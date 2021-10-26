 Українець проти Росії: раптова відвертість на суді у справі про вбивство чеченця у Берліні | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.10.2021

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Європа

Українець проти Росії: раптова відвертість на суді у справі про вбивство чеченця у Берліні

Сенсація у берлінському суді у справі про вбивство Зелімхана Хангошвілі: свідок із Харкова заявив, що обвинувачений "виконав злочинний наказ" і що "Росія має нести відповідальність".

Земельний суд Берліна

Земельний суд Берліна

Якби вони лише знали, що їхні весільні фотографії та навіть копія свідоцтва про шлюб будуть конфісковані українською поліцією, відправлені до Німеччини та стануть доказами у суді у справі про замовне вбивство.

Тоді, влітку 2010-го, вони безтурботно усміхалися фотографу, стоячи посеред Червоної площі в Москві. Він - у світлому костюмі, вона - вся у білому та з букетом у руках.

Одинадцять років потому, у жовтні 2021 року, це фото з'явиться на великому екрані в залі берлінського суду у кримінальних справах.

"Хто на фото?" - Запитає головуючий на процесі суддя.

"Вадим і Катя", - відповість повний чоловік у светрі з капюшоном, що прилетів до Берліна спеціально для надання свідчень і пересувається під посиленою охороною. Це 55-річний підприємець з Харкова Олександр В. - один із ключових свідків на процесі у справі про вбивство в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, застреленого в серпні 2019-го посеред білого дня у жвавому парку у німецькій столиці. Підозрюваний був затриманий за гарячими слідами неподалік місця злочину; у нього був із собою паспорт на ім'я громадянина Росії Вадима С.

 Український свідок стверджує, що росіянин на лаві підсудних - його свояк.

Свідок із Харкова та кілер із Москви

Захист обвинуваченого каже, що чоловіка звати Вадим С. Суддя просить підсудного підвестися і зняти маску. "Хто це?" - Запитує він свідка. "Це Вадим Миколайович К." - заявляє свідок. Він стверджує, що вони родичі, оскільки одружені з сестрами і регулярно зустрічалися на свята, поки, як каже свідок, між Росією та Україною не почалася війна.

Свідок уже був у залі суду три місяці тому. Тоді він відмовився однозначно розпізнавати обвинуваченого. Він каже, що в липні він "зазнав шоку", приїхавши до Німеччини та зрозумівши, що "між Україною та Німеччиною не працює програма захисту свідків", "що хотів врятувати себе" і боявся "потрапити в жорна російських спецслужб".

Однак, повернувшись додому, він передумав, звернувся до міжнародної розслідувальної платформи Bellingcat, а потім ще й написав судді з проханням виступити повторно. "Щоб убезпечити себе", каже свідок, він ще й дав інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel.

Що змусило його раптово відкинути побоювання, відчути себе у безпеці та почати говорити журналістам у Києві те, що він не хотів говорити суду у Берліні? Суддя про це не питає. Але тепер, наприкінці жовтня, український свідок каже те, що стверджує обвинувальний висновок федеральної прокуратури Німеччини - обвинувачений у вбивстві на замовлення, судячи з усього, діяв не з власної ініціативи, а за завданням спецслужб.

При цьому свідок постійно зазначає: більшість його тверджень будуються на розмовах родичів та припущеннях, оскільки сам Вадим про свою роботу нічого не розповідав. "Брехати не буду, а правди не скажу", - нібито казав москвич своїй українській рідні. Він був небагатослівним, і новини сім'я дізнавалася, як правило, від його дружини.

За словами свідка, Вадим справляв враження військового, дружина Вадима нібито бачила у нього посвідчення співробітника російської Федеральної служби охорони. Якось він нібито привіз як подарунки сувеніри із символікою спецпідрозділу "Вимпел". І нібито кілька років тому Вадим отримав звання полковника. А на жартівливе запитання українського родича "чому не генерала?" відповів серйозно: "Тому що не вмію робити гидоту".

Зелімхана Хангошвілі було вбито 23 серпня 2019 року

Зелімхана Хангошвілі було вбито 23 серпня 2019 року

Свідок про підсудного: мовчазний, порядний, з добрим доходом

Загалом свідок з Харкова описує свого родича як "дуже порядну" і вкрай небагатослівну людину, з пристойними за російськими мірками доходами - квартирою в Москві та новенькою машиною BMW або Porsche Cayenne.

Перед останнім відрядженням його дружина, за словами свідка, сказала: "Якщо він не повернеться швидко, він не повернеться ніколи". Швидко повернутися не вдалося - 23 серпня 2019 року двоє берлінських підлітків побачили, як дивний чоловік кидає в річку велосипед і зателефонували до поліції.

Український свідок каже, що про гучне вбивство у Берліні дізнався набагато пізніше; що спочатку побачив по якомусь телеканалу сюжет "про базу російських спецслужб у французьких Альпах", в якому майнула фотографія його мовчазного родича з Москви - якого в берлінському суді він описує як "людину військову, порядну і відповідальну за свої вчинки".

На питання, чому він вирішив дати свідчення у суді, він робить раптову заяву. Він каже, що… хоче допомогти обвинуваченому. "Я завжди поважав Вадима, - каже свідок. - Як офіцер він виконав свій обов'язок, виконав злочинний наказ". За словами свідка, він не хоче, щоб із його московського родича робили кримінального злочинця. "Відповідальність має нести Росія, а не Вадим". І підкреслює, що це суто його особистий мотив.

На місці вбивства Зелімхана Хангошвілі у центрі Берліна, у парку Малий Тіргартен

На місці вбивства Зелімхана Хангошвілі у центрі Берліна, у парку "Малий Тіргартен"

Адвокат обвинуваченого про інтереси України у суді

Адвокат обвинуваченого росіянина Роберт Унґер (Robert Unger) у середу, 27 жовтня, по завершенні судового засідання заявив: "Під час цього процесу дуже чітко вимальовується: Україна вкрай зацікавлена ​​в тому, щоб суд дійшов висновку, що за цим злочином стоїть Росія. Це політичні мотиви, а може, це пов'язано з "Північним потоком-2." І ось у нас свідок, який влітку говорить у суді одне, повертається додому, робить розворот на 180 градусів і починає стверджувати протилежне. У нього є особистий мотив - довести участь Росії".

За словами адвоката, українська влада надає великий обсяг матеріалу для процесу.

Своєю чергою адвокат потерпілої сторони Йоганна Кюнне (Johanna Künne) вважає, що свідчення свідка підтверджують результати розслідування - зокрема справжню особу обвинуваченого, і те, що він пов'язаний з російськими силовими структурами. Адвокат Інга Шульц (Inga Schulz) вважає свідка "абсолютно ключовим" елементом у процесі встановлення особистості підсудного та підтвердженням того, що російська влада приховує справжню особу обвинуваченого.

Суд триватиме до 9 листопада.

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