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Bellingcat - розслідувальна пошукова мережа, створена навколо британського інтернет-активіста Еліота Гіггінса.
Розслідувальна пошукова мережа Bellingcat, створена британським журналістом і блогером Еліотом Гіггінсом, стала відомою завдяки дослідженням використання зброї у війні в Сирії, а також експертному аналізу обставин падіння поблизу Донецька в липні 2014 року пасажирського літака Boeing 777, який виконував рейс MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines з Амстердама в Куала-Лумпур. Для розслідування актуальних подій експерти Bellingcat аналізують інформацію з відкритих джерел, таких як відео, карти та фотографії, в тому числі зроблені супутниками.
Христо Грозєв упевнений, що російська армія обстрілює житлові будинки українців через провал бліцкригу. Керівник Bellingcat прогнозує нові санкції щодо керівництва РФ і не виключає, що НАТО закриє небо над Україною.
Група Bellingcat опублікувала розслідування щодо операції спецслужб України з затримання найманців ПВК "Вагнер", яка зірвалася влітку 2020 року. Чи матиме це розслідування наслідки для української влади, зокрема Володимира Зеленського і Андрія Єрмака?