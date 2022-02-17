У Мюнхені розпочинаються слухання у справі вченого з РФ, якого звинувачують у шпигунстві

Німеччина - децентралізована країна. Різні наукові дослідження проводяться тут не лише у столиці. А, наприклад, і в інноваційному парку в баварському Аугсбурзі. Масивний куб зі скла та бетону Інституту дослідження матеріалів (MRM) височіє на території парку між Німецьким центром авіації та космонавтики, а також будівлями Товариства Фраунгофера та Інституту текстильної техніки.

Над чим працюють у MRM (заснований факультетом математики, природничих наук та технологій Аугсбурзького університету), в нову будівлю якого вчені вселилися трохи більше року тому, на сайті закладу написано у стримано офіційній манері: дослідження ведуться "в галузі хімії матеріалів і розробки полімерних та керамічних композиційних матеріалів, а також композитів гібридних матеріалів і питань, пов'язаних з технологією виробництва".

Простіше кажучи, тут створюються матеріали майбутнього, також цікаві і для космічних польотів. А ще - ними цікавляться іноземні спецслужби.

Принаймні у цьому переконана Федеральна прокуратура Німеччини. 27 січня вона звинуватила колишнього співробітника інституту Ільнура Н. в "розвідувальній агентурній діяльності". У четвер, 17 лютого, у Мюнхені розпочинається процес у справі уродженця Росії, якого німецькі таблоїди називають "ракетним шпигуном". Слідство впевнене, що російська Служба зовнішньої розвідки (СЗР) встановила контакт із обвинуваченим не пізніше осені 2019 року. Він, за даними прокуратури, виявив готовність співпрацювати, після чого регулярно зустрічався зі своїм куратором - аж до арешту у середині червня 2021 року.

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Університет Аугсбурга

Затримання наукового працівника, імунітет його куратора з диппаспортом

Ільнур Н. гуляє центром Аугсбурга зі своїм куратором у другій половині дня. Спецпідрозділ баварської кримінальної поліції та співробітники Відомства з охорони конституції затримують Ільнура Н. Відомство вже давно тримало його у сфері своєї уваги, стежило та прослуховувало його телефон.

На слід ученого співробітники німецької контррозвідки вийшли, спостерігаючи за його офіцером-куратором. Але останнього вони мають відпустити - у того дипломатичний паспорт, він акредитований як співробітник російського генконсульства в Мюнхені і тому має дипломатичний імунітет. Пізніше МЗС ФРН вишле дипломата-шпигуна.

Тим часом профіль Ільнура Н. у LinkedIn досі ще активний. На фото зображено молодика з коротким темним волоссям і доглянутою бородою, одягнутого у синю картату сорочку і куртку. У профілі вказано, що Ільнур Н. чотири роки провчився в Московському державному технічному університеті імені Баумана, а потім у 2014 році вирушив до Аугсбурга для отримання ступеня магістра в галузі матеріалознавства.

Після закінчення навчання він залишається в Аусбурзі та з 2018 року працює науковим співробітником, пише кандидатську дисертацію. Сфера його наукових інтересів - матеріали, здатні витримувати екстремальні коливання температури. Федеральна прокуратура у своєму обвинувальному висновку пізніше напише: "За завданням куратора Ільнур Н. на численних зустрічах передавав йому зібрану інформацію про науково-дослідні проєкти в галузі аерокосмічної техніки, зокрема про різні стадії розробки європейської ракети-носія Ariane".

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2500 євро: винагорода агента чи компенсація витрат

За даними розслідування, проведеного тижневиком Die Zeit, на банківський рахунок Ільнура Н. одразу після зустрічей з його куратором кілька разів переказувалися гроші - загалом 2500 євро. Слідство впевнене, що це була винагорода агента, яка також фігурує у звинуваченні.

Адвокатка Ільнура Н. розповіла Die Zeit версію того, що сталося зі слів обвинуваченого: на другій зустрічі з ним працівник російського генконсульства видав себе за співробітника великого банку, який цікавиться космічними польотами. І попросив у Ільнура Н. якісь дані спецдосліджень та наукові переклади.

Проте той хотів передати лише загальнодоступну інформацію. При цьому співрозмовник прагнув здобути неопубліковану кандидатську дисертацію Ільнура Н., але вчений її не передав. У цій версії Ільнур Н. постає людиною, яка, нічого не підозрюючи, просто за невелику винагороду надала допомогу доброзичливому землякові.

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Три спецслужби Росії, 400 000 співробітників

Процес у справі Ільнура Н., який розпочинається в Мюнхені, проливає світло на діяльність іноземних спецслужб у Німеччині. В останньому за часом звіті Відомства з охорони конституції наголошується: "Крім шпигунства щодо політиків та працівників органів держуправління, інноваційні компанії та дослідницькі інститути також перебувають у центрі уваги промислового шпигунства з боку іноземних спецслужб".

Серед країн, що в першу чергу займаються цілеспрямованою шпигунською діяльністю в Німеччині, у відомстві називають Росію, Китай, Іран та Туреччину. Стверджується, що активність російських спецслужб у ФРН багато років незмінно залишається на високому рівні. Можливостей для цього у них у будь-якому разі достатньо. За оцінкою Відомства з охорони конституції, кількість співробітників трьох спецслужб Росії - ГРУ, СЗР та ФСБ - становить приблизно 400 тисяч осіб.

У німецькому відомстві також висловилися про методи, які використовуються російськими агентами. До них, крім іншого, належить "нешкідлива на вигляд підтримка контактів, так звані поверхові розмови" для отримання базових знань. Спочатку суд у Мюнхені зарезервував дванадцять днів на слухання, щоб з'ясувати, чи повівся Ільнур Н. на таку невинну на вигляд підтримку контактів або ж свідомо передавав секретні дані. У разі визнання винним Ільнуру Н. загрожує покарання до п'яти років позбавлення волі.

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