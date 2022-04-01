86 військових ЗСУ звільнено в рамках обміну з РФ - Офіс президента

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину п'ятниці, 1 квітня. DW стежить за подіями п'ятниці (час київський).

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Мер Бучі Анатолій Федорук проголосив про звільнення міста від російських військ. "31 березня увійде в історію нашого населеного пункту, всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, від російських окупантів, нашими Збройними силами України", — зазначив міський голова.

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Міськрада Новоград-Волинського (Житомирська область) прибрала із зображень малого та повного гербів громади літеру Z, яка до цього розміщувалася на золотому дзвоні. Як повідомляє міськрада раніше літера була уособленням літописного міста Звягель, а нині "російські загарбники використовують даний символ у пропагандистських цілях та для маркування техніки окупанта".

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86 українських військовослужбовців звільнено в Запорізькій області в рамках обміну з РФ, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. "Друзі, добрі новини з Запорізької області. Щойно відбувся обмін. 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок, уже в безпеці", - повідомив Тимошенко у короткому відеоповідомленні на своєму Telegram-каналі. Інших подробиць Тимошенко не розкрив.

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Декілька десятків озброєних російських військових увійшли у п'ятницю до будівлі Каховського міськвиконкому та фактично повідомили про примусову зміну влади у Каховці. Як повідомляється на Facebook-сторінці Каховської міської територіальної громади, окупанти зібрали всіх працівників міськвиконкому у залі засідань, відібрали мобільні телефони та "повідомили, що міська влада, яка наразі організовує всю роботу в громаді, не справляється зі своїми обов'язками". "Військовими РФ повідомлено, що від сьогодні керувати містом буде Філіпчук Павло, керівник поліції Буховець Олег, керівник КВУ "Водоканал" Гаврилюк Олег", - йдеться у повідомленні. Працівникам міськвиконкому було запропоновано співпрацювати з вищевказаними особами, в іншому разі всі будуть звільнені. Утім, як стверджується у повідомленні, керівництво Каховської міської територіальної громади від пропозиції відмовилось.

Як повідомлялось раніше, російська армія на початку березня заснувала "об'єднану військову комендатуру Каховки, Нової Каховки та Таврійська" - трьох містечок поблизу Каховської ГЕС. Втім за словами місцевого журналіста Олега Батуріна, до нині лише схиляла місцеву владу до співпраці.

++18.07++

З початку російського вторгнення в Україну уряд Німеччини призупинив співпрацю з Росією та Білоруссю у податковій сфері, повідомляє німецьке видання Der Spiegel з посиланням на лист міністра фінансів ФРН Крістіана Лінднера (Christian Lindner) українському колезі Сергієві Марченку. Зокрема, зупинено обмін інформацією між податковими органами.

++18.00++

Компанія Rozetka, яка є найбільшим в Україні онлайн-рітейлером, через війну практично зупинила свою діяльність. Як повідомив її засновник Владислав Чечоткін, щомісячний оборот компанії впав з 4 мільярдів гривень до 23 мільйонів гривень за три тижні. З початку війни Rozetka повністю втратила 25 магазинів, їх знищено та розграбовано, а склади навколо Києва - заблоковано, повідомляє у п'ятницю видання AIN.UA з посиланням на лист Чечоткіна до співробітників компанії. Окрім того, клієнти через війну фактично припинили купувати товари онлайн, натомість взялись оформляти повернення того, що було куплено раніше. "Все, що ми разом з Ірою (Ірина Чечоткіна - дружина Владислава Чечоткіна та співвласниця Rozetka - Ред.) разом з вами будували майже 18 років, все, чому ми присвятили все життя, було знищено у нас на очах", - зауважив засновник Rozetka.

++17.50++

Верховна Рада обмежила вступ громадян до підрозділів територіальної оборони та до добровольчих формувань територіальних громад лише за місцем реєстрації, а у разі запровадження воєнного стану - також безпосередньо у районах ведення бойових дій. Відповідний законопроєкт було ухвалено парламентом в цілому у п'ятницю. Документ передбачає, що на військових, які беруть участь у заходах підготовки та виконання завдань тероборони, а також на членів добровольчих формувань територіальних громад поширюються гарантії соціального та правового захисту, передбачені Законом "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей".

