюзій. Нас ще чекають великі бої за південь, за Маріуполь, за схід України, але після цих боїв я не думаю, що в РФ залишаться хоч якісь резерви для активних наступальних дій. Ми відіб'ємо і Маріуполь, і схід, і південь, але легко там не буде", - наголосив Арестович.

Він додав, що Росія намагається ввести в Україну війська з Курської області. За його словами, це "спроба утримати свої війська від поразки від Збройних сил України хоч якось", і північному регіону України вони не загрожують. Арестович також повідомив, що наразі російські сили намагаються оточити українські війська на Донбасі, проте ЗСУ відражають загрозу. У Херсонській області українські сили продовжують контрнаступ.

++16.05++

На суботу погоджено сім гуманітарних коридорів для евакуації людей у Луганській, Запорізькій та Донецькій областях, повідомила віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Приватним транспортом запланований виїзд за маршрутом Маріуполь - Запоріжжя через Бердянськ, автобусами і автомобілями - за маршрутом Бердянськ - Запоріжжя. Також діятимуть коридори з Луганщини за маршрутами Рубіжне - Бахмут, Нижнє - Бахмут, Сєвєродонецьк - Бахмут, Попасна - Бахмут, Лисичанськ - Бахмут.

Читайте також: У МКЧХ повідомили про значні перепони для евакуації з Маріуполя

++16.00++

Кількість біженців з України, офіційно зареєстрованих у Німеччині, досягла майже 300 тисяч, повідомили в МВС ФРН у суботу. Це - на 5 тисяч осіб більше, ніж у попередній день. Реальна кількість біженців від війни у ФРН може бути значно вищою, адже прикордонного контролю на кордоні між Німеччиною і Польщею не здійснюється, а українцям дозволено вільно переміщуватися територією країн ЄС протягом перших 90 днів після в'їзду без необхідності реєструватися.

Звідки прилетіла ракета по Бєлгороду?

++15.48++

Команда розслідувачів Conflict Intelligence Team дійшла висновку, що ракета, що залишила вирву на південь від Бєлгорода, насправді прилетіла не з України, як стверджувалося, а з території Росії. Розслідувачі встановили, що кадри відеореєстратора знято "у південно-східному напрямку, а ракета прилітає ліворуч, тобто зі сходу чи північного сходу, а отже - з території Росії". Розміри вирви змушують припустити, що її залишила крилата або балістична ракета. Йдеться про удар, здійснений вже після ймовірного нальоту українських вертольотів на об'єкти на околицях Бєлгорода. Київ заперечує удар по бєлгородській нафтобазі.

++15.43++

Мобільний оператор Vodafone забезпечив для примусово вивезених до РФ українців можливість безкоштовно подзвонити на номери українських посольств у сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду, повідомили у суботу в МЗС України.

Водночас мобільний оператор lifecell за підтримки європейських партнерів нараховує своїм абонентам, що перебувають у роумінгу, по 5 ГБ мобільного інтернету, які будуть діяти в 30 європейських країнах без додаткової плати, наголошується в повідомленні оператора, поширеному в суботу. Цей пакет послуг можна використовувати до 30 квітня.

++15.40++

Українським захисникам і захисницям, які отримали поранення в бою чи потрапили в полон, виплачуватимуть по 100 тисяч гривень, повідомили у суботу в міноборони України з посиланням на відповідне рішення уряду, хвалене напередодні.

++15.37++

Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб і поранених з Маріуполя морем, заявив у суботу міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє агенція Anadolu.

Десятки тисяч нових біженців щодня

++15.35++

Від початку російського вторгнення, з 24 лютого до 1 квітня, Україну залишило вже майже 4,14 мільйона людей. Про це свідчать останні дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR), оприлюднені у суботу, передає агенція AFP. Протягом останнього доби кількість біженців з України зросла майже на 35 тисяч осіб.

++15.33++

Звільнені завдяки обміну українські військовополонені невдовзі прибудуть додому, повідомила віцепрем'єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. "Веземо наших після обміну військовополоненими. Скоро будуть вдома з близькими", - написала вона у Telelgram у суботу, опублікував кілька фото з українцями, що повернулися з полону. Напередодні в Києві розповіли, що за результатами нового обміну полоненими, який відбувся в Запорізькій області, вдалося звільнити 86 українських військовослужбовців, серед них 15 жінок.

++15.31++

На проммайданчику Чорнобильської АЕС знову підняли прапор України, тут також пролунав український державний гімн, повідомляється у суботу на офіційній сторінці електростанції у Facebook. "В церемонії підняття прапора взяв участь оперативний персонал станції, який у важких умовах окупації весь цей час забезпечував та продовжує забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку об'єктів ДСП "Чорнобильська АЕС", - йдеться у повідомленні.

++15.21++

Папа Римський Франциск розкритикував "деякі сили" за розпалювання конфлікту у Східній Європі. Про це він заявив у суботу під час візиту до Мальти, повідомляє агенція dpa. "Ми думали, що вторгнення з інших країн, жорстокі вуличні бої та ядерні загрози були похмурими спогадами з далекого минулого. Втім, холодні вітри війни, що приносять тільки смерть, руйнування та ненависть, забрали життя багатьох", - сказав він. Нагадаємо, перед візитом Франциск зазначив, що розглядає можливість відвідати Київ.

++15.10++

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про готовність своєї країни увійти до переліку гарантів нейтрального статусу України. "Основним пріоритетом для нас є продовження переговорного процесу. Дії, вжиті з боку Туреччини, високо оцінюються. Результати переговорів будуть аналізуватися. Італія готова виступити гарантом нейтрального статусу України", - сказав італійський міністр журналістам у Баку в суботу, цитує "Інтерфакс".

Дивитись відео 05:45 Куди розселяють українських біженців у Німеччині (01.04.2022)

Дивитись відео 01:04 Називайте війну війною: акція присвячена загиблим журналістам (01.04.2022)