Зі Словаччини висилають російських дипломатів

Словаччина висилає із країни трьох співробітників російського посольства в Братиславі за підозрою у шпигунстві. Вони мають залишити країну протягом 72 годин, оскільки їхні дії порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини, повідомляється на сайті словацького МЗС у понеділок, 14 березня.

Імена цих співробітників, а також, у чому їх звинувачують, відомство не повідомило. У той же час, за даними dpa, заарештували трьох громадян Словаччини за, як підозрюють, шпигунські дії в обмін на фінансову винагороду.

У той же день міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив в інтерв'ю словацькому новинному агентству Pravda, що вжиті заходи - це "тільки початок", і буде "точне і послідовне" продовження. За даними журналістів, серед арештованих - співробітник міноборони Словаччини, словацької розвідслужби SIS (Slovenská informačná služba) та працівник неназваного проросійського видання.

У 2022 році дипломатів РФ висилали з Болгарії, США та ФРН

Раніше, на початку березня, Болгарія оголосила про висилку двох російських дипломатів, звинувачених прокуратурою республіки у шпигунстві. Вони "здійснювали нерегульовану розвідувальну діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом на території Республіки Болгарія", - заявляв МЗС Болгарії.

Наприкінці лютого США оголосили персонами нон грата 12 російських дипломатів при ООН, пояснивши це тим, що вони "зловживали своїми привілеями проживання в країні, беручи участь у шпигунській діяльності".

У січні МЗС ФРН підтвердило, що з країни вислали співробітника генконсульства Росії в Мюнхені, сталося це ще влітку 2021 року, втім стало відомо про це пізніше після публікації у виданні Der Spiegel. Його назвали штатним співробітником російської служби зовнішньої розвідки.

У грудні 2021 року МЗС ФРН оголосило персонами нон грата двох співробітників посольства Росії в Німеччині.