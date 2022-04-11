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Bellingcat

Bellingcat - розслідувальна пошукова мережа, створена навколо британського інтернет-активіста Еліота Гіггінса.

Розслідувальна пошукова мережа Bellingcat, створена британським журналістом і блогером Еліотом Гіггінсом, стала відомою завдяки дослідженням використання зброї у війні в Сирії, а також експертному аналізу обставин падіння поблизу Донецька в липні 2014 року пасажирського літака Boeing 777, який виконував рейс MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines з Амстердама в Куала-Лумпур. Для розслідування актуальних подій експерти Bellingcat аналізують інформацію з відкритих джерел, таких як відео, карти та фотографії, в тому числі зроблені супутниками.

Bellingcat: Путін провів у ФСБ велику чистку

Bellingcat: Путін провів у ФСБ "велику чистку" 11.04.2022

47-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями першої половини понеділка, 11 квітня.
Керівник Bellingcat: У РФ майже не лишилося ресурсів для війни з Україною

Керівник Bellingcat: У РФ майже не лишилося ресурсів для війни з Україною 05.03.2022

Христо Грозєв упевнений, що російська армія обстрілює житлові будинки українців через провал бліцкригу. Керівник Bellingcat прогнозує нові санкції щодо керівництва РФ і не виключає, що НАТО закриє небо над Україною.
Звернення очільників ДНР та ЛНР про евакуацію записали завчасно

Звернення очільників "ДНР" та "ЛНР" про евакуацію записали завчасно 19.02.2022

Bellingcat із посиланням на метадані відео ватажків "ДНР" та "ЛНР" про евакуацію повідомив, що їх записали 16 лютого. При цьому Пушилін заявив, що евакуація проводилася 18 лютого.
Санкціонованої операції не було: Єрмак виклав свою версію вагнергейту

"Санкціонованої операції не було": Єрмак виклав свою версію "вагнергейту" 01.12.2021

Андрій Єрмак відповів на закиди щодо його ролі в зриві затримання бійців ПВК "Вагнер". За його словами, проведення спецоперації не санкціонували, інакше Україна опинилася б e міжнародній ізоляції.
Вагнергейт: Андрій Єрмак надав свідчення ДБР

"Вагнергейт": Андрій Єрмак надав свідчення ДБР 30.11.2021

Андрій Єрмак надав ДБР свідчення щодо "Вагнергейту". Розслідування Bellingcat свідчить, що саме пропозиція Єрмака відтермінувати спецоперацію з затримання найманців могла передувати її зриву.
Вагнергейт: ДБР допитає керівника Офісу президента Андрія Єрмака

"Вагнергейт": ДБР допитає керівника Офісу президента Андрія Єрмака 26.11.2021

Слідчі ДБР протягом кількох днів викличуть на допит Андрія Єрмака щодо операції із затримання "вагнерівців". Розслідування Bellingcat ствердужує, що саме пропозиція Єрмака відтермінувати операцію передувала її зриву.
Show must go on: наслідки розслідування Вагнергейту(відео)

Show must go on: наслідки розслідування "Вагнергейту"(відео) 19.11.2021

Група Bellingcat опублікувала розслідування щодо операції спецслужб України з затримання найманців ПВК "Вагнер", яка зірвалася влітку 2020 року. DW розбиралася, чи матиме це розслідування наслідки для української влади.

У ДБР порушили справу через витік документів щодо вагнергейту

У ДБР порушили справу через витік документів щодо "вагнергейту" 19.11.2021

Слідчі ДБР перевіряють джерела витоку нібито секретних документів розвідки, які стосуються проведення операції із затримання "вагнерівців", яка була зірвана влітку 2020 року.

"Вагнергейт", Зеленський і Єрмак: чому зірвалася спецоперація з "вагнерівцями"? (19.11.2021) 19.11.2021

Група Bellingcat опублікувала розслідування щодо операції спецслужб України з затримання найманців ПВК "Вагнер", яка зірвалася влітку 2020 року. Чи матиме це розслідування наслідки для української влади, зокрема Володимира Зеленського і Андрія Єрмака?
У розвідці стверджують, що Єрмак не міг впливати на операцію щодо вагнерівців

У розвідці стверджують, що Єрмак не міг впливати на операцію щодо "вагнерівців" 19.11.2021

Начальник ГУР міноборони Буданов, коментуючи розслідування Bellingcat, заявив, що керівник Офісу президента не може втручатись у проведення спеціальних заходів розвідки.

Матеріали Bellingcat долучать до розслідування справи вагнерівців

Матеріали Bellingcat долучать до розслідування справи "вагнерівців" 18.11.2021

В межах розслідування кримінального провадження українське слідство вивчить матеріали групи розслідувачів Bellingcat щодо операції з затримання "вагнерівців", яка зірвалася влітку 2020 року.
Розслідування Bellingcat: чому зірвалась операція із затримання вагнерівців

Розслідування Bellingcat: чому зірвалась операція із затримання "вагнерівців" 17.11.2021

Група розслідувачів Bellingcat має дані щодо того, що операцію з затримання найманців ПВК "Вагнер" переніс Офіс президента. Проте офіційно підтвердити це розслідувачі не змогли.

Український свідок впізнав обвинуваченого у вбивстві Хангошвілі

Український свідок впізнав обвинуваченого у вбивстві Хангошвілі 26.10.2021

Харків'янин засвідчив у суді Берліна, що обвинувачений у вбивстві чеченця - чоловік сестри його дружини Вадим К. Три місяці тому свідок не впізнав в обвинуваченому свого родича.
Журналіст Bellingcat про збитий MH17: Все підтверджує, що РФ поставила зброю

Журналіст Bellingcat про збитий MH17: Все підтверджує, що РФ поставила зброю 08.06.2021

"Якби Росія хотіла встановити правду" у справі MH17, вона б "співпрацювала зі слідством", заявив в інтерв'ю DW журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

ГРУ брало участь у конфлікті на Донбасі - нові дані Bellingcat

ГРУ брало участь у конфлікті на Донбасі - нові дані Bellingcat 30.04.2021

Чи хотів Кремль після початку війни в Донбасі перешкодити поставкам зброї в Україну, до чого тут вибухи в Чехії й Болгарії, чи брали участь у цьому Петров і Боширов? Інтерв'ю DW з експертом Bellingcat.
Ще три вбивства: нове розслідування про агентів ФСБ, які стежили за Навальним

Ще три вбивства: нове розслідування про агентів ФСБ, які стежили за Навальним 27.01.2021

Співробітники ФСБ, які стежили за Олексієм Навальним, можуть бути причетними ще до трьох вбивств, ідеться у новому розслідуванні Der Spiegel, груп Bellingcat та The Insider.
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