Український свідок впізнав обвинуваченого у вбивстві Хангошвілі

Свідок з України у вівторок, 26 жовтня, впізнав росіянина, обвинуваченого у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, як чоловіка сестри своєї дружини на ім'я Вадим Миколайович К. Під час засідання суду в Берліні він також припустив, що той є співробітником російських спецслужб у званні полковника, повідомляє кореспондент DW із зали суду.

55-річний підприємець із Харкова на ім'я Олександр вже давав свідчення у берлінському суді наприкінці липня. Але тоді він не був впевнений, що на лаві підсудних його родич. Він уникнув прямої відповіді на запитання, чи впізнав свояка у залі суду, зазначивши, лише, що чоловік сестри його дружини виглядав більш спортивно. Та й бачилися вони, мовляв, лише двічі, причому обидва рази - десять років тому.

Через три тижні після цього в інтерв'ю журналу Der Spiegel Олександр визнав, що сказав у суді неправду - нібито через побоювання за власну безпеку. Він запевнив журналістів, що упізнав свого родича і згадав, як той у розмові мало не натякав на особисте знайомство з президентом Росії Володимиром Путіним. Der Spiegel тоді зазначив, що лишилось незрозумілим, чи хтось готував Олександра до зміни свідчень.

Зелімхана Хагошвілі поховали в рідному селі Дуїсі, що розташовано в Панкійській ущелині - регіоні компактного проживання чеченців у Грузії

Вбивство в парку Малий Тіргартен

Громадянина Грузії, етнічного чеченця Зелімхана Хангошвілі, відомого також під ім'ям Торніке Кавтарашвіли, застрелили в берлінському парку Малий Тіргартен 23 серпня 2019 року. Росія роками розшукувала його за звинуваченням у тероризмі. До Німеччини чеченець подався після того, як у 2015 році в Грузії на нього було вчинено черговий замах.

Імовірний вбивця Хангошвілі був затриманий у Берліні того ж дня. Ним виявився чоловік із російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. За даними порталу The Insider, "Вадим Соколов" - насправді пов'язаний із структурами ФСБ Вадим Красіков, якого Росія оголошувала у розшук через Інтерпол у 2014 році.

Обвинувачений заперечує, що Красіков - його справжнє ім'я. Він неодноразово наголошував, що насправді його звуть Соколов, як це і зазначено в документах, які він надав при в'їзді до ЄС.

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Bellingcat як постачальник доказів

Справу про вбивство Хангошвілі берлінський суд слухає вже понад рік. Одне з ключових питань: чи був замах операцією іноземних спецслужб? Докази на користь цієї версії збирали не тільки і не так слідчі берлінської прокуратури та Генеральної прокуратури ФРН, як співробітники Der Spiegel, інтернет-видання Bellingcat та його російського партнера The Insider.

У березні 2021 року представник Bellingcat надавав свідчення в суді. Пізніше Bellingcat заявив про нові докази причетності Росії до вбивства в Берліні, а через півроку і власник Bellingcat, і The Insider були внесені мін'юстом РФ до списку "іноземних агентів". Головний редактор The Insider Роман Доброхотов утік із Росії і пізніше був оголошений у розшук.