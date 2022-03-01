США видворяють російських дипломатів ООН

12 російських дипломатів в ООН у Нью-Йорку видворяють зі США. Про це у понеділок, 28 лютого, повідомила представниця місії ООН у США Олівія Далтон. Причиною для висилкою дипломатів, за словами Далтон, є "участь у шпигунських діях, яка несумісна із нашою національною безпекою".

Також Далтон повідомила, що операція з виявленням шпигунської діяльності тривала кілька місяців, тобто розпочалась ще до повномасштабноговторгнення Росії на територію України, що розпочалося 24 лютого.

Реакція РФ

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що дипломати мають залишити США до 7 березня. Він назвав дії США “ворожими” щодо російської місії ООН.

"Пояснення, які зараз дає представник США, нас не задовольняють, - заявив він. Також Небензя пообіцяв реакцію Москви на цей крок.