Берлін розглядає можливість видворення російських дипломатів - SZ

Влада Німеччини розглядає можливість видворення з країни низки російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунській діяльності. Про це написало в п'ятницю, 1 квітня, німецьке видання Suddeutsche Zeitung (SZ) із посиланням на неназвані джерела в німецьких органах влади.

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За даними журналістів, ідеться про "значне число" дипломатів РФ. Не виключено, що Німеччина може видворити з російських представництв "таку саму кількість співробітників, як це нещодавно зробили Бельгія та Нідерланди, тобто близько 20 осіб", припускають автори матеріалу SZ. Щодо самого рішення про видворення російських дипломатів, то його мають ухвалити Відомство федерального канцлера, МЗС та МВС країни "за погодженням, якого ще не досягнуто". Утім, у самому німецькому уряді поки що немає остаточної згоди щодо доречності такого кроку.

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Річ у тім, що в разі ухвалення рішення про видворення російських дипломатів Федеральна служба зовнішньої розвідки Німеччини (BND) очікує схожих дій у відповідь з російського боку, що "істотно скоротить число німецьких дипломатів у Росії".

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Раніше цього тижня такі європейські країни як Бельгія, Нідерланди, Ірландія та Чехія видворили з країни загалом 43 російських дипломатів через їхню шпигунську діяльність.

Нині сотні російських працівників спецслужб працюють у Європі під дипломатичних прикриттям. За даними Федерального відомства з охорони Конституції (BfV), ще торік активність російських спецслужб досягла рівня періоду "холодної війни", йдеться в статті.