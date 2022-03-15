 Зі Словаччини висилають російських дипломатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зі Словаччини висилають російських дипломатів

Трьох співробітників посольства РФ у Братиславі оголосили персонами нон грата у зв'язку з підозрами у шпигунстві. Також заарештували громадян Словаччини

Братислава

Братислава

Словаччина висилає із країни трьох співробітників російського посольства в Братиславі за підозрою у шпигунстві. Вони мають залишити країну протягом 72 годин, оскільки їхні дії порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини, повідомляється на сайті словацького МЗС у понеділок, 14 березня.

Імена цих співробітників, а також, у чому їх звинувачують, відомство не повідомило. У той же час, за даними dpa, заарештували трьох громадян Словаччини за, як підозрюють, шпигунські дії в обмін на фінансову винагороду.

У той же день міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив в інтерв'ю словацькому новинному агентству Pravda, що вжиті заходи - це "тільки початок", і буде "точне і послідовне" продовження. За даними журналістів, серед арештованих - співробітник міноборони Словаччини, словацької розвідслужби SIS (Slovenská informačná služba) та працівник неназваного проросійського видання.

У 2022 році дипломатів РФ висилали з Болгарії, США та ФРН

Раніше, на початку березня, Болгарія оголосила про висилку двох російських дипломатів, звинувачених прокуратурою республіки у шпигунстві. Вони "здійснювали нерегульовану розвідувальну діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом на території Республіки Болгарія", - заявляв МЗС Болгарії.

Наприкінці лютого США оголосили персонами нон грата 12 російських дипломатів при ООН, пояснивши це тим, що вони "зловживали своїми привілеями проживання в країні, беручи участь у шпигунській діяльності".

У січні МЗС ФРН підтвердило, що з країни вислали співробітника генконсульства Росії в Мюнхені, сталося це ще влітку 2021 року, втім стало відомо про це пізніше після публікації у виданні Der Spiegel. Його назвали штатним співробітником російської служби зовнішньої розвідки.

У грудні 2021 року МЗС ФРН оголосило персонами нон грата двох співробітників посольства Росії в Німеччині.

Дивитись відео 04:41

Чи причетні російські спецслужби до вбивства в Берліні (06.09.2019)

Реклама

Докладно

Протести в Херсоні проти російського вторгнення, 5 березня 2022 року

Росія намагається створити так звану "ХНР" - поки що марно

Місцеві депутати в Херсонській області на співпрацю з окупаційною владою не погоджуються.  

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек

ФРН планує до кінця року подолати залежність від нафти з РФ

Міністр економіки ФРН хоче, щоб до осені ФРН позбулася залежності від вугілля, а до кінця року - від нафти з РФ.  