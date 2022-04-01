 У ФРН вивчають можливість націоналізації ″дочок″ ″Газпрому″ і ″Роснефти″ - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2022

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Новини

У ФРН вивчають можливість націоналізації "дочок" "Газпрому" і "Роснефти" - ЗМІ

Компанії Gazprom Germania та Rosneft Deutschland відіграють ключову роль у системі енергопостачання ФРН. Влада країни хоче забезпечити надійність поставок енергоносіїв на тлі суперечки з РФ щодо газу, пише Handelsblatt.

Міністр економіки ФРН Роберт Габек та канцлер Німеччини Олаф Шольц

Міністр економіки ФРН Роберт Габек та канцлер Німеччини Олаф Шольц

Міністерство економіки Німеччини аналізує можливості для експропріації та націоналізації дочірніх підприємств російських енергетичних концернів "Газпром" і "Роснефть". Про це у четвер, 31 березня, повідомило німецьке ділове видання Handelsblatt із посиланням на неназвані джерела в урядових колах.

Причиною такого кроку, про який, за даними журналістів, проінформований і канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), стало бажання гарантувати надійність постачання енергоносіїв у разі "кризової ситуації" вищеназваних компаній, які є життєво важливими для системи енергозабезпечення Німеччини.

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Компанія Gazprom Germania є оператором великих газосховищ у ФРН. Тим часом підприємство Rosneft Deutschland як оператор нафтопереробних заводів відіграє в країні ключову роль на ринку бензину, дизельного палива та гасу. "На енергоринку Німеччини обидві компанії є незамінними", - вказує Handelsblatt.

На тлі загрози масивного погіршення енергопостачання Німеччини внаслідок ескалації суперечки з Росією щодо умов постачання газу до Європи міністерство економіки ФРН, очолюване представником партії "Союз-90/Зелені" Робертом Габеком (Robert Habeck), розробило так званий надзвичайний план щодо газу (Notfallplan Gas). Цей план визначає послідовність відключення від електромережі організацій та компаній у Німеччині у разі нестачі енергоресурсів.

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