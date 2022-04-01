У ФРН вивчають можливість націоналізації "дочок" "Газпрому" і "Роснефти" - ЗМІ

Міністерство економіки Німеччини аналізує можливості для експропріації та націоналізації дочірніх підприємств російських енергетичних концернів "Газпром" і "Роснефть". Про це у четвер, 31 березня, повідомило німецьке ділове видання Handelsblatt із посиланням на неназвані джерела в урядових колах.

Причиною такого кроку, про який, за даними журналістів, проінформований і канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), стало бажання гарантувати надійність постачання енергоносіїв у разі "кризової ситуації" вищеназваних компаній, які є життєво важливими для системи енергозабезпечення Німеччини.

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Компанія Gazprom Germania є оператором великих газосховищ у ФРН. Тим часом підприємство Rosneft Deutschland як оператор нафтопереробних заводів відіграє в країні ключову роль на ринку бензину, дизельного палива та гасу. "На енергоринку Німеччини обидві компанії є незамінними", - вказує Handelsblatt.

На тлі загрози масивного погіршення енергопостачання Німеччини внаслідок ескалації суперечки з Росією щодо умов постачання газу до Європи міністерство економіки ФРН, очолюване представником партії "Союз-90/Зелені" Робертом Габеком (Robert Habeck), розробило так званий надзвичайний план щодо газу (Notfallplan Gas). Цей план визначає послідовність відключення від електромережі організацій та компаній у Німеччині у разі нестачі енергоресурсів.

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