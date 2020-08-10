Росія висилає трьох словацьких дипломатів

Росія висилає трьох дипломатів посольства Словаччини в Москві у відповідь на вислання звинувачених у шпигунстві трьох російських дипломатів з Братислави.

У повідомленні російського зовнішньополітичного відомства, поширеному в понеділок, 31 серпня, повідомляється, що про це було оголошено послу Словаччини в РФ Петеру Припутену, який для цього був викликаний в МЗС РФ.

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"Послу оголошено, що російська сторона, керуючись принципом взаємності, ухвалила рішення вислати з Російської Федерації трьох дипломатичних співробітників посольства Словаччини в Москві", - наголошується в повідомленні, передає агентство "Інтерфакс". Послу був "заявлений рішучий протест у зв'язку з безпідставною висилкою в серпні трьох дипломатичних співробітників посольства Росії в Словаччині".

Вбивство у Берліні й російські дипломати з Братислави

10 серпня влада Словаччини повідомила про рішення вислати трьох російських дипломатів за підозрою в шпигунстві. Словацькі ЗМІ, у свою чергу, навели коментар представника МЗС Словаччини про те, що Братислава прагне до хороших двосторонніх відносин з Москвою, однак дипломати вчинили порушення, і тому покинуть словацьку територію.

Глава уряду Словаччини ігор Матович у свою чергу також висловив думку, що діяльність деяких представників посольства Росії не може залишитися без наслідків.

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"Коли кілька днів тому мене поінформували про діяльність деяких співробітників російського посольства, були підтверджені зловживання використанням наших віз для вчинення злочинів у Німеччині, такі дії не могли залишитися без наслідків", - заявив Матович.

Тим часом, в словацькій пресі з'явилися припущення про те, що російські дипломати могли мати якесь відношення до вбивства в Берліні чеченця Зелімхана Хангошвілі.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в берлінському районі Тіргартен був убитий Зелімхан Хангошвілі, колишній чеченський польовий командир. За підозрою у вбивстві затримали громадянина Росії.

Уряд ФРН неодноразово критикував Москву за брак співпраці в розслідуванні вбивства. На тлі цього Берлін вислав двох російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон ґрата двох співробітників німецького посольства в Москві.

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