Болгарія висилає двох російських дипломатів через підозри в шпигунстві

Болгарська прокуратура звинуватила двох російських дипломатів в шпигунстві. Їм дали 72 години, щоб виїхати з країни, повідомило болгарське міністерство закордонних справ.

Російських дипломатів підозрюють у тому, що вони вели шпигунську діяльність з 2016 року. За інформацією прокуратури, вони за допомогою громадян Болгарії, які мали доступ до інформації, пов'язаної з військово-промисловим комплексом країни, збирали дані про плани модернізації болгарської армії.

У країні розпочато досудове провадження за фактом вчинення злочину стосовно Республіки Болгарія - зборі іноземними громадянами інформації, що становить державну таємницю з метою подальшої її передачі іноземній державі або організації - російській військовій розвідці в Москві. Головний прокурор Болгарії Іван Гешев раніше цього дня офіційно повідомив главу МЗС Болгарії про хід розслідування і дії прокуратури в цій справі.

Нагадаємо, що в січні Болгарія вже вислала двох дипломатів РФ, яких також звинуватиили в шпигунстві.