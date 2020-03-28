Болгарія висилає двох російських дипломатів через підозри в шпигунстві

Двом російським дипломатам дали 72 години, щоб залишити Болгарію. Їх підозрюють у шпигунстві - зборі інформації про болгарську армію та військову техніку.
Болгарська прокуратура звинуватила двох російських дипломатів в шпигунстві. Їм дали 72 години, щоб виїхати з країни, повідомило болгарське міністерство закордонних справ.
Російських дипломатів підозрюють у тому, що вони вели шпигунську діяльність з 2016 року. За інформацією прокуратури, вони за допомогою громадян Болгарії, які мали доступ до інформації, пов'язаної з військово-промисловим комплексом країни, збирали дані про плани модернізації болгарської армії.
У країні розпочато досудове провадження за фактом вчинення злочину стосовно Республіки Болгарія - зборі іноземними громадянами інформації, що становить державну таємницю з метою подальшої її передачі іноземній державі або організації - російській військовій розвідці в Москві. Головний прокурор Болгарії Іван Гешев раніше цього дня офіційно повідомив главу МЗС Болгарії про хід розслідування і дії прокуратури в цій справі.
Нагадаємо, що в січні Болгарія вже вислала двох дипломатів РФ, яких також звинуватиили в шпигунстві.
Росія висилає трьох словацьких дипломатів у відповідь на рішення Словаччини вислати трьох російських дипломатів на початку серпня за підозрою в шпигунстві.
Словаччина висилає трьох російських дипломатів, діяльність яких суперечила Віденській конвенції про дипломатичні відносини. Росія обіцяє дати симетричну відповідь.