Вбивство в Берліні: дружина Саакашвілі виявилась важливим свідком

У Вищому земельному суді Берліна триває процес у справі про вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Це вбивство було скоєне в німецькій столиці в серпні минулого року. Як заявив раніше на процесі федеральний прокурор Рональд Ґеорґ (Ronald Georg), завдання "ліквідувати жертву" кілер отримав від влади Російської Федерації. Російська влада це заперечує.

У середу, 9 грудня, на суді виступали керівники слідчих груп земельного та федерального відомств у кримінальних справах.

Вбивство Хангошвілі: "незвичайна справа"

Першим суд заслухав керівника слідчої групи берлінського відомства з кримінальних справ - він протягом трьох з половиною місяців координував роботу групи з семи слідчих, які займалися винятково розслідуванням вбивства Хангошвілі. Потім, в грудні 2019 року, слідство було передано на федеральний рівень.

Рюдіґер Ф., поліцейський з 22-річним стажем і співробітник відділу з розслідування вбивств, на суді сказав, що справа була вельми незвичайною - зокрема й тому, що затриманий гарячими слідами підозрюваний у вбивстві одразу ж попросив поінформувати посольство Росії. І через чотири дні після затримання представники посольства відвідали його в СІЗО. За його словами, іноземні громадяни далеко не завжди поспішають повідомити в посольство про своє затримання.

Зелімхан Хангошвілі був убитий 23 серпня 2019 року

Посольство Росії також запросило у слідства копію паспорта затриманого - глава слідчої групи відвіз копію до посольства особисто, щоб не відправляти її електронною поштою. Він також повідомив, що в тому, що стосується можливих мотивів вбивства, причини особистого характеру були швидко виключені - всі опитані свідки з оточення жертви говорили про його роль у другій чеченській війні, а ось про можливі побутові мотиви або ж зв'язки з організованою злочинністю мови не йшло. Загалом слідство допитало близько 30 свідків безпосередньо подій 23 серпня 2019 року, а також два десятка осіб з оточення Хангошвілі - родичів і друзів.

Відгуків свідків у справі Хангошвілі вкрай мало

Одразу після вбивства поліція почала шукати свідків злочину з допомогою плакатів на вулицях - однак на свій великий подив отримала всього лише близько 40 відгуків від громадян, що вкрай мало для вбивства, яке викликало такий міжнародний резонанс, розповів слідчий.

Слідство не змогло з'ясувати, яким чином обвинувачений дістався з Варшави до Берліна і що робив у день вбивства - жодних слідів в базах даних пасажирів авіарейсів, компаніях з прокату машин, базах автобусних і залізничних перевізників не знайшлося.

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Слід обвинуваченого втрачається 22 серпня о 8 ранку в варшавському готелі - камера відеоспостереження зафіксувала момент, коли він виходив з готелю. А через 28 годин після цього його затримують в центрі Берліна після спроби викинути речові докази в річку Шпрее. Де він був, що робив і з ким зустрічався протягом цих 28 годин - слідство з'ясувати не змогло.

Співробітникам Федерального відомства з кримінальних справ вдалося розблокувати мобільний телефон затриманого - однак контактів там виявилося мало. Серед них - гіди в Парижі і Варшаві, двох містах, через які пролягав шлях обвинуваченого в Берлін.

Дружина Саакашвілі як важливий свідок

Одним з важливих свідків берлінський слідчий назвав дружину колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Сандру Рулофс - в день вбивства вона була в Берліні, і Хангошвілі планував зустріч з нею. Німецьким слідчим, однак, не вдалося умовити Сандру Рулофс приїхати в Берлін для надання свідчень, і вони опитували її по телефону.

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Зміст цього - "досить тривалого", за словами слідчого, - дзвінка в суді розголошено не було - як і ймовірна мета зустрічі колишньої першої леді Грузії з колишнім чеченським польовим командиром.

Представники слідства також підтвердили, що прізвище Хангошвілі дійсно було в списку з 19 осіб, підозрюваних в тероризмі, переданому ще в 2012 році ФСБ Росії до Федерального відомства з кримінальних справ Німеччини. За словами берлінського слідчого, Зелімхан Хангошвілі - не єдиний фігурант з того списку ФСБ, життя якого обірвалося не з "природних причин".