Під прицілом опоненти Кремля: довга рука московської агентури на Заході
У Берліні цього тижня розпочався гучний процес у справі про вбивство чеченського польового командира Хангошвілі. Однак це далеко не єдина загадкова смерть опонента Кремля закордоном.
Слідчі на місці вбивства Хангошвілі у Берліні, серпень 2019
У судовому процесі щодо вбивства колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі йдеться про набагато більше, ніж про конкретний випадок. Німецька прокуратура намагається довести, що вбивство у центрі Берліна - акт державного тероризму, замовлений і здійснений за наказом російської влади. Водночас це далеко не перший, пов'язуваний із Москвою, випадок загадкового вбивства або замаху за останні роки. Досі, однак, однозначно довести російський слід вдавалося рідко.
З 2006-го року західні спецслужби виходять з того, що російські агенти, як і у минулому, не обмежують поле своєї діяльності кордонами Російської Федерації. Усвідомлення цього прийшло після смерті у Лондоні колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, отруєного радіоактивним Полонієм-210. Великобританія і досі домагається екстрадиції двох, пов'язаних зі смертю Литвиненка, громадян Росії.
Окрім замовних вбивств, на Заході Росію звинувачують і в організації хакерських атак та втручання у перебіг виборів. Список закидів на адресу Москви за останні 5 років лише розростався. DW пригадує найгучніші справи.
"Цифрове рейдерство" - саме так німецькі ЗМІ називали хакерську атаку на сервери депутатів німецького парламенту, що сталася на весні 2015 року. За кілька тижнів хакери встигли скопіювати тисячі електронних листів та документів німецьких депутатів, постраждало і бюро канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). За висновками німецьких спеціалістів, за атакою стоїть російська військова розвідка ГРУ.
2016: Втручання в американські вибори
У ході президентської кампанії у США 2016 року російські хакери, як вважають, здійснили численні хакерські атаки з метою вплинути на результати виборів. Крім того, на виборців намагалося впливати і "Агентство інтернет досліджень" зі Санкт-Петербурга, більш відоме як "Фабрика тролів". Його агенти масово поширювали у популярних соцмережах інформацію, принаймні частково фальшиву. Різні міжнародні дослідження вважають головною метою масового використання тролів спробу налаштувати консервативних виборців проти кандидатури Гілларі Клінтон з тим, щоби підірвати її електоральне ядро. Власника петербурзької "Фабрики тролів" вважають наближеною до президента Володимира Путіна особою.
Карикатура Сергія Йолкіна про російських хакерів
Зламане електронне листування Клінтон вказало на прямі сліди діяльності російських спецслужб. 2018 року спецпрокурор Роберт Мюллер вказав на 12 співробітників ГРУ, відповідальних за злам пошти Клінтон. За кілька днів президент США Дональд Трамп підтвердив факт російського втручання у вибори. До того часу Трамп заперечував факт втручання. Його російський колега Володимир Путін досі цей факт заперечує.
2016: Спроба путчу у Чорногорії
У травні 2019 року Верховний суд Чорногорії визнав 14 осіб винними у спробі здійснити у 2016 році державний заколот у цій балканській країні з метою саботажу приєднання Чорногорії до НАТО. Двоє із засуджених - громадяни Росії, співробітники ГРУ. До країни вони прибули за фальшивими паспортами. Самі засуджені відкидали свою провину. Офіційна Москва також заперечувала будь-яке втручання у політичне життя Чорногорії.
2018: Отруйна бойова речовина, перша серія
У березні 2018 року російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку знайшли непритомними на лавці у невеликому англійському місті Солсбері. Британські слідчі встановили, що Скрипалі мали контакт із нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Цю бойову речовину розробили в СРСР у 1970-х роках. Уряд Великобританії звинувачує Росію в організації замаху на Скрипалів. Міжнародні слідчі із Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили висновки британської експертизи. В організації нападу підозрюють агентів ГРУ. Москва традиційно заперечила свою причетність до отруєння.
2020: Отруйна бойова речовина, друга серія
20 серпня 2020 року на борту літака, що летів рейсом Омськ-Москва, стало зле лідерові російської опозиції Олексію Навальному. Після лікування в Омську його транспортували до берлінської кілініки Charité, де підтвердилась підозра отруєння "Новичком". Після слідчих дій у готельному номері у Томську, де жив Навальний, російська влада заявила про відсутність потреби у розслідуванні з огляду на відсутність складу злочину. Команда Навального вважає, що "Новичок" міг міститися на пляшці з мінералкою у готельному номері. У Кремлі доказів отруєння не бачать.
У Європі припускають, що у російських спецслужбах створено спеціальну групу з 15-20 агентів під кодовим номером "29155". За даними групи розслідувачів Bellingcat, ці агенти також "засвітилися" у ході заворушень у Молдові та під час анексії Криму у 2014-му, а також були причетними до хакерських атак на Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), втручання у референдум щодо Brexit у Великобританії та нелегітимний референдум щодо незалежності іспанської Каталонії у 2017-му.
Лише у 2019-му з'ясувалося, що часткова ця група вела діяльність із французьких Альп. Зокрема, туди ведуть сліди отруєння Скрипалів. Питання про причетність групи "29155" до вбивства грузинсько-чеченського польового командира у Берліні наразі залишається відкритим.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Найвідоміший критик Кремля
Представляти Олексія Навального особливо не потрібно ні на його батьківщині в Росії, ні на Заході. Протягом останніх років засновник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) опублікував десятки розслідувань про російських політиків, журналістів та інших громадських діячів - від експрезидента РФ Дмитра Медведєва до телеведучої Олени Малишевої.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Серія розслідувань у регіонах Росії
У серпні 2020 року Олексій Навальний почав публікувати серію розслідувань про регіональних політиків - членів партії "Єдина Росія", які, за його даними, збагачувалися за рахунок бюджету. Метою Навального було при цьому не допустити їхнього переобрання до регіональних парламентів під час голосування 13 вересня. Перед отруєнням він встиг зняти дві частини цієї серії - у Новосибірську та Томську.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Переліт із Томська до Москви
Олексію Навальному стало погано 20 серпня 2020 року під час перельоту до Москви з Томська, де він працював над черговою серією нового розслідування про регіональних чиновників. Пілоти здійснили екстрену посадку в Омську. Як пишуть місцеві ЗМІ, буквально за декілька хвилин після того, як літак запросив посадку, до аеропорту надійшли два дзвінки про мінування.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Госпіталізація в Омську
В Омську Олексій Навальний був доставлений непритомним до міської клінічної лікарні номер один. Там лікарі ввели його в штучну кому і підключили до апарата штучної вентиляції легень (ШВЛ).
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
В Омську слідів отруєння не знайшли
Головний лікар омської лікарні номер один, куди госпіталізували Навального, Олександр Мураховський заявив, що спершу його колеги припускали, що політика отруїли, однак цей діагноз "не мав підтвердження і був знятий як на підставі відсутності характерної клінічної картини, так і у зв'язку з негативними результатами лабораторних тестів".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
На лікування в Німеччину
У ніч на 21 серпня з Німеччини до Омська вилетів літак із реанімаційним обладнанням і німецькими лікарями на борту, аби за бажанням родичів Олексія Навального забрати його на лікування у Берлін. Утім, керівництво омської лікарні, де перебував політик, заявило, що він "нетранспортабельний". Лише після тривалої затримки, 22 серпня, Навального вдалося доставити на лікування до ФРН.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Клініка Charité
Університетська лікарня Берліна Charité ("Шаріте"), до якої госпіталізували російського опозиціонера, всесвітньо відома. Раніше тут лікували експрем'єрку України Юлію Тимошенко та ще одного російського опозиціонера, видавця російського інтернет-видання "Медиазона", члена гурту Pussy Riot Петра Верзилова. Останній, так само як і Олексій Навальний, мав діагноз отруєння.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Отрута "Новачок" в аналізах
2 вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт зробив заяву про те, що токсикологічна спецлабораторія Бундесверу знайшла в організмі Навального сліди бойової отруйної речовини групи "Новачок". Кількома годинами пізніше ці ж висновки озвучила і канцлерка Німеччини Анґела Меркель, заявивши, що світ чекає від Росії "відповідей на дуже серйозні запитання".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Майбутнє "Північного потоку-2"
Після підтвердження факту отруєння опозиціонера Олексія Навального "Новачком" світові політики заговорили про запровадження нових санкцій проти Росії. Під питанням опинилося, зокрема, завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що пов'язувати проєкт із отруєнням Навального не треба. Утім, інші політики це роблять.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Реакція Росії
У Москві на заяву Берліна про отруєння Навального "Новачком" відреагували стримано, заявивши, що німецька сторона не надала "бодай якийсь фактаж". Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що не бачить підстав звинувачувати Кремль у причетності до отруєння Навального. Говорячи про опозиціонера, Пєсков не називав його прізвища, використавши евфемізм "берлінський пацієнт".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Москва закидає Берліну затягування розслідування
Своєю чергою, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова 6 вересня звинуватила Німеччину в тому, що вона умисне затягує розслідування у справі про отруєння Навального, і припустила, що у Берліні "ведуть подвійну гру". Раніше Захарова стверджувала, що послу РФ у Берліні Сергію Нечаєву на зустрічі в МЗС не надали жодної інформації про стан здоров'я Навального.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Російські версії події
Тим часом російські ЗМІ почали висувати свої версії того, що сталося з Навальним: дієти, перегрів на сонці, нестача глюкози. Останню версію підтримала головна редакторка державного телеканалу RT Маргарита Симоньян, написавши, що завжди носить із собою "рафаелку" (цукерку популярної італійської марки. - Ред.). Своєю чергою, в омській лікарні основним діагнозом назвали порушення обміну речовин.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
"Підпис Путіна"
Соратники Олексія Навального з Фонду боротьби з корупцією не сумніваються, що за замахом на політика стоять люди, тісно пов'язані з Кремлем. Після заяви Анґели Меркель про результати аналізів Навального директор Фонду Леонід Волков порівняв отруєння Навального в 2020 році "Новачком" із "підписом" президента Росії Володимира Путіна, який той залишив на місці злочину.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Отрута в чаї?
Перед вильотом із Томська Олексій Навальний випив в аеропорту чорний чай. Прессекретарка Фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш та помічник Навального Ілля Пахомов, що супроводжували російського опозиціонера, пили інші напої (каву і воду). Про це йдеться у запиті генпрокуратури РФ до мін'юсту Німеччини. Пізніше соратники Навального припустили, що отруту могли підмішати у чай.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Акції на підтримку Навального
Після отруєння Олексія Навального частина росіян у різних регіонах виступила на його підтримку. У Хабаровську, де вже два місяці як тривають акції на підтримку звільнення заарештованого ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, дехто почав виходити і з плакатами на підтримку отруєного опозиціонера. Цей протестувальник бажає йому здоров'я і відсилає до радянського фільму "Кін-дза-дза!".
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Інші напади на Олексія Навального
Інцидент у Томську - не перший напад на опозиціонера Олексія Навального. У березні 2017 року невідомий у Барнаулі бризнув йому в обличчя "зеленкою". А влітку 2019 року Навальний, який перебував у СІЗО у зв'язку з участю в акції на підтримку вільних виборів у Москві, був шпиталізований через запалення очей. Його прибічники припускають, що алерген був нанесений на його рушник.
Що відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального
Можливі наслідки для здоров'я
7 вересня берлінські лікарі вивели Олексія Навального зі штучної коми. У клініці Charité повідомили, що стан здоров'я Навального покращився. Його поступово від'єднують від апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і він реагує на мову. Утім, не можна виключати довгострокових наслідків серйозного отруєння, кажуть лікарі.