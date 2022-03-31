Німецький бізнес закликав Росію дотримуватись умов газових контрактів

Східний комітет німецької економіки закликав російську владу дотримуватись умов контрактів на постачання газу, що діють. "Своїми односторонніми змінами Росія ставить під загрозу десятиліття енергетичних відносин з Німеччиною та ЄС та прискорює вихід з цієї бізнес-моделі", - йдеться у заяві очільника бізнес-асоціації Олівера Гермеса (Oliver Hermes), що була опублікована у четвер, 31 березня. Така позиція Москви дуже вплине на російську економіку, відзначається далі.

Росія "не може водночас перелаштувати свій продаж газу та портфель клієнтів", тоді, як Німеччині потрібний час для диверсифікації закупівель газу, вказано у документі. За даними Гермеса, РФ покриває 40 відсотків газу, який імпортує ФРН.

Довіра до Росії як до місця ведення бізнесу "серйозно підірвана безвідповідальною війною проти України", підкреслив глава Східного комітету німецької економіки, відомий як багаторічний активний лобіст Кремля. Однак санкції щодо РФ "не є самоціллю", додав він, та висловив припущення, що частину обмежувальних заходів можуть скасувати, якщо Москва "відповідним чином змінить свою поведінку".

Указ Путіна: рахунки в рублях та валюті в "Газпромбанку" для оплати за газ

Раніше цього ж дня президент Росії Володимир Путін підписав указ, що встановлює нові правила продажу природного газу "недружнім країнам" з 1 квітня. Держави-покупці ресурсу з цього переліку мають відкрити спеціальні рахунки в рублях та валюті у "Газпромбанку" для оплати за газ. Банк прийматиме платежі в іноземній валюті та самостійно конвертуватиме її в рублі, сказано в документі.

Кілька днів тому Путін вимагав перевести рахунки за постачання газу та нафти в "недружні країни" з євро та доларів на рублі. Країни ЄС та "Великої сімки"(G7) відкинули цю вимогу. Міністр з питань економіки та захисту клімати Роберт Габек (Robert Habeck) 30 березня активував режим раннього оповіщення про надзвичайну ситуацію на випадок припинення постачання газу з РФ.