++17.45++

Харківський національний університет імені Каразіна, зруйнований унаслідок обстрілів російських військ, буде переміщено в безпечніше місце, повідомив у п'ятницю перший заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко. Крім того, Харківський біотехнологічний університет було переміщено до Закарпатської області, Чернігівська політехніка та Маріупольський державний університет також перебувають у процесі переміщення.

++17.40++

Лідери Європейського Союзу закликали керівників Китаю вплинути на Москву, аби посприяти завершенню війни Росії проти України, а також не допомагати РФ обходити санкції. Про це за підсумками двостороннього саміту заявили президенти Європейської Ради Шарль Мішель і Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), повідомляє кореспондент DW.

"Ми закликали Китай допомогти завершити війну в Україні", - зазначив Мішель. "Ми дали дуже чітко зрозуміти, що Китай має якщо не підтримати, то щонайменше не перешкоджати нашим санкціям. Жоден громадянин Європи не зрозуміє, якщо Росія отримає будь-яку підтримку вести війну. Більше того, це призведе до значної репутаційної шкоди для Китаю в Європі"? - додала фон дер Ляєн.

++17.35++

Верховна Рада у п'ятницю ухвалила закон про гарантування державою 100 відсотків внесків громадян у всіх українських банках на період війни. Також парламент запропонував грошові виплати російським військовим за передану Збройним силам України придатну для використання бойову техніку РФ, та розширив відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про засоби протидії збройній агресії РФ.

Окрім цього депутати розширили можливості для конфіскації російського майна в умовах війни.

++17.20++

Російський "Газпром" припинив свою участь у німецькій компанії Gazprom Germania і всіх їй активах, серед яких Gazprom Marketing & Trading, повідомляє пресслужба компанії. Наразі дочірні компанії "Газпрому" в Європі зазнають тиску, оскільки клієнти та ділові партнери відмовляються вести з ними справи, в Німеччині вони стали об'єктом позапланових перевірок, держава навіть вивчає можливості для їх націоналізації.

++16.40++

Обсяг російських активів, що з початку війни в Україні було заморожено владою Нідерландів, збільшився до майже 516 мільйонів євро. Крім того, Нідерландами було заблоковано трансакції на суму понад 154 мільйони євро, йдеться в урядовій доповіді, адресованій депутатам парламенту країни. Як нагадує видання DutchNews.nl, протягом останнього тижня обсяг російських активів, заморожених у Нідерландах, збільшилася на 155 мільйонів євро - тиждень тому вони становили 400 мільйонів євро. Утім, видання зазначає, що нідерландські депутати "розчаровані" діями уряду щодо обсягу заблокованих активів РФ, які у порівнянні з іншими країнами Європи є незначними.

++16.12++

Україна закликає міжнародних партнерів оголосити черговий пакет санкцій проти Росії, а також виробити механізми запобігання уникнення вже запроваджених санкцій, заявив у п'ятницю український прем'єр Денис Шмигаль, який у цей день провів зустріч з головою Європарламенту Робертою Мецолою. За словами українського прем'єра, необхідно, зокрема, обмежити імпорт нафти і газу з РФ, значно розширити секторальні санкції та збільшити кількість російських банків, відключених від міжнародних фінансових систем, зокрема SWIFT, а також закрити порти для російських суден.

++16.05++

Щонайменше триста сирійських найманців прибули до Росії, наразі вони проходять підготовку перед відправкою до України, стверджує у п'ятницю, 1 квітня, газета The New York Times з посиланням на неназвані джерела. Як уточнює видання, йдеться про солдатів із підрозділу сирійської армії, який співпрацював із російськими військовослужбовцями під час війни в Сирії. У списках, складених вербувальниками в Сирії для відправки в Україну, вже тисячі імен. Перед відправкою кандидатів перевіряють сирійські та російські спецслужби, пише NYT.

++16.00++

Усе технічне обладнання, системи контролю та моніторингу радіаційних показників Чорнобильської атомної станції (ЧАЕС) працюють у штатному режимі, йдеться у повідомленні офіційного Telegram-каналу "Енергоатому" у п'ятницю. Зараз на території ЧАЕС немає жодного окупанта, всі вони залишили станцію та її територію 31 березня до 20:00, забравши із собою нацгвардійців, яких тримали у полоні з моменту захоплення ЧАЕС, йдеться у повідомленні. Генеральний директор ЧАЕС Валерій Сейда повідомив, що ЧАЕС, зокрема, об'єкт "Укриття" і сховища відпрацьованого палива, працює у штатному режимі.

++15.50++

Українські правоохоронні органи порушили кримінальну справу проти мешканця окупованого Бердянська, який добровільно погодився на виконання обов'язків мера міста. Як повідомили 1 квітня в Офісі генпрокурора України, йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. "За даними слідства, чоловік після окупації міста Бердянськ добровільно погодився на пропозицію військової адміністрації РФ, взяв на себе функції виконувача обов'язків мера окупованого міста та забезпечив їх "належне виконання", - йдеться у повідомленні. 26 березня чоловік, який представився Олександром Сауленком, у відеозверненні повідомив про своє призначення "в.о. мера Бердянська".

++15.41++

Понад 4,1 мільйона людей покинули Україну через війну, повідомили у п'ятницю в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців. Так, протягом останньої доби ще майже 44 тисячі українців виїхало до сусідніх країн у пошуках притулку.

Близько 90 відсотків українських біженців - це жінки та діти. "Змушені рятуватися втечею для порятунку їхніх життів. Змушені залишити свої домівки. Змушені бути роз'єднаним зі своїми сім'ями. Цю трагедію має бути зупинено", - зауважили в Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців.

++15.35++

Для відновлення інфраструктури зруйнованого російськими військами Маріуполя знадобиться не менше 10 мільярдів доларів, повідомили у п'ятницю у міськраді. "Зараз ми працюємо в тісній взаємодії з урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією, аби після війни домогтися від Росії не тільки репарацій на повну відбудову нашого улюбленого Маріуполя, але й великих виплат всім маріупольцям за завдані страждання та шкоду", - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, слова якого наводить Telegram-канал міськради Маріуполя.

++15.25++

Індія продовжуватиме закуповувати нафту в Росії, повідомила у п'ятницю індійська міністерка фінансів Нірмала Сітхараман. Раніше у цей день агентство Bloomberg повідомило, що РФ запропонувала Індії знижку у 35 доларів за барель на власну нафту марки Urals.

++15.15++

Військові РФ на Донецькому напрямку продовжують обстріли та штурмові дії на окремих ділянках, а також завдавати авіаційних ударів по населених пунктах, повідомляється на офіційній сторінці генштабу ЗСУ у Facebook. Основні зусилля окупанти зосереджують на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. Окрім, того на Ізюмському напрямку противник продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець з метою забезпечення ведення наступальних дій, додали у генштабі. "На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків та здійснювати артилерійські обстріли міста, на захоплених рубежах переходить до оборони, здійснює перегрупування військ для відновлення наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

++15.10++

Європейська комісія представила схему обміну біженцями з України готівкової гривні на євро чи іншу місцеву валюту держав Європейського Союзу, де вони перебувають. Очікується, що цей проєкт рекомендацій розглянуть міністри фінансів країн ЄС на своєму засіданні 5 квітня.

Єврокомісія запропонувала встановити максимальну межу на рівні до 10 тисяч гривень на кожного біженця. Обмін повинен бути без комісії за курсом, який встановлює Національний банк України. Для обміну потрібно буде надати підтвердження, що людина користується тимчасовим захистом у ЄС.

++15.01++

Підрозділи ЗСУ відновили контроль над 29-ма населеними пунктами у Київській та Чернігівській областях, повідомляється на офіційній сторінці генштабу ЗСУ у Facebook. На Поліському напрямку відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна. На Сіверському напрямку взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.