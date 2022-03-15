Зі Словаччини висилають російських дипломатів

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Трьох співробітників посольства РФ у Братиславі оголосили персонами нон грата у зв'язку з підозрами у шпигунстві. Також заарештували громадян Словаччини
Словаччина висилає із країни трьох співробітників російського посольства в Братиславі за підозрою у шпигунстві. Вони мають залишити країну протягом 72 годин, оскільки їхні дії порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини, повідомляється на сайті словацького МЗС у понеділок, 14 березня.
Імена цих співробітників, а також, у чому їх звинувачують, відомство не повідомило. У той же час, за даними dpa, заарештували трьох громадян Словаччини за, як підозрюють, шпигунські дії в обмін на фінансову винагороду.
У той же день міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив в інтерв'ю словацькому новинному агентству Pravda, що вжиті заходи - це "тільки початок", і буде "точне і послідовне" продовження. За даними журналістів, серед арештованих - співробітник міноборони Словаччини, словацької розвідслужби SIS (Slovenská informačná služba) та працівник неназваного проросійського видання.
Раніше, на початку березня, Болгарія оголосила про висилку двох російських дипломатів, звинувачених прокуратурою республіки у шпигунстві. Вони "здійснювали нерегульовану розвідувальну діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом на території Республіки Болгарія", - заявляв МЗС Болгарії.
Наприкінці лютого США оголосили персонами нон грата 12 російських дипломатів при ООН, пояснивши це тим, що вони "зловживали своїми привілеями проживання в країні, беручи участь у шпигунській діяльності".
У січні МЗС ФРН підтвердило, що з країни вислали співробітника генконсульства Росії в Мюнхені, сталося це ще влітку 2021 року, втім стало відомо про це пізніше після публікації у виданні Der Spiegel. Його назвали штатним співробітником російської служби зовнішньої розвідки.
У грудні 2021 року МЗС ФРН оголосило персонами нон грата двох співробітників посольства Росії в Німеччині.