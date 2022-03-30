Німеччина та Австрія запровадили режим на випадок припинення постачання газу з Росії

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Через газовий конфлікт Європи з Росією, Німеччина та Австрія посилюють заходи безпеки у енергетиці.
На тлі конфлікту з Росією про оплату газових поставок до Європи міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) активував режим раннього сповіщення про надзвичайну ситуацію на випадок припинення поставок газу з РФ. "На даний момент проблем з постачанням немає, але нам, тим не менше, потрібно посилити заходи безпеки, аби у випадку ескалації з боку Росії бути напоготові", - підкреслив Габек у середу, 30 березня в Берліні.
В Німеччині збереться кризова група, яка оцінить та проаналізує ситуацію з газопостачанням. На думку міністерства енергетики ФРН, це дозволить у разі необхідності вчиняти подальші дії щодо енергетичної безпеки. Габек також закликав підприємства та приватних споживачів у Німеччині заощаджувати енергію.
Режим раннього сповіщення аналогічний німецькому ввели в Австрії. Це означає, що в країні вводиться більш строгий контроль за газопостачанням. Наразі уряд Австрії заявив, що поставки газу з Росії продовжуються безперешкодно, а обсяги заповненості газосховищ в Австрії перебувають на середньому рівні.
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Минулого тижня президент РФ Володимир Путін розпорядився перевести розрахунки за постачання газу до "недружніх країн" із євро та доларів у рублі. До "недружніх країн" відносяться ті, що ввели санкції проти Росії через військове вторгнення до України. Країни Євросоюзу відмовились це робити, як і країни Великої сімки (G7).
Про можливе припинення постачання газу до Європи побічно свідчить зроблена у вівторок заява прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова: "Ніхто не постачатиме газ безкоштовно, платити за нього можна тільки в рублях".