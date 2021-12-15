 Німеччина висилає двох дипломатів РФ через вбивство в парку Тіргартен | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2021

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Новини

Німеччина висилає двох дипломатів РФ через вбивство в парку Тіргартен

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата. Вона зазначила, що вбивство в Тіргартені - це грубе порушення суверенітету Німеччини.

Посольство РФ у Німеччині, Берлін

Посольство РФ у Німеччині, Берлін

Після оголошення у Берліні вироку у справі про вбивство в парку Тіргартен колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, уряд Німеччини оголосив двох дипломатів посольства Росії у ФРН персонами нон ґрата. "Це вбивство на замовлення держави є грубим порушенням норм німецького права і суверенітету Федеративної республіки Німеччина", - зазначила глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у середу, 15 грудня.

Очільниця німецького зовнішньополітичного відомства повідомила, що викликала посла Росії і оголосила йому про видворення двох співробітників російського посольства. Бербок вважає, що ця історія "сильно ускладнила" відкритий і чесний діалог з Росією.

В середу суд у Берліні засудив до довічного ув'язнення громадянина Росії Вадима Красікова за звинуваченням у вбивстві на замовлення РФ колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Злочин стався в серпні 2019 року в берлінському парку Тіргартен.

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Представник МЗС РФ: Росія відповість адекватно

Росія надасть адекватну відповідь на висилку двох своїх дипломатів з Німеччини, повідомили в МЗС РФ. "Недружні дії Берліна не залишаться без адекватної відповіді. Найближчим часом буде зроблена заява щодо цього", - написала в своєму Telegram-каналі офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова.

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