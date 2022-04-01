 У МКЧХ повідомили про значні перепони для евакуації з Маріуполя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2022

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Новини

У МКЧХ повідомили про значні перепони для евакуації з Маріуполя

Для безпечної евакуації жителів Маріуполя поки що не виконано необхідних передумов, заявили в Міжнародному комітеті Червоного Хреста.

Наслідки обстрілів Маріуполя російськими військами

Наслідки обстрілів Маріуполя російськими військами

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) попереджає про значні перепони, які залишаються на шляху евакуації тисяч цивільних з заблокованого російськими військами Маріуполя. "Не усі деталі наразі узгоджено для того, щоб це відбулося безпечним шляхом. І незрозуміло, чи це відбудеться сьогодні", - зауважив у п'ятницю, 1 квітня, речник організації Еван Вотсон, цитує агенція новин dpa.

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Команда представників МКЧХ на трьох автомобілях вирушила до Маріуполя раніше у п'ятницю, щоб супроводжувати евакуацію мешканців міста, яка мала здійснюватися кількома десятками автобусів та приватними автомобілями. За словами речника МКЧХ, на заваді евакуації стали дві головні проблеми: по-перше, хоча офіційні представники України і РФ й погодилися на роботу гуманітарного коридору, утім, залишається незрозумілим, чи отримали відповідний наказ військові на місцях. І по-друге, не було цілком вироблено маршрут, яким мали рухатися евакуйовані з Маріуполя. "Час для мешканців Маріуполя збігає. Вони конче потребують допомоги. Нам бракує епітетів для того, щоб описати жахіття, від яких страждають жителі Маріуполя", - зауважив Вотсон.

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Раніше у п'ятницю віцепрем'єрка - міністерка з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про відкриття дев'яти гуманітарних коридорів - зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя. Також у цей день Маріупольська міська рада закликали світову спільноту визнати дії російських військових у Маріуполі геноцидом українського народу.

31 березня з Маріуполя до Запоріжжя було евакуйовано понад 630 людей.

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