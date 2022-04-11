Bellingcat - розслідувальна пошукова мережа, створена навколо британського інтернет-активіста Еліота Гіггінса.

Розслідувальна пошукова мережа Bellingcat, створена британським журналістом і блогером Еліотом Гіггінсом, стала відомою завдяки дослідженням використання зброї у війні в Сирії, а також експертному аналізу обставин падіння поблизу Донецька в липні 2014 року пасажирського літака Boeing 777, який виконував рейс MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines з Амстердама в Куала-Лумпур. Для розслідування актуальних подій експерти Bellingcat аналізують інформацію з відкритих джерел, таких як відео, карти та фотографії, в тому числі зроблені супутниками.