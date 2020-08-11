 У Берліні розпочався суд у справі про вбивство Зелімхана Хангошвілі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.10.2020

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Європа

У Берліні розпочався суд у справі про вбивство Зелімхана Хангошвілі

У Вищому земельному суді Берліна пройшло перше засідання у справі про вбивство Зелімхана Хангошвілі, скоєне у німецькій столиці минулого року. Прокурор зачитав текст обвинувачення, 8 жовтня виступлять свідки.

Листівка про вбивство Зелімхана Хангошвілі

Листівка про вбивство Зелімхана Хангошвілі

У Берліні пройшло перше засідання Вищого земельного суду, який розглядає справу про вбивство минулого року колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі (Торніке Кавтарашвілі). У середу, 7 жовтня, зачитали текст обвинувачення.

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Обвинувачення проти громадянина РФ

Федеральна прокуратура обвинувачує 55-річного громадянина РФ Вадима Соколова (відомого також як Вадим Красіков) у скоєнні вбивства в берлінському парку з пістолета з глушником. Завдання "ліквідувати жертву" він отримав від влади Російської Федерації, заявив федеральний прокурор Рональд Ґеорґ (Ronald Georg). Вбивство було скоєно "підступним чином, з корисливих мотивів або інших ницих спонукань", зазначив він.

Прокурор вказав, що обвинувачений використав підроблений паспорт для отримання шенгенської візи та в'їзду до Німеччини. У серпні 2019 року він прибув з Москви до Парижа, звідти - до Варшави, а згодом - до Берліна, повідомив Ґеорґ. У столиці Німеччини він на велосипеді наблизився до жертви ззаду. Спочатку він вистрілив в Хангошвілі з пістолета Glock у верхню частину тулуба, а після того як той упав на землю - двічі в голову. Під час спроби втечі підозрюваного затримали, розповів прокурор.

Справжнє ім'я ймовірного вбивці невідоме

У свою чергу суддя вказав, що у німецької влади немає даних про справжнє ім'я обвинуваченого, тому на процесі до нього звертатимуться "пане підозрюваний". Все сказане під час судових слухань будуть перекладати на російську мову два судових перекладачі.

Перше засідання тривало трохи менше години. 8 жовтня опитають свідків вбивства Хангошвілі. Процес проходить за дотримання жорстких заходів безпеки. Підозрюваний у скоєнні злочину перебуває в ізоляторі, адреса якого засекречена.

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Вбивство в Берліні

Зелімхан Хангошвілі був застрілений 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тіргартен. Росія раніше оголосила його в розшук за обвинуваченням у тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як в 2015 році в Грузії на нього було скоєно черговий замах. Ймовірного вбивцю затримали в Берліні того ж дня. Ним виявився чоловік з російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. За даними порталу The Insider, Вадим Соколов - насправді пов'язаний зі структурами ФСБ Вадим Красіков, якого Росія оголошувала в розшук через Інтерпол в 2014 році.

Федеральна прокуратура Німеччини і Федеральне відомство з кримінальних справ ФРН у червні 2020 року вийшли на слід другого ймовірного співучасника вбивства Хангошвілі - росіянина з паспортом на ім'я Романа Давидова. The Insider з'ясував, що його справжнє ім'я - Роман Дем'янченко. Раніше він був співробітником ФСБ - оперативником підрозділу "Вимпел". 

